Sara Furiati
Marca y contenido @Payfit
Ley de Prevención de Riesgos Laborales: resumen
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma que regula la seguridad y salud de los trabajadores, estableciendo medidas para evitar accidentes.
La gran renuncia y el cambio de prioridades de los trabajadores
4 millones y medio de estadounidenses renunciaron de forma voluntaria a sus trabajos en noviembre del 2021.
Desarrollo de carrera profesional y su importancia
El desarrollo de la carrera profesional es un proceso continuo que incluye adquirir habilidades y reevaluar objetivos personales y profesionales.
Trabajo a turnos: qué es y cómo organizarlo
El trabajo a turnos es una organización laboral en la que los empleados se reparten en diferentes horarios para cubrir la actividad continua de la empresa.
Baja por contingencias comunes, todo lo que necesitas saber
Entiende y administra las bajas por contingencias comunes para mantener la productividad y cuidar el bienestar de tus empleados.
Todo lo que tienes que saber sobre las excedencias laborales
¿Imaginas poder dejar el trabajo temporalmente con la garantía de que al volver todavía estará tu puesto de trabajo disponible para ti? Eso es una excedencia.
Los secretos de una buena gestión de personas y equipos
¿Qué es la gestión de personas y equipos? ¿Qué funciones tiene? En este artículo analizamos este concepto mediante dos ejes y lo vinculamos con el talento
Adelanto de nómina: todo lo que debes saber
El adelanto de nómina, también conocido jurídicamente como anticipo de nómina, es una retribución salarial en el que la empresa anticipa parte del sueldo mensual del trabajador.
Programa para gestionar las vacaciones: ¿Cuál es el mejor?
Un programa para gestionar las vacaciones es una herramienta digital que facilita la planificación, solicitud y control de los días de descanso de los empleados.
Baja laboral: tipos, retribución y duración
La baja laboral es un periodo durante el cual un empleado se ausenta de su trabajo debido a razones de salud.
Tipos de management: ¿eres un líder o un “jefe”?
Los tipos de management varían según área organizacional, cada uno optimizando rendimiento y cumpliendo objetivos estratégicos.
Plan de recursos humanos, ¿en qué consiste?
El plan de recursos humanos se elabora para saber a cuánta gente hay que contratar en un periodo de tiempo determinado.
Cobrar a mes vencido: todo lo que debes saber
La expresión "a mes vencido" significa "al final del mes". Se utiliza para referirse al pago de una nómina, una factura o cualquier otro tipo de obligación.
Dar de alta en la seguridad social: plazos y requisitos
Dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social es el acto administrativo por el que se constituye la relación jurídica con la Seguridad Social. Desde Payfit te explicamos cómo dar de alta a tus trabajadores.
Sueldo neto desde el bruto: ¿cómo calcularlo?
Calcular el sueldo neto a partir del sueldo bruto implica restar las deducciones y las cotizaciones sociales correspondientes.
Contrato 401, dejó de existir tras la reforma laboral
El contrato 401, conocido como "por obra y servicio" a tiempo completo, fue derogado tras la reforma laboral.
Nómadas digitales: los protagonistas del trabajo flexible
Antes de la pandemia, los nómadas digitales ya dominaban todos los secretos del teletrabajo. Descubre este estilo de vida y como ha sido afectado por la situación actual.
La ayuda a la contratación en 2024
Explora las ayudas para contratación en 2024: bonificaciones y plazos por comunidad para impulsar el empleo.
Teletrabajo en España: legislación y regulación
El teletrabajo permite adaptar a tu empresa a la flexibilidad laboral, ofreciendo claves para una implementación exitosa que fomente productividad y bienestar.
El becario, todo lo que necesitas saber
Explora qué es becario, cuáles son sus derechos y cómo optimizar su experiencia en el entorno laboral actual.
Gastos anticipados, todo lo que debes saber
Los gastos anticipados son aquellos que se contabilizan en el ejercicio actual pero que realmente corresponden a uno posterior.
Comité de empresa: funciones y obligaciones
El comité de empresa media entre trabajadores y dirección, defendiendo derechos laborales y mejorando condiciones de trabajo.
5 consejos de management según 5 managers
¿Quieres ser un mejor jefe para tu equipo? En este artículo, 5 managers de Payfit que responden a 5 preguntas clave sobre el management que han aprendido e implementado a lo largo de su carrera profesional.
El inbound recruiting, el futuro de la selección de personal
El inbound recruiting consiste en una técnica revolucionaria que pretende atraer el talento proactivo y calificado para las empresas.
Cómo ser un buen manager, los 10 mandamientos
Un manager es una persona que influye enormemente en el desarrollo profesional de sus empleados.
La ley de usos del tiempo: ¿de qué trata?
La ley de usos del tiempo nace motivada dotar a los trabajadores de una mejor y más amplia flexibilidad de horarios.
Cómo redactar un mensaje de rechazo a candidatos
Decir que no puede ser algo delicado, y más cuando hablamos de candidatos en procesos de selección. Aprende a redactar un mensaje de rechazo a candidatos con Payfit.
Contrato 502, todo lo que debes saber
El contrato 502 es un acuerdo temporal a tiempo parcial usado para atender picos de trabajo o proyectos específicos en la empresa.
Employer branding, la nueva tendencia de RRHH
El employer branding se caracteriza por utilizar técnicas y elementos que típicamente relacionamos al marketing al mundo de los recursos humanos, con tal de atraer y mantener el talento en la empresa. Esta técnica es una de las claves de RRHH este 2021.
Bonificaciones de la Seguridad Social para 2026
Conoce las bonificaciones de la Seguridad Social para empresas y autónomos: te ayuda a reducir costes y fomenta el empleo.
Teletrabajo: qué es y cómo funciona
El teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo que consiste en desempeñar la actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico.