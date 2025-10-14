Uno de los aspectos clave en la gestión de recursos humanos es el manejo adecuado de las bajas laborales como por ejemplo, la baja laboral por contingencias comunes. Cuando un empleado se ausenta por enfermedad o accidente no laboral, surge la necesidad de entender cómo se gestionan estas situaciones. Las preguntas más comunes incluyen el cálculo del subsidio, la fuente de este y la entidad responsable de su pago. La baja por contingencias comunes se refiere a aquellas situaciones en las que el trabajador se ve incapacitado temporalmente para desempeñar sus funciones debido a motivos de salud no relacionados con el trabajo, como una enfermedad común o un accidente ocurrido fuera del entorno laboral. Durante este periodo, el trabajador tiene derecho a recibir una prestación económica que compense la falta de ingresos debido a su incapacidad para trabajar. El proceso inicia generalmente con la obtención del parte médico de baja emitido por un médico de la seguridad social, el cual certifica la incapacidad laboral. Desde abril de 2023, se ha implementado una modificación significativa en el proceso de gestión de bajas por contingencias comunes en España. Ya no es necesario que los trabajadores entreguen físicamente sus partes de baja a la empresa. Esta medida ha sido introducida para simplificar y agilizar los trámites administrativos relacionados con las bajas médicas. Ahora, la comunicación se realiza directamente a través de los sistemas de la Seguridad Social, lo que reduce la carga administrativa tanto para los empleados como para las empresas. Es crucial identificar correctamente el tipo de baja y comprender el concepto de contingencias comunes para manejar estas situaciones de manera efectiva. ¿Qué es la baja por contingencias comunes ? ¿Qué son las contingencias comunes ? En el artículo de hoy, PayFit te lo explica.

¿Qué es la baja por contingencias comunes ? La baja por contingencias comunes es una situación administrativa en la que el trabajador se encuentra temporalmente incapacitado para realizar su trabajo debido a enfermedades comunes o accidentes no laborales. Este tipo de baja incluye las situaciones de enfermedad general o los accidentes que pueden ocurrir en la vida cotidiana, fuera del entorno laboral o que no están relacionados directamente con la actividad laboral del empleado. Como bien hemos comentado en anteriores artículos, las bajas son incapacidades temporales y los 4 tipos de baja se pueden clasificar en dos grupos :

Incapacidad temporal por contingencias comunes Incapacidad temporal por contingencias profesionales Baja por enfermedad común Baja por enfermedad profesional Baja por accidente no laboral Baja por accidente de trabajo

Identificar y diferenciar estos dos grandes grupos es sencillo; la principal diferencia la encontramos en el motivo causante de la baja. Por ello, si la baja ha tenido lugar fuera del ámbito laboral o su causa no tiene relación con esta, estamos delante de una baja por contingencias comunes. En cambio, si la enfermedad o accidente laboral ha tenido lugar en el trabajo o como consecuencia de este, estamos hablando de baja por contingencias profesionales.

¿Qué son las contingencias comunes ? Es importante entender qué son las contingencias comunes ya que de esta forma, podemos entender quién y cómo se pagan estas bajas. Por ello, la baja por contingencias comunes y la Seguridad Social están relacionadas : La base de cotización por contingencias comunes es un porcentaje del sueldo de un trabajador que se destina a la Seguridad Social y que sirve para pagar las prestaciones y los subsidios a los trabajadores cuando estos se encuentran de baja enfermedad o accidente no laboral. Este porcentaje también se destina a un fondo para pagar : Prestación por nacimiento y cuidado del menor

Bajas por contingencias comunes

Las pensiones por distintos motivos : viudedad, jubilación, etc.

Asistencia médica y tratamiento. El porcentaje de deducción de contingencias comunes siempre debe estar indicado en el apartado de deducciones en nómina y de bases de la nómina. ¿Cómo calcular la baja por contingencias comunes ? Para hacer el cálculo de la baja laboral por contingencias comunes debes tener a mano las nóminas de tus trabajadores para así conocer la base por contingencias comunes. Por ello, debes comunicarles que en la baja por contingencias comunes, del día 1 al 3 no se cobrará nada y que a partir del día 4 al día 21 se cobrará un 60% de la base reguladora . Sin embargo, si la baja se alarga más de 21 días, se pasará a cobrar el 75% de la base reguladora. No obstante, estos porcentajes son lo mínimo que establece la normativa. Por eso mismo, el convenio colectivo puede mejorar dicha prestación. Por ejemplo, hay convenios que en caso de una incapacidad temporal por contingencias comunes establece que el trabajador cobrará el 100% de la prestación con un complemento que debe abonar la empresa. Aun así, es importante mencionar que la baja por contingencias comunes no puede superar el año, pero existe la posibilidad de prorrogarse 180 días más. En ese sentido, existen dos esenciales para entender cómo hacer el cálculo de la baja por contingencias comunes : Por un lado, la base reguladora es una cifra que se obtiene a partir de un cálculo sobre las bases de cotización y que sirve para calcular los importes aproximados de las prestaciones derivadas de, por ejemplo, una incapacidad temporal.

Y por otro, la base de cotización se obtiene del salario bruto y sirve de base para realizar los cálculos del importe que debe pagar la empresa y el trabajador a la Seguridad Social. Entonces, la base reguladora que se toma para calcular la baja por enfermedad común es la base de cotización del mes anterior al del hecho causante y en contratos a tiempo parcial, es la media de los 3 meses anteriores. Por ende, una vez tengas la cifra de la base reguladora, podrás aplicar el porcentaje del 60% o 75% para saber el importe final de la prestación de la baja. En conclusión, la baja por contingencias comunes es un elemento fundamental dentro del sistema de protección social que ofrece soporte a los trabajadores durante períodos de enfermedad o accidentes no laborales. Comprender su funcionamiento y financiación a través de la Seguridad Social permite a empleadores y empleados gestionar adecuadamente estas situaciones, asegurando que el trabajador pueda recuperarse adecuadamente sin preocupaciones económicas significativas.