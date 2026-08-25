Benny, recién llegado de Estados Unidos, está enfrentando una serie de desafíos al adaptarse a la dinámica laboral en España. Acostumbrado a la frecuencia quincenal de pagos en su país, ahora debe ajustar su planificación financiera al esquema de pago mensual que predomina en su nuevo entorno. Por eso se pregunta…¿Cuándo cobraré mi nómina? ¿Se cobra a mes vencido?

El final de mes es una fecha señalada en todo entorno laboral. Una de las razones es el ritmo frenético por cierre de mes, y otra que la mayoría de los trabajadores reciben el cobro de su salario .

Lo más habitual en España es cobrar la nómina por el trabajo ya realizado, lo cual se denomina cobrar a mes vencido. No obstante, en otros países también es habitual recibir la nómina semanalmente o en otros periodos inferiores a los 30 días a los que estamos acostumbrados.

En el mundo laboral, ¿Qué significa “a mes vencido”? ¿En qué ámbitos se cobra a mes vencido? ¿Cómo es una nómina en el que se realiza el pago mensual? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué significa “a mes vencido”?

¿Qué significa “a mes vencido”?

En español, la expresión "a mes vencido" significa "al final del mes". Se utiliza para referirse al pago de una nómina, una factura o cualquier otro tipo de obligación que se devenga en un mes determinado y se paga al final de ese mes o a principios del siguiente. En contraste con el sistema de pago "mes vencido", donde los empleados reciben su salario al final del mes después de haber completado su período de trabajo, el sistema de "mes anticipado" implica que los salarios se pagan al inicio del mes por el trabajo que se realizará durante ese mes.

En España, la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena suelen cobrar su nómina a mes vencido. En definitiva, ¿mes vencido qué significa? Esto significa que reciben el salario correspondiente al trabajo realizado en el mes anterior, normalmente a finales del mes en curso o a principios del siguiente . Por ello…¿Qué es cobrar a mes vencido? ¡No te preocupes! A continuación, te lo explicamos.

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¿Qué es cobrar a mes vencido?

Por ello, si has llegado hasta este artículo porque te preguntas qué significa cobrar a mes vencido, la respuesta es sencilla, no es más que recibir el pago de la nómina una vez termina el mes o los primeros días del mes siguiente. De esta forma se recibe el salario por el trabajo ya realizado.

Aunque una vez explicado parece evidente, el término “a mes vencido” puede generar confusión. Un ejemplo habitual serían los trabajos de corta duración, como un azafato de eventos, que indican que se cobrará el trabajo realizado a mes vencido. Es decir, aunque el evento en el que se haya trabajado haya tenido lugar los 4 primeros días del mes, la nómina no se recibirá hasta final de mes o principios del siguiente, una vez vencido el mes.

A parte de cobrar a mes vencido, que es lo más habitual en España, existen otras formas de cobrar por el trabajo ya realizado antes de que termine el mes, como por ejemplo el anticipo de salario , donde se cobra por adelantado si el empleado lo requiere lo proporcional a los días del mes ya trabajados.

💡 ¿Sabías qué? En el Estatuto de los Trabajadores se establece que el salario debe abonarse de forma periódica, y esta periodicidad no podrá ser superior a un mes. Se puede pactar que el salario se abone de forma diaria, semanal o mensual, pero nunca cada dos meses.

¿Cuáles son los ámbitos en los que se cobra a mes vencido?

Ahora que ya sabes que significa mes vencido, podemos ver otras situaciones en las que se puede aplicar esta modalidad de cobro además de en la nómina regular, como por ejemplo:

pensiones

seguros sociales

autónomos

Por ello, la pensión se cobra a mes vencido. Es decir, por regla general la Seguridad Social abona el cobro de las pensiones el día 25 de cada mes, siempre que este sea día hábil. No obstante, algunos bancos deciden adelantar el pago a aquellos jubilados que tengan domiciliada su nómina y normalmente la entidad bancaria en la que se está es la que acaba condicionando el día de pago de la pensión.

Así mismo, los Seguros Sociales se pagan a mes vencido. Estos se deben abonar correspondientes al mes que finaliza, como por ejemplo, el mes de junio se pagarán los seguros sociales de mayo. Es importante remarcar que, deberás pagar los seguros sociales el día 20 de cada mes si el pago está domiciliado y hasta el último día del mes si los pagas mediante transferencia bancaria.

Y finalmente, si hablamos de la cuota de autónomos, también los autónomos se pagan a mes vencido. Es decir, el último día del mes, siendo la cuota de carácter mensual. El plazo para pagar esta cuota es especialmente importante, ya que si no se abona en el plazo indicado, se le sumará un recargo del 10%. La cuota de autónomo es un pago obligatorio que deben realizar los autónomos como cotizaciones a la seguridad social.

¿Es posible cobrar la nómina a mes vencido?

Para los trabajadores, el pago a mes vencido figura en toda nómina, siempre que se cobre mensualmente, y se refleje el líquido a percibir por el trabajo realizado ese mes. Todos los conceptos de la nómina , como el salario base o si se realizan, las horas extras , deberán figurar independientemente de la modalidad de pago.

Se deberá tener en cuenta también una fecha para abonarlas. Se considera retraso del pago de nómina pasado el período habitual de pago de nóminas, ya que no existe un día en concreto estipulado por ley, es un acuerdo entre empresario y trabajador.

⚠️ Recuerda que… La nómina, por norma general, se suele pagar entre el día 19 del mes anterior y el 5 del mes siguiente.

Para cobrar la nómina a mes vencido a tus empleados, te hará falta tener conocimientos laborales para elaborar las nóminas, trabajar con una gestoría o con un programa de nóminas digital que haga gran parte del trabajo te permite ahorrar tiempo. PayFit es una herramienta digital que generará las nóminas de tus empleados cada mes de manera automatizada y con la que te olvidarás de los cierres de mes engorrosos y el pagar a mes vencido a tus empleados.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al salario de tus empleados? 1) Genera las nóminas y gestiona los trámites administrativos Gestiona y automatiza las nóminas, el recibo SEPA, los trámites con la Seguridad Social y el registro de salarios .

Introduce y modifica los datos en función del tipo de salario de tu empresa: salario en especie, retribución flexible, etc.

Envío de recibo de salarios automático y firma electrónica de documentos. 2) Informes y gráficos de la evolución salarial Obtén visibilidad con informes personalizados sobre los gastos empresariales y la evolución de salarios.

Abono de complementos salariales y anticipos de salario.

Certificado de retenciones de IRPF. 3) Reflejo automático en la nómina del salario en especie y los gastos de empresa Añade los tickets restaurante, gastos profesionales, facturas, bonus y pluses. Se incorporarán automáticamente en el recibo de salarios.

Importa las variables a las nóminas de tus empleados masivamente desde el módulo específico para ello.

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