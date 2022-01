¿Qué es ser becario?

En una empresa, la figura del becario la componen alumnos que están interesados en compatibilizar sus estudios con una primera experiencia en el mundo laboral en el que se están formando.

Pero, ¿qué es “becario”? El significado de becario tiene origen en la palabra beca, por definición una beca es la ayuda económica procedente de fondos que pueden ser públicos o privados y que se otorga a una persona para ayudar a pagar una parte o la totalidad de los gastos que le supone cursar unos estudios o llevar a cabo otro proyecto.

Comúnmente se le llama becario a los estudiantes en prácticas.

Es importante entender que el becario no es un trabajador regular, ya que esta figura no tiene un contrato de trabajo, ni realiza un mínimo de horas durante su jornada ni cuenta con un salario estipulado.

En agosto de 2021 se propuso integrar un reglamento para la inclusión en la Seguridad Social de los becarios. aunque estos no tengan una remuneración fija. Esto hará que la figura del becario se equipare a la del contrato formativo. Se prevé desarrollar este reglamento en un máximo de 3 meses.

El equivalente a un contrato laboral en los becarios es el convenio de prácticas, que dependerá del tipo prácticas que se estén llevando a cabo:

Tipos de becarios

La manera en que clasificamos a los becarios depende de si realizan prácticas curriculares o extracurriculares. También encontramos otro tipo de prácticas, llamadas prácticas no laborales.

La diferencia principal entre las curriculares y las extracurriculares es que las prácticas curriculares forman parte del Plan de Estudios del alumno que las cursa y las prácticas extracurriculares son aquellas que no forman parte del Plan de Estudios del alumno y se realizan de manera voluntaria.

Veamos más detalladamente cada una de ellas:

Prácticas curriculares

Cómo hemos comentado anteriormente, la característica principal de las prácticas curriculares es que esta experiencia forma parte del Plan de Estudios del alumno que las cursa.

Es decir, podrían tratarse como una asignatura más del currículum de estudios para el becario, ya que tienen un número de créditos asignados que debe completar para finalizar sus estudios.

Para poder realizar un convenio de prácticas, es necesario que el becario esté cursando unos estudios que le permitan convalidar sus créditos por unas prácticas en la empresa. Normalmente estas prácticas son voluntarias para el alumno y acostumbran a no ser remuneradas, por lo tanto no se recibe compensación económica. Un becario no recibe salario como tal ya que no existe relación laboral entre la empresa y el becario.

Prácticas extracurriculares

Las prácticas extracurriculares son aquellas que los estudiantes realizan de manera voluntaria durante su formación y que, aun teniendo el mismo objetivo que las curriculares, no forman parte del plan de estudios.

Las prácticas extracurriculares están contempladas en el Suplemento Europeo al Título como “información adicional” sin carga de créditos, no obstante siempre debe haber una institución educativa para hacer efectivo el convenio de prácticas.

Por lo general, los estudiantes que realicen prácticas extracurriculares deben tener superado el cincuenta por ciento del plan de estudios para poder firmar un convenio con alguna empresa o institución, aunque esto no es siempre necesario.

Es más común que las prácticas extracurriculares sean remuneradas, pero esto depende de la empresa y los requisitos que solicitan las universidades. Si quieres descargar un modelo de nómina de becario te dejamos uno a continuación.