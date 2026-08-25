Ser becario es algo por lo que casi todos hemos pasado a lo largo de nuestra carrera profesional antes de llegar al ansiado contrato de trabajo . Las prácticas son una buena forma de adquirir conocimientos y experiencia sobre la formación que se ha obtenido, incluso en algunas carreras universitarias o grados de formación profesional son una asignatura obligatoria para todos aquellos que los cursan.

¿Qué es un becario? ¿Qué tipo de prácticas existen? ¿Cuáles son las características principales? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué es ser becario?

¿Qué es ser becario?

En una empresa, la figura del becario la componen alumnos que están interesados en compatibilizar sus estudios con una primera experiencia en el mundo laboral en el que se están formando.

Pero, ¿qué es un “ becario ”? El significado de becario tiene origen en la palabra beca, por definición una beca es la ayuda económica procedente de fondos que pueden ser públicos o privados y que se otorga a una persona para ayudar a pagar una parte o la totalidad de los gastos que le supone cursar unos estudios o llevar a cabo otro proyecto. Comúnmente se le llama becario a los estudiantes en prácticas.

Es importante entender que el becario no es un trabajador regular, ya que esta figura no tiene un contrato de trabajo, ni realiza un mínimo de horas durante su jornada ni cuenta con un salario estipulado. Por ende, el equivalente a un contrato laboral en los becarios es el convenio de prácticas, que dependerá del tipo de prácticas que se estén llevando a cabo.

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¿Qué tipos de becarios existen?

La manera en que clasificamos a los becarios depende de si realizan prácticas curriculares o extracurriculares. También encontramos otro tipo de prácticas, llamadas prácticas no laborales.

La diferencia principal entre las curriculares y las extracurriculares es que las prácticas curriculares forman parte del Plan de Estudios del alumno que las cursa y las prácticas extracurriculares son aquellas que no forman parte del Plan de Estudios del alumno y se realizan de manera voluntaria. No obstante, veamos más detalladamente cada una de ellas:

Becarios de prácticas curriculares

Cómo hemos comentado anteriormente, la característica principal de las prácticas curriculares es que esta experiencia forma parte del Plan de Estudios del alumno que las cursa. Es decir, podrían tratarse como una asignatura más del currículum de estudios para el becario, ya que tienen un número de créditos asignados que debe completar para finalizar sus estudios.

Para poder realizar un convenio de prácticas, es necesario que el becario esté cursando unos estudios que le permitan convalidar sus créditos por unas prácticas en la empresa. Normalmente estas prácticas son voluntarias para el alumno y acostumbran a no ser remuneradas, por lo tanto no se recibe compensación económica. Un becario no recibe salario como tal ya que no existe relación laboral entre la empresa y el becario.

Becarios de prácticas extracurriculares

Las prácticas extracurriculares son aquellas que los estudiantes realizan de manera voluntaria durante su formación y que, aun teniendo el mismo objetivo que las curriculares, no forman parte del plan de estudios.

Las prácticas extracurriculares están contempladas en el Suplemento Europeo al Título como “información adicional” sin carga de créditos, no obstante siempre debe haber una institución educativa para hacer efectivo el convenio de prácticas. Por lo general, los estudiantes que realicen prácticas extracurriculares deben tener superado el cincuenta por ciento del plan de estudios para poder firmar un convenio con alguna empresa o institución, aunque esto no es siempre necesario. Es más común que las prácticas extracurriculares sean remuneradas, pero esto depende de la empresa y los requisitos que solicitan las universidades.

🚨 Atención Se tiende a confundir a los becarios con los trabajadores con un contrato en prácticas . A diferencia de las prácticas curriculares y extracurriculares, el contrato en prácticas es uno de los tipos de contrato de trabajo y tiene todos los derechos de tal, como un salario estipulado, un periodo de prueba a superar o indemnizaciones por despido. Los requisitos para optar a un contrato en prácticas son que el empleado tenga título universitario o de formación profesional de grado medio o superior y no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios.

Prácticas no laborales

Estas prácticas persiguen la misma finalidad que las demás: aportar experiencia laboral a una persona que se está formando o ha terminado recientemente sus estudios. Sin embargo, estas prácticas, al ser no laborales, no requieren un “contrato” ni la firma de un convenio con una escuela o universidad. Las prácticas no laborales son gestionadas por el SEPE, además de ser remuneradas y tener una duración de entre 3 y 9 meses.

¿Cuáles son las características del convenio de becario?

Cómo hemos mencionado anteriormente, cuando hablamos de becarios y por lo tanto de prácticas curriculares o extracurriculares, no podemos hablar de un contrato de trabajo. Sin embargo, es la forma coloquial en la que todos entendemos que se trata del documento que formaliza la relación entre becario y empresa.

El contrato del becario se conoce como convenio y en él participan tres partes:

Centro educativo (Universidad o Escuela)

Empresa

Becario o becaria

El convenio del becario y sus características deben recoger la información esencial cómo:

Duración del convenio

Horario a desempeñar

Si las prácticas son remuneradas, de cuanto se trata la ayuda de estudios.

El trabajo del becario: Tareas que va a desempeñar

Tutor en la empresa

Entrega del certificado de aprovechamiento a su finalización

Recuerda que si el becario realiza unas prácticas remuneradas, deberás generar también sus nóminas. A día de hoy, encontramos becarios en la mayoría de empresas, y es que como empleadores, es esencial dar esta oportunidad de formación e inserción laboral a los jóvenes preparados.

Además, la contratación de becarios es beneficiosa para ambas partes, la empresa reduce costes ya que puede recibir bonificaciones por la incorporación de becarios a su plantilla, además de formar a un estudiante desde 0 e incorporar talento fresco y al día de las tendencias de su sector. Y a la vez, el estudiante adquiere experiencia laboral. En cuanto a las bonificaciones, es necesario aclarar que solo serán del 100% cuando sean prácticas universitarias curriculares remuneradas.Cuando un estudiante realiza prácticas universitarias remuneradas es necesario dar de alta en la Seguridad Social al estudiante y cotizar por él durante el periodo de prácticas.

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