¿Estás lanzando ofertas de trabajo y esperando que los mejores talentos se postulen ? ¿Inviertes muchos recursos pero no consigues atraer a candidatos adecuados ? Si tu respuesta es afirmativa a estas preguntas, es tiempo de renovar tu estrategia de reclutamiento. Como es bien sabido, la dinámica de vida y trabajo ha evolucionado significativamente en los últimos años, con la tecnología desempeñando un rol crucial. Los parámetros tradicionales como el espacio y el horario laboral han cambiado, y ahora los trabajadores buscan más que un buen salario; desean estar motivados y ser parte de un proyecto y equipo distintivo. Por ello, el inbound recruiting surge como un método innovador en recursos humanos, ofreciendo una estrategia duradera para obtener el talento necesario en el momento preciso que las empresas lo requieren.

¿Qué es el inbound recruiting y su definición ? El inbound recruiting es una metodología de recursos humanos que adapta las técnicas del marketing inbound al proceso de reclutamiento. Es decir…¿El inbound recruiting qué es ? Pues bien, consiste en una estrategia que se centra en atraer a los candidatos más adecuados de manera proactiva, en lugar de simplemente esperar a que estos se postulen a las ofertas de empleo. El objetivo es crear una experiencia positiva y atractiva para los posibles candidatos, haciendo que se sientan atraídos por la cultura y las oportunidades que ofrece la empresa. El proceso incluye la creación de contenido relevante y atractivo, la optimización de la presencia en línea de la empresa, y el uso de técnicas de marketing digital para llegar a los candidatos potenciales donde más interactúan, como en redes sociales y plataformas de empleo. Al educar e involucrar a los candidatos antes de que se presente una vacante, el inbound recruiting ayuda a construir una reserva de talento interesado y calificado, facilitando así un proceso de contratación más eficiente y efectivo cuando surge la necesidad de nuevos empleados. En definitiva, el inbound recruiting consiste en refinar el proceso de selección de personal para atraer a más candidatos cualificados, posicionando tu empresa como marca empleadora y un buen sitio donde trabajar.

¿Qué beneficios tiene el inbound recruiting ? El inbound recruiting ofrece varios beneficios significativos para las empresas que adoptan esta estrategia de reclutamiento, entre los cuales se destacan : Mejora de la calidad de los candidatos : Al atraer candidatos que se identifican activamente con la cultura y los valores de la empresa, el inbound recruiting ayuda a asegurar que los nuevos empleados sean compatibles con la organización, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción y retención a largo plazo. Reducción de costos de contratación : Esta metodología puede ser más económica comparada con el reclutamiento tradicional, ya que disminuye la necesidad de gastar en anuncios de empleo y headhunters, al construir una reserva de talento interesado y disponible de forma continua. Incremento en la velocidad del proceso de reclutamiento : Al tener una base de talento pre-enganchado y familiarizado con la empresa, el proceso de selección se agiliza, permitiendo que las vacantes se cubran más rápidamente. Fortalecimiento de la marca empleadora : El inbound recruiting implica la creación de contenido que no solo atrae a los candidatos sino que también promueve la imagen de la empresa como un lugar deseable para trabajar. Esto puede ayudar a atraer a más candidatos de alta calidad de manera continua. Mejora la diversidad en el lugar de trabajo : Al alcanzar a un público más amplio y diverso a través de múltiples plataformas y medios, las empresas pueden mejorar su diversidad, lo que a su vez puede impulsar la innovación y la creatividad en el equipo. Adaptabilidad a las nuevas tecnologías : El uso de herramientas digitales y plataformas de redes sociales, que son fundamentales en el inbound recruiting, hace que el proceso sea más adaptativo a los cambios tecnológicos y las preferencias de las nuevas generaciones de trabajadores. Por ello, implementar el inbound recruiting puede transformar no solo el modo en que una empresa adquiere talento, sino también cómo se percibe a sí misma en el mercado laboral, atrayendo a candidatos que no solo tienen las habilidades necesarias, sino que están realmente comprometidos con la visión y los objetivos de la empresa. ¿Qué diferencia hay entre el inbound vs. el outbound recruiting ? La mejor forma de entender la metodología del inbound recruiting es hacer una comparación con el método tradicional, también llamado outbound recruiting. No hay un método mejor ni peor, pero en función del plan de recursos humanos que plantea tu empresa, es mejor que consideres que método te será más eficiente, aportando candidatos de calidad y ahorrando tiempo. Outbound recruiting - método tradicional El outbound recruiting es un método tradicional de reclutamiento en el que los empleadores y los reclutadores toman una postura más activa y directa para llenar las vacantes. Este enfoque implica identificar y contactar de manera proactiva a candidatos potenciales, a menudo utilizando bases de datos, portales de empleo y ferias de empleo para buscar y acercarse a aquellos que cumplen con el perfil deseado. Por ello, las características principales del outbound recruiting son : Publicación de oferta y espera pasiva : En el método tradicional, muchos reclutadores se limitan a publicar ofertas en portales de empleo y esperar a que lleguen solicitudes de perfiles que se adecúen sin ninguna garantía.

Headhunting o caza de talentos : El reclutamiento y selección de personal tradicional también recurre en muchas ocasiones a contactar directamente a candidatos para ofrecerles la vacante, pero estos pueden no conocer la empresa y que esta sea su primera toma de contacto, de forma algo agresiva y poco atractiva. Inbound recruiting Sus características principales son : Estrategia de employer branding : La clave del inbound recruiting es la atracción del talento, y esto se consigue mediante la aplicación de técnicas de inbound recruiting como el employer branding, que muestran porqué trabajar en tu empresa es la mejor opción. Un proceso de selección que enamore : El inbound recruiting sabe que la employee experience empieza desde la descripción del puesto de trabajo , y se prolonga durante el proceso de selección, que supone una ventana a cómo se trabaja en la empresa para el candidato.

Estas dos patas resultan en que el proceso de selección de inbound recruiting, gracias a la atracción de talento correcto, acaba siendo más rápido y efectivo que el método tradicional. ¿En qué consiste la metodología del inbound recruiting ? Existen 4 fases del inbound recruiting que conforman su metodología de aplicación. Atracción : Esta es la fase que busca atraer tráfico a tus canales de comunicación. Para ello, lo idóneo es llevar a cabo técnicas del employer branding. En otras palabras, las redes sociales y tu página web se convertirán en tu mejor aliado. En ellas te recomendamos hablar de tus valores, los principales beneficios de trabajar en tu empresa, mostrar las oficinas o algunos testimonios de empleados satisfechos. Conversión : Esta fase consiste en que el visitante que ha llegado a tu página de carreras mediante la web o a una oferta de trabajo en un portal de empleo, se anime a aplicar a la oferta. Para ello es crucial la forma en la que se hace la descripción del puesto de trabajo y el método de aplicación : ¿un formulario en la web ? ¿una casilla para adjuntar el CV ? La idea es conseguir toda la información que necesitas del candidato, sin que el proceso de aplicar a la oferta se convierta en algo engorroso y perderlo en el proceso. Contratación : Aquí comienza el proceso de pruebas y entrevistas. Algunas de las mejores prácticas para mantener al candidato comprometido durante el proceso son : Agilidad : intenta programar todas las entrevistas en el menor plazo posible.

Visibilidad : Explica al candidato en qué consistirán todas las fases y con quien deberá entrevistarse.

Comunicación fluida : No dejes de dar apoyo al candidato, muéstrate reactivo y comunicativo, responde a sus dudas rápidamente y da la cara incluso cuando se trate de que no continúe en el proceso. Fidelización : Tras la contratación, llegan todas las prácticas de RRHH orientadas a la fidelización del talento, desde rituales y dinámicas de grupo, planes de carrera, encuestas de satisfacción, a evaluaciones de desempeño y planes de acción. Como hemos podido ver, el inbound recruiting representa una transformación significativa en las estrategias de contratación, alineando las técnicas de marketing modernas con los procesos de recursos humanos. Al centrarse en atraer talento de manera orgánica y continua, esta metodología no solo mejora la calidad y la compatibilidad de los candidatos, sino que también optimiza los costos y tiempos del proceso de reclutamiento. Además, fortalece la marca empleadora y fomenta una mayor diversidad en el lugar de trabajo. Adoptar el inbound recruiting es, por lo tanto, una decisión estratégica que puede llevar a las empresas a alcanzar un mayor éxito y sustentabilidad en un mercado laboral cada vez más competitivo y dinámico. En resumen, la opción más efectiva para las pequeñas y medianas empresas es adoptar las herramientas digitales adecuadas que faciliten una efectiva selección de personal. Así, al digitalizar y automatizar las tareas más tediosas del departamento, se libera tiempo que puede ser invertido en actividades que realmente agregan valor al negocio, como lo es la gestión de equipo .

