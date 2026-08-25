¿Imaginas poder dejar el trabajo temporalmente con la garantía de que al volver todavía estará tu puesto de trabajo disponible para ti? No lo imagines, en España esto es posible y es lo que se conoce como excedencia. Como empresa, puede que te estés preguntando si debes guardar el puesto a tu empleado hasta que regrese de dar la vuelta al mundo mientras tú sigues al pie del cañón... y la respuesta es no exactamente. Sigue leyendo para descubrir cómo gestionar este tipo de excedencia.

Hay diferentes situaciones en las que los empleados pueden solicitar una excedencia laboral, y dependiendo del tipo se guardará con garantías el puesto de trabajo o, por otro lado, se le dará una preferencia al trabajador que vuelve siempre y cuando el puesto que ejercía no esté ocupado. ¿Quieres saber cuales son los tipos y sus características principales?

¿Qué es una excedencia? Una excedencia laboral es la interrupción temporal del contrato de trabajo por decisión del trabajador, que puede formalizarse mediante una solicitud escrita. Esta interrupción puede ser por razones superiores a él o de manera voluntaria por motivos personales. Durante este periodo el trabajador puede dedicarse a hacer la tarea que forzosamente le ha hecho interrumpir su contrato o, por otro lado, trabajar en otra empresa y/o hacer otras tareas de su gusto.

¿Qué tipos de excedencias laborales existen?

¿Qué tipos de excedencias laborales existen?

A continuación hablamos de los diferentes tipos de excedencias laborales y sus características esenciales. Como en la mayoría de temas laborales, cabe destacar que las condiciones pueden mejorarse o modificarse en función de los convenios colectivos.

Excedencia laboral forzosa

Quizás te estás preguntando, ¿forzosa para el empleado o para la empresa? Este tipo de excedencia se denomina forzosa porque la empresa la debe conceder obligatoriamente a su empleado en el caso de que éste deba interrumpir su contrato de trabajo para ejercer un cargo público, funciones sindicales o un deber público.

Esta excedencia laboral permite que la persona desempeñe su cargo o función pública cuando esta le imposibilita asistir a su trabajo en más del 20% de las horas laborales en un periodo de 3 meses. Los requisitos para acceder a esta modalidad están establecidos en la normativa vigente. Cuando estas tareas ocupan menos del 20% de las horas laborales en el periodo antes mencionado, el empleado tiene derecho a un permiso retribuido para el cumplimiento de un deber inexcusable público y personal. Conoce más sobre este permiso en nuestro artículo A qué tipos de permisos laborales retribuidos tengo derecho y durante cuánto tiempo. “permisos retribuidos tal tal”

La duración de esta excedencia laboral está condicionada al tiempo que necesite el empleado para cumplir el deber público que se ejerza, y cuando este termine, podrá volver a ejercer su mismo puesto anterior. La excedencia no se podrá alargar más de 30 días tras el fin del deber público.

Efectos laborales de la excedencia laboral forzosa

Como empresa, para conceder la excedencia laboral forzosa, se llevará a cabo la suspensión del contrato.

El empleado que la solicite, tendrá derecho a que se le reserve su puesto de trabajo y podrá retomarlo una vez terminen sus funciones.

El periodo que dure la excedencia computará a efectos de antigüedad en la empresa

El trabajador no recibirá salario ni ningún otro complemento.

Frente a la seguridad social y para la empresa, se tendrá que dar de baja al trabajador.

Excedencia laboral voluntaria

La excedencia laboral voluntaria es aquella que se lleva a cabo debido a la solicitud del empleado por motivos personales, sin necesidad de justificar la causa, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. La solicitud debe presentarse por escrito y con la debida antelación. El empleado no precisa justificar la causa por la que pide la excedencia, pero sí deberá cumplir unos requisitos mínimo para que se la concedan:

Llevar al menos un año en la empresa

Si ha solicitado una excedencia con anterioridad, que hayan pasado por lo menos 4 años desde su finalización.

Las causas más frecuentes en las que se solicitan las excedencias laborales voluntarias son trabajar en otras empresas, viajes, mudanza a otra ciudad o país.

La duración de esta excedencia es de mínimo 4 meses y máximo 5 años. Respondiendo a la pregunta que planteamos en la introducción al artículo: ¿debes guardar el puesto a tu empleado hasta que regrese, por ejemplo, de dar la vuelta al mundo? No, pero si le apruebas la solicitud de la excedencia, el trabajador sí que tendrá un derecho preferente a la reincorporación en tu empresa siempre y cuando haya una vacante del mismo puesto que ejercía o similar.

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

El trabajador deberá presentar su solicitud de reingreso antes de que la excedencia finalice, asegurándose de cumplir con los plazos establecidos. Normalmente los plazos para solicitar la excedencia y el reingreso vienen determinados en el convenio colectivo.

Efectos laborales de la excedencia laboral voluntaria

Los deberes laborales permanecen

Mientras el trabajador se encuentre en excedencia voluntaria, no computará la antigüedad ni la indemnización por despido.

No se extingue el vínculo laboral

Se considera competencia desleal que el trabajador en situación de excedencia voluntaria comience a trabajar para la competencia y esto podría tener consecuencias en el reingreso, como el despido o la negación.

Excedencia laboral voluntaria por cuidado de hijos

Este tipo de excedencia también se considera voluntaria, pero tiene la finalidad específica de garantizar tiempo al padre o la madre trabajadores para atender al cuidado de sus hijos cuando todavía son menores de tres años, garantizando casi al 100% la conservación de su puesto de trabajo cuando finalice la excedencia.

El requisito necesario para solicitar esta excedencia es que el trabajador tenga un contrato indefinido o temporal y un hijo menor de 3 años a su cargo. No existe un tiempo mínimo de duración, pero el máximo coincide con la edad del menor, una vez este cumpla 4 años, ya no se podrá solicitar la excedencia.

En estas circunstancias, si el padre o madre regresa al trabajo un año (en familias numerosas hasta 15 meses) o antes tras solicitar la excedencia, se le garantizará la recuperación de su puesto. Pero si la excedencia se alarga durante dos o tres años, no se le garantiza recuperar específicamente el mismo puesto que ejercía, pero sí uno dentro del mismo grupo profesional o categoría equivalente, siempre que exista una vacante.

La persona en situación de excedencia deberá comunicar su reingreso con una antelación recomendable de 15 días, y a su vez, la empresa debe comunicar el fin de la excedencia del trabajador a la Seguridad Social en un plazo de 15 días desde que se produce.

Es habitual que cuando un trabajador pide la excedencia para cuidar de sus hijos, la empresa decida contratar a alguien para que cubra esta baja mientras dure, en este caso a la persona sustituta se le realizará un contrato de interinidad.

Efectos laborales de la excedencia laboral por cuidado de hijos

La personal en situación de excedencia no recibirá salario

No se puede despedir a la persona en situación de excedencia.

El periodo que dure la excedencia computará a efectos de antigüedad en la empresa

La persona en situación de excedencia mantiene su derecho a asistir a cursos de formación profesional

La persona en situación de excedencia sigue cotizando en este periodo.

En cuanto a desempleo o paro, no es situación legal de desempleo y no se considera periodo de ocupación cotizada.

💡 ¿Sabías que? A día de hoy, existe mucha polémica alrededor de recurrir a las excedencias para el cuidado de los hijos. Pero... como hemos comentamos en el artículo de bajas, la baja de maternidad y paternidad tienen una duración máxima de de 16 semanas. No obstante, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. Por hechos como este se alega que la baja maternal no es suficientemente larga y muchas familias, concretamente las mujeres, se ven forzadas a recurrir a la excedencia para cuidar de sus bebés, periodo donde no reciben salario.

Excedencia laboral voluntaria por cuidado de familiares

Igual que la excedencia por cuidado de hijos, este tipo de excedencia también se considera voluntaria, pero tiene la finalidad de garantizar tiempo al trabajador para cuidar de sus familiares (máximo segundo grado de consanguinidad o afinidad), que por motivos de edad, accidente, discapacidad o enfermedad, no puedan valerse por sí mismos y además, no desempeñen actividad retribuida.

El trabajador necesitará contar con un contrato laboral temporal o indefinido para solicitar esta excedencia, que tiene una duración máxima de dos años, aunque puede ser negociado por el trabajador con su empresa.

El reingreso debe ser avisado mediante una solicitud formal al menos 15 días antes de la finalización de la excedencia, y la empresa deberá comunicar la reincorporación del trabajador a la Seguridad Social en un plazo de 15 días desde que se produce.

Sólo se garantiza la conservación del puesto de trabajo durante el primer año.

Efectos laborales de la excedencia laboral por cuidado de familiares

La personal en situación de excedencia no recibirá salario

No se puede despedir a la persona en situación de excedencia

El periodo que dure la excedencia computará a efectos de antigüedad en la empresa

La persona en situación de excedencia mantiene su derecho a asistir a cursos de formación profesional

Durante el primer año, la persona en situación de excedencia sigue cotizando en este periodo.

En cuanto a desempleo o paro, no es situación legal de desempleo y no se considera periodo de ocupación cotizada.

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