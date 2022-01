Qué son los gastos anticipados

En ocasiones la empresa paga de antemano por una prestación que todavía no ha recibido o un servicio que no ha disfrutado. Si estas prestaciones o servicios no se van a disfrutar en el ejercicio contable actual, se consideran gastos anticipados.

Es decir, los gastos anticipados son aquellos que se contabilizan en el ejercicio actual pero que realmente corresponden a uno posterior. Por eso es tan importante conocer los gastos anticipados en la contabilidad.

Una situación común en la que tener en cuenta los gastos anticipados puede ser el pago de un seguro por duración de un año. Imagina que te ha costado 3.840€ y lo has pagado completo en octubre de 2021. En la contabilidad deberás diferenciar el coste del seguro para los meses que vas a disfrutar del seguro en 2021 y los meses de 2022. El precio de los meses a partir de 2022 se reflejarán como gastos anticipados en el balance.

Aparte de los seguros, existen muchos tipos de gastos anticipados, los ejemplos oscilan entre el pago de servicios, compra de software, alquiler de oficinas o lugares de trabajo, etc.

Cuentas contables de gastos anticipados

​​Cuando debemos reflejar los gastos anticipados en el balance hay que tener en cuenta la periodificación contable.

La periodificación contable consiste en asignar a cada ejercicio económico los gastos y los ingresos que le correspondan.

Cuando en el ejercicio contable se produzcan pagos derivados de gastos no devengados durante el mismo deberán utilizarse las siguientes cuentas de "Ajustes por periodificación" de los subgrupos 48 y 58, previstas en el Plan General Contable:

(480) Gastos anticipados

(567) Intereses pagados por anticipado

Es decir, hay que reflejar los gastos anticipados en el asiento 480.