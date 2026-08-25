Employer branding, la nueva tendencia de RRHH 

Cuando pensamos en marketing, lo normal es asociarlo a la captación de clientes, pero este 2021, especialmente debido al contexto en el que nos encontramos y a la digitalización, el marketing también será clave para la captación de talento.

Paseando por LinkedIn o Infojobs, todos hemos visto cómo algunas ofertas de trabajo reciben centenares de candidaturas, pero cantidad no equivale a calidad. Es muy importante, sobre todo para una empresa startup o para las personas emprendedoras, encontrar a los mejores profesionales que le ayuden a crecer. Por eso el departamento de recursos humanos debe asegurarse de que el talento se interesa por su empresa y sobretodo, no por la de sus competidores.

¿Y cómo puedes hacer que tu empresa sea el lugar donde los mejores y más afines a ti quieran trabajar? Trabajando de la mano del departamento de marketing y aplicando técnicas que normalmente asociamos a este mundo. La marca y reputación de una empresa como empleador se conoce como employer branding.

Qué es el employer branding

Qué es el employer branding

El employer branding es una estrategia que busca consolidar la identidad de una empresa como empleadora, y aunque en la mayoría de ocasiones se centra en el reclutamiento, también busca la retención del talento mediante la satisfacción de los empleados.

A diferencia del marketing tradicional, donde el objetivo es conseguir clientes, esta estrategia se dirige a los empleados. Indirectamente, posicionarse como una marca que busca la satisfacción de tus empleados también puede beneficiar a la hora de conseguir clientes.

Cómo crear una estrategia de employer branding

El primer paso antes de empezar a crear una estrategia de employer branding es hacer un ejercicio de autoanálisis: ¿Cuál es la cultura y valores de mi empresa? ¿Qué imagen proyecta actualmente? ¿Cómo quiero posicionarme? En PayFit por ejemplo, tenemos claro nuestros valores: excelencia, pasión, humildad y care, por lo que siempre buscamos transmitirlos con nuestra comunicación y encontrar candidatos que se identifiquen con ellos. Esto no es importante únicamente para la búsqueda de talento, si no también para conservarlo en nuestra compañía.

Una vez se hayan establecido los objetivos a cumplir, se puede pasar escoger qué estrategia o estrategias se adaptan mejor al propósito, estas son las acciones principales que puedes hacer en tu empresa para posicionarte como el mejor empleador en tu sector:

1. Las redes sociales como clave del employer branding

Igual que ocurre muchas veces cuando conoces a alguien nuevo y corres a buscarlo en redes sociales (sí, un poco stalker) para saber más de él o ella, muy probablemente un candidato acudirá a tus redes sociales para conocerte mejor. Como empresa, tienes muchas más posibilidades de darte a conocer de manera creativa a una amplia audiencia a través de las redes que a través de la página web.

“Un 79% de las 102 compañías Top employers en España afirma que las redes sociales son ya una parte fundamental de su estrategia de selección”

Las redes sociales pueden actuar como una ventana donde el potencial candidato pueda asomarse y hacerse una idea de lo que sería el día a día en su puesto de trabajo, por lo que aconsejamos tenerlas siempre listas y con gran contenido de interés.

LinkedIn e Instagram serán tus mejores aliados para estar en contacto con tu comunidad y transmitir tus valores, pero debe hacerse siempre de manera transparente y realista.

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5 ejemplos de employer branding en redes sociales

Aquí te dejamos algunas ideas para empezar a crear contenido de employer branding en tus redes sociales:

Vida en la oficina: Muestra los espacios más importantes, acogedores o especiales del espacio de trabajo, así como las rutinas habituales de los empleados. Este contenido puede variar desde la foto de una reunión a un vídeo de alguien sirviéndose un café en la cocina. Identifica la idea que quieres transmitir y encuentra el mejor espacio o momento que lo refleje.

Reclutamiento por Redes/ Social Recruiting: Si cuentas con una buena base de seguidores, puedes compartir las vacantes de tu empresa en redes sociales para que lleguen a más gente. Algunas redes sociales como LinkedIn facilitan enormemente este trabajo, ofreciendo su propia herramienta de reclutamiento, pero no te limites a escribir una vacante, utiliza imágenes, hashtags, vídeos u otros formatos para darla a conocer. De esta forma, puedes potenciar y mostrar aspectos positivos que típicamente son más difíciles de mostrar mediante una oferta laboral en un portal de empleo normal, como la personalidad o el espacio de trabajo.

Después, anima a tus empleados a compartir la publicación, ¡quizás tu persona esté entre alguno de sus seguidores!

Nuevos empleados: Publicar sobre los nuevos empleados es sin duda, beneficioso para ambas partes, ya que harás sentir bienvenidas a las nuevas incorporaciones y además, es contenido humano fácil y rápido de conseguir, ¡Mostrar a personas aumenta el engagement!

Celebraciones: Igual que crear contenido sobre nuevos empleados, los cumpleaños son otra buena manera de conseguir material de tus empleados y además, hacerlos sentir incluidos.

Festividades y eventos: No hay mejor momento para reunir contenido original que en los días señalados o eventos. Por ejemplo, en navidades o carnaval, momentos en que se hacen cenas o días especiales, no dudes en sacar la cámara y contárselo al mundo.

💡 Consejos Cada red social es diferente, la audiencia no busca encontrar el mismo tipo de contenido en LinkedIn que en Instagram. No dupliques publicaciones, adaptarlas a cada canal es clave para mantener el interés.

Implica al equipo de People en tu estrategia de redes sociales. Pregunta cuáles son los ámbitos sobre nuestra empresa que queremos compartir con el mundo más allá de las puertas de la oficina e inclúyelo en tu plan de creación de contenido.

No te limites a comunicar solamente en las redes propias de tu empresa, ¡involucra a todos los empleados! Y sobretodo, haz que aquellos con más voz como los directivos, compartan tus publicaciones y creen contenido relevante para sus seguidores.

Generalmente, las publicaciones en las que podemos ver personas y caras obtienen más engagement, así que, siempre con consentimiento, ¡anima a tus empleados a sonreír a la cámara y sacar su mejor perfil!

2. La importancia de los empleados para el employer branding

Esta técnica es tan antigua como la vida misma, y es la que coloquialmente conocemos como el boca oreja. La principal ventaja es que tus empleados son los que saben mejor que nadie cómo es trabajar en tu empresa, por lo que es clave que ellos sean los principales influencers: si tu empresa es realmente un lugar agradable donde trabajar y tus empleados están cómodos, lo harán saber. Si mantienes a tus empleados informados sobre novedades interesantes y relevantes, les darás que hablar.

Por otro lado, tiene sus desventajas, no es medible y como empresa es prácticamente imposible saber qué dicen sus empleados a su círculo sobre ti. No obstante, una técnica habitual en los departamentos de recursos humanos son las encuestas, y estas se pueden realizar para conocer el nivel de satisfacción de los empleados y detectar qué aspectos generan preocupación o descontento.

3. El efecto employer branding en la página web

Una de las primeras cosas que realiza un candidato al ver una oferta laboral es buscar a la empresa en Google. Hay que tener en cuenta que la página web no es solo un gancho para clientes si no para potenciales empleados, por lo que aconsejamos dedicar secciones específicas a aspectos de la misión, visión y valores de la empresa, así como para el reclutamiento, y sobretodo, enlaces a redes sociales.

4. Eventos y universidades en la estrategia de employer branding

A veces no hay que esperar que el talento venga a nosotros, si no dar el primer paso, salir a buscarlo y aparecer en su camino. Debes preguntarte dónde está el perfil que buscas y qué le interesa. Si eres una startup, te sugerimos que tengas presencia en eventos de innovación, emprendedores, y el sector específico al que te dedicas. Aquí tienes algunas recomendaciones:

4 years from now (4YFN): Este evento es una plataforma de innovación para emprendedores del mundo digital que tiene lugar en paralelo al Mobile World Congress (MWC). Se celebra cada año en Barcelona. Este evento puede ayudarte a posicionar tu negocio y darlo a conocer, no tanto como empleador si no como marca.

“4YFN pretende poner en contacto a más de 1.000 emprendedores, profesionales, aceleradoras e inversores de todo el mundo” La Vanguardia



JOBarcelona: JOBarcelona es un congreso internacional de empleo y orientación profesional para universitarios, CFGEs o profesionales junior. Este año se realizará de forma online en 4 sesiones, a las que puedes acudir como empleador para conocer al talento joven y que él te conozca a ti.



Universidades: No tengas miedo de acercarte a las universidades y escuelas que forman a tu perfil ideal. Además, muchas universidades organizan eventos gratuitos para acercar a sus alumnos a empresas que buscan ampliar sus equipos.

En conclusión, es muy importante que las estrategias de RRHH se alineen a las de marketing en todo lo que tiene relación con el reclutamiento y la preservación del talento. Al fin y al cabo, muchas empresas han conseguido realmente posicionarse como buenos sitios en los que trabajar a nivel mundial.

Cuando te preguntas a ti mismo cuáles son estas empresas, probablemente te vengan a la cabeza Google o Facebook, y aunque es cierto no todos estamos en Silicon Valley y que el impacto depende del tamaño de la empresa y la relevancia de su producto, tu empresa puede convertirse en el sitio ideal donde trabajar de tu público objetivo.

A parte de las estrategias que combinan el marketing con los recursos humanos, puedes aplicar otros métodos que hemos agrupado en 5 tendencias de RRHH para 2021. No obstante, sabemos que en muchas ocasiones es difícil mantenerse al día y que el mundo de los recursos humanos no es ajeno a la transformación constante, por eso es importante obtener información actual y veraz sobre nuevas tendencias y best practices del departamento People.