Estados Unidos. Noviembre de 2021. Una cifra histórica: 4 millones y medio de trabajadores renuncian voluntariamente a sus trabajos.

La tendencia es clara y nace al otro lado del charco: una oleada de renuncias voluntarias sacude el mercado laboral y se empieza a expandir internacionalmente. ¿Qué está pasando?

Los motivos son varios, pero este huracán ya tiene nombre: La Gran Renuncia . Nos encontramos en un punto de inflexión en el que podemos decir firmemente que las prioridades de los trabajadores están cambiando, y si las empresas no se adaptan, pueden sufrir grandes consecuencias de rotación de sus equipos.

¿Por qué la gente renuncia a sus trabajos?

¿Por qué la gente renuncia a sus trabajos?

Según la Guía HAYS del Mercado Laboral 2024, se estima que 3 de cada 4 profesionales en España consideran cambiar de empleo y los movimientos en esta etapa del año acostumbran a estar motivados por la insatisfacción surgida tras las vacaciones.

Datos alarmantes para el mercado laboral que empujan a las empresas a actuar e implementar acciones que aumenten la satisfacción de los empleados y ayuden a atraer talento.

¿Pero qué motivos empujan a esta renuncia voluntaria? En España, sin lugar a dudas, el top 1 es el salario. No es ninguna novedad que los salarios en España no son conocidos por ser los más altos, aunque se hayan aplicado medidas como la subida del salario mínimo interprofesional en los últimos años. Esto, sumado al aumento de la inflación, hace que sea la preocupación número uno de los españoles.

Como segunda y tercera razón, encontramos la falta de reconocimiento y pocas expectativas de crecimiento. Según el estudio de Hays, El 57% de trabajadores rechazarían una oferta de trabajo si no les ofrecieran desarrollo profesional.

Para poder gestionar estos puntos, es indudable la importancia que debe adquirir la gestión de recursos humanos, un área que hasta ahora parecía que jugaba en segunda y está pasando a primera división sin prisa pero sin pausa.

Algunas de las tareas clave de recursos humanos para fidelizar el talento: elaborar paquetes de beneficios atractivos, formar a los managers, hacer encuestas de satisfacción y trabajar en planes de carrera.

¿Conciliación, qué significa esta palabra?

Sabemos que el principal motivo por el que los trabajadores se van es el salario. Pero, ¿cuál es el motivo que, en muchas ocasiones, les inclina la balanza para quedarse donde están? Las encuestas revelan que la conciliación es la clave de la atracción y fidelización del talento. Entendemos por conciliación la posibilidad de compaginar el trabajo con la vida privada. En este sentido, no podemos evitar hablar de conciliación sin hablar de teletrabajo.

💡 ¿Sabías qué? El 73% de los trabajadores dicen estar más contentos gracias al teletrabajo.

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Encontramos que algunas empresas han retomado unos modelos híbridos de trabajo, combinando teletrabajo y oficina, no obstante, el 43% han vuelto a un modelo completamente presencial.

La situación no es la que era, las personas y en especial las nuevas generaciones no tienen la misma visión sobre el trabajo: Donde antes se valoraba acceder a un puesto de trabajo donde jubilarse y hacer carrera durante toda una vida, ahora nos encontramos que estar llevar más de 3 años en una misma empresa es motivo de sorpresa para los jóvenes.

¿Cuáles son los puestos con más rotación del mercado laboral?

Encontramos algunas profesiones muy demandadas del mercado donde la tendencia a que la rotación sea más elevada es casi inevitable.

Actualmente en España, el top 3 áreas de trabajo con más rotación y “fuga de talentos” son:

Ingenieros 20%

Informáticos 20%

Ventas (comerciales) 16%

¿A qué se debe? En general, estas 3 áreas comparten que se pueden ejercer de forma deslocalizada (posibilidad de teletrabajar y conciliar mejor) y que la alta demanda del mercado es difícil de cubrir con la actual oferta de talento.

Estas circunstancias obligan a las empresas a salir a la calle a buscar el talento (headhunting) e intentar ofrecerle siempre unas mejores condiciones que en su puesto anterior. El mercado está observando cómo se desenvolverá esta situación y si la Gran Renuncia llegará a Europa de una forma similar a como ha sucedido en Estados Unidos.

Las prácticas de RRHH para evitar la rotación de personal son trending topic en el sector, y las herramientas digitales como PayFit te ayudarán a ahorrar tiempo en tareas mecánicas para que puedas dedicarlo a lo que de verdad importa: las personas.

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