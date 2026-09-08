Manager se hace no se nace. Es un hecho que la experiencia te hace enfrentarte a situaciones que ni el mejor maestro podría enseñar, y es por eso que en cuanto a consejos, lo mejor es escucharlos de personas con recorrido.

El management o gestión de equipos es algo que por norma general, no requiere de formación específica, y aquellas personas que se ven en la situación por primera vez pueden necesitar un apoyo extra para tratar con las personas a su cargo, que necesitan de su mentoría y apoyo.

¿Quieres ser un buen jefe para tu equipo? En este artículo, te traemos a 5 managers de Payfit que responden a 5 preguntas clave sobre el management:

¿Qué es ser un buen manager en 3 palabras?

Carolina Morera, manager del equipo de producto de Payfit Spain, responde a qué es ser un buen manager para ella en 3 claves:

Involucra a tu equipo;

Ten una comunicación clara y transparente;

Escucha a tu equipo.

Entender lo que necesitan los miembros de tu equipo en cada momento es crucial tanto como para el buen rendimiento como para la retención del talento

¿Qué aspectos impiden ser un buen líder?

Laura Moliner, Head of Customer Success en Payfit Spain, responde a la pregunta de qué impide a un buen líder desarrollarse al máximo:

Retener y ocultar información al equipo;

No dar las gracias y no reconocer el trabajo bien hecho;

No cumplir lo que prometes.

Sólo comprométete con aquello que estás seguro que vas a poder realizar, porque tu credibilidad como líder realmente te va en ello

¿Cómo defines el éxito para tu equipo?

David Soriano, manager del equipo de SDRs en Payfit, responde a la pregunta de qué es el éxito para su equipo:

Que todos los miembros trabajen por un propósito común.

Que el equipo venga al trabajo cada día motivado y se vaya sabiendo que ha dado el 110%.

A mi me gusta hacer sentir a mi equipo que tienen la posición más importante de toda la compañía

¿Un consejo para mantener a tu equipo motivado?

Pablo Calvo, Head of Sales de Payfit Spain, nos cuenta cuál es su consejo para mantener a su equipo motivado:

Establecer un marco claro con objetivos alcanzables pero ambiciosos

Una relación de confianza basada en la transparencia

¿Qué tipo de reunión recomiendas para estar al día con tus empleados?

Gloria Martínez, Head of Marketing, nos cuenta qué tipos de reuniones recomienda para mantenerse al día con su equipo:

Una reunión semanal con todos los miembros del equipo

Una reunión 1:1 semanal con cada uno de los miembros del equipo de manera individual

En las reuniones 1:1 no solo tratamos los proyectos y los resultados, con esta reunión nos podemos enfocar mucho en cómo está la persona

Los software de nóminas y RRHH como Payfit cuentan con diferentes herramientas que facilitan el management, una de ellas siendo el Espacio 1:1, con el que podrás programar reuniones con los miembros de equipo y tener información almacenada junto a toda la información importante de tus empleados: