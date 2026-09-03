La representación de los intereses y preocupaciones de los trabajadores de la empresa es esencial y está contemplado por la Ley, además que saber qué piensan tus empleados es una clave para tener un equipo de trabajo motivado y productivo.

Para cubrir esta necesidad de una figura representativa de los trabajadores tenemos el Comité de Empresa , un grupo de empleados representativo que realiza varias funciones.

¿Qué es el Comité de Empresa? ¿Qué funciones tiene el Comité de Empresa? ¿Qué figuras existen dentro del Comité de Empresa y que hace cada una de ellas? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué es el Comité de Empresa?

¿Qué es el Comité de Empresa?

El comité de empresa es un órgano representativo de los trabajadores que vela por sus intereses. Este órgano interno cumple funciones informativas, administrativas y sobre todo de negociación colectiva.

Por ejemplo, el comité de empresa actuaría en representación de los empleados para defender aspectos como una bajada de salario o una modificación en el plan de retribución flexible .

Además, sólo se podrá formar un comité de empresa en empresas de 50 o más empleados. En aquellas empresas de menos de 50 empleados contaremos con una figura con las mismas funciones denominada delegado de personal , lo cual es la principal diferencia entre el delegado de personal y el comité de empresa , ya que las funciones que desempeñan son esencialmente las mismas.

⚠️ Diferencia entre sindicato y comité de empresa No se debe confundir el sindicato con el comité de empresa: El comité de empresa representa únicamente a los empleados de esa empresa y lo hace ante la dirección de la compañía. Un sindicato representa a todos los trabajadores afiliados a nivel global, siempre con el objetivo de defender los intereses de todos los trabajadores.

En otras palabras, el comité de empresa está constituido por los trabajadores de la misma compañía y por ello, los integrantes se escogen mediante sufragio libre y secreto, y tendrán derecho a voto todos los trabajadores de la empresa, ya sean interinos o fijos.

¿Qué funciones tiene el Comité de Empresa?

El comité de empresa debe cumplir con una serie de funciones y obligaciones.

En un comité de empresa, las funciones principales son:

Colaborar cuando se determine por convenio colectivo, con la dirección de la empresa en el incremento de la productividad y en la puesta en marcha de medidas de conciliación.

Informar al resto del equipo de los temas y asuntos que repercutan en las relaciones laborales , cómo por ejemplo alguna modificación relativa al cobro de las nóminas .

Vigilar en el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de empleo; condiciones de seguridad y salud en el trabajo; de vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Con especial atención en la igualdad salarial .

Participar en la gestión de obras sociales en beneficio de los trabajadores y sus familiares.

A parte de que funciones tiene el comité de empresa, muchos se preguntan…¿Cuáles son sus competencias? Es decir, esta duda surge ya que hay funciones que este organismo no puede llevar a cabo. Entre sus principales competencias encontramos el derecho a ser informado periódicamente por los empresarios, entre otros aspectos, sobre:

Evolución general del sector económico.

Situación económica de la empresa.

Evolución reciente y probable de sus actividades, producción y ventas.

Previsiones de contratación y sus modalidades.

Estadísticas sobre absentismo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Estudios sobre medio ambiente laboral y mecanismos de prevención.

💡 ¿Sabías que…? El comité de empresa tiene el derecho de ser informado y consultado antes de que la empresa realice cambios significativos en el entorno laboral. Esto incluye cambios en los horarios de trabajo, introducción de nuevas tecnologías que afecten a las condiciones de trabajo, y reestructuraciones organizativas.

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¿Qué figuras existen dentro del comité de empresa?

El número de personas que forman el comité de la empresa dependerá de la cantidad de empleados que tenga la misma, por ejemplo, cuando tiene entre 50 y 100 trabajadores, el comité se conforma de 5 personas.

Dentro del comité de la empresa existen diferentes roles que ejercen diferentes funciones, los dos principales son el presidente y el secretario:

Funciones del presidente del comité de empresa : Las funciones de un presidente del comité de empresa son presidir las reuniones, moderar los debates, velar por el cumplimiento del reglamento del comité de empresa, firmar las actas y llevar las propuestas a votación.

Funciones del secretario de un comité de empresa: Las principales funciones del secretario del comité de empresa son dar apoyo al presidente en sus funciones.

Como ya hemos visto, el comité de empresa desempeña un papel fundamental en la representación de los trabajadores, actuando como un puente vital entre la dirección y el personal. Este órgano no solo negocia y consulta sobre condiciones laborales, salarios y políticas de seguridad en el trabajo, sino que también supervisa la aplicación de las normativas laborales vigentes, asegurando que los derechos de los empleados sean respetados. Además, en situaciones de conflicto, el comité de empresa interviene para mediar y encontrar soluciones equitativas, contribuyendo así a un ambiente laboral más armonioso y productivo.

Además, en PayFit contamos con un gran número de expertos laborales y un departamento legal que te ayudarán a gestionar el día a día de tu empresa en materia laboral: desde la Seguridad Social, a figuras representativas del personal o funciones del comité ejecutivo de una empresa.

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