La firma de un contrato de trabajo y la relación que se establece entre empresa y empleado está ligada a varias obligaciones legales, sobre todo con la Seguridad Social. Uno de los trámites más importantes y obligatorios tras la firma del contrato es el de dar de alta en la Seguridad Social al nuevo trabajador, ya que el empresario y el trabajador se comprometen a cotizar y generan derecho a recibir prestaciones según la situación laboral del trabajador, como por ejemplo la asistencia sanitaria o la prestación por desempleo.

¿Cómo dar de alta un trabajador en la seguridad social? ¿Cuáles son los requisitos para dar de alta en la seguridad social? ¿Cuáles son los plazos? En PayFit, te lo explicamos.

¿Cómo dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social?

¿Cómo dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social?

En primer lugar, dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social es el acto administrativo por el que se constituye la relación jurídica con la Seguridad Social. Las altas y las bajas de trabajadores reflejan la situación real de los trabajadores en función de su actividad.

El dar de alta en la seguridad social a un trabajador no es opcional, si no una obligación de todas las empresas al firmar el contrato de trabajo.

No obstante, es importante destacar la principal diferencia entre afiliación y alta. Por un lado, la afiliación se entiende como un acto que se realiza una única vez, y lo puede realizar el mismo trabajador, la Seguridad Social o la empresa. Y por otro lado, el alta ocurre en múltiples ocasiones; es decir, cada contratación lleva un alta y una baja siendo responsabilidad de la empresa.

En este sentido, ¿cómo dar de alta en la Seguridad Social? Si partimos de la base de que damos de alta a un trabajador que ya ha sido afiliado a la Seguridad Social, el alta se realiza mediante la presentación del Modelo TA.2/S. En este modelo deben aparecer todos los aspectos relativos a la incorporación:

Datos personales del trabajador

Datos identificativos de la empresa

Información relativa al puesto de trabajo que se va a desempeñar

Fecha de inicio del contrato

Especificación de la jornada laboral

Tipo de contrato de trabajo

Grupo de cotización, etc.

El Modelo TA.2/S se puede descargar fácilmente desde el portal web de la Seguridad Social e incluye todos los campos a rellenar para poder dar de alta un trabajador en la Seguridad Social.

Tanto el alta como la baja laboral se pueden tramitar presentando el modelo oficial o a través de medios telemáticos en los términos establecidos reglamentariamente. El organismo encargado es la Tesorería General de Seguridad Social de la provincia en que se encuentra la empresa.

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¿Cómo dar de alta a una empresa en la Seguridad Social?

Como dar de alta una empresa en la seguridad social es otra historia, pero es sin duda completamente necesario para poder dar de alta en la seguridad social a los futuros trabajadores y llevar a cabo los trámites para hacer el primer contrato de trabajo.

En resumidas cuentas, deberás:

Obtener el Código de Cuenta de Cotización (CCC)

Solicitar la inscripción como empresario en el Régimen de Seguridad Social correspondiente

💡 ¿Sabías que...? Seguro que al pensar en contratar te has preguntado cuánto cuesta dar de alta en la seguridad social a un trabajador. Lo cierto es que más allá del salario base del trabajador, existen partidas que se deberán abonar a la Seguridad Social por parte de la empresa: - Cotización por contingencias comunes - Cotización por desempleo - Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - Cotización por formación profesional - Cotización al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

¿Cuáles son los plazos para dar de alta en la Seguridad Social?

Si hablamos del plazo para dar de alta en la seguridad social y también debemos hablar del plazo para dar de alta el contrato en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Una vez se ha dado de alta al nuevo trabajador la Seguridad Social mediante el modelo TA.2, se debe registrar el contrato laboral en el SEPE.

El plazo para dar de alta a un trabajador en la seguridad social es antes del inicio de la actividad en la empresa, como máximo 60 días antes de la incorporación.

Independientemente de si se trata de un contrato de trabajo indefinido o temporal, el plazo máximo para realizar el registro del contrato en el SEPE es de 10 días desde la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social.

💡 ¿Sabías que...? En España, es obligatorio dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social antes de que empiece a trabajar, incluso aunque solo vaya a desempeñar sus funciones durante unas horas. Si el alta no se realiza correctamente, la empresa puede enfrentarse a sanciones considerables, además de que el trabajador perdería derechos fundamentales como la cobertura sanitaria o la cotización para su pensión.

¿Cuáles son los requisitos para dar de alta en la Seguridad Social?

Para poder realizar el alta de un trabajador con éxito debe cumplir con algunos requisitos. Dar de alta en la Seguridad Social a una persona conlleva, por lo menos, que se haya afiliado con antelación.

En general todos nos podemos afiliar sin problema a la Seguridad Social, pero se deberá tener especial cuidado los extranjeros ya que deben contar con el visado o el NIE.

💡 ¿Sabías que...? Dar de alta en la seguridad social a una empleada de hogar conlleva un procedimiento distinto al habitual: el portal virtual de la Tesorería de Seguridad Social permite llevar a cabo este trámite de manera online y en solo 9 pasos. Este trámite lo puede realizar la empresa o la misma persona trabajadora del hogar.

En definitiva, dar de alta en la Seguridad Social a un trabajador es tan solo uno de los trámites que gestionan los departamentos de Recursos Humanos. Es muy fácil que surjan dudas y quite tiempo a las tareas que realmente aportan valor añadido a la empresa y el equipo humano.

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