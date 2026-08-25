Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase ilustra bien lo que es ser manager de un equipo y gestionar el desarrollo profesional de personas en una empresa. Es habitual que muchas personas se vean en esta posición sin haber recibido ningún tipo de formación para desempeñar este rol, y puede convertirse en todo un reto.

Un manager, o como es habitual llamarlo en España, jefe o jefa, es una persona que influye enormemente en el desarrollo profesional de sus empleados, así como en su estado de ánimo o comodidad en la empresa. Es vital que este líder sepa cómo abordar ciertas situaciones delicadas como grandes volúmenes de trabajo, bajo rendimiento, teletrabajo, incorporaciones, reuniones o despidos.

Si eres manager y has llegado a este artículo ¡enhorabuena! Queremos que se convierta en tu guía de ahora en adelante para que tengas claro cómo ser manager. Hemos dividido lo que para nosotros, como expertos en RRHH, son los 10 mandamientos o 10 claves que todo buen manager debe conocer en la actualidad:

¿Cómo es el perfil ideal de un buen manager?

Cómo ser manager: los 10 mandamientos 1️⃣ Comunicación clara y abierta 2️⃣ Liderazgo con ejemplo 3️⃣ Desarrollo y capacitación continua 4️⃣ Reconocimiento y motivación 5️⃣ Delegación efectiva 6️⃣ Fomentar el trabajo en equipo 7️⃣ Gestión del cambio 8️⃣ Resolución de conflictos 9️⃣ Planificación y organización 🔟 Cuidar la salud mental y física

¿Cómo es el perfil ideal de un buen manager?

En primer lugar y por obvio que parezca, es necesario definir qué entendemos como ser manager. En este artículo no hacemos referencia al manager de artistas sino, al cargo de manager dentro de una empresa, que es el encargado de un departamento o proyecto, y por lo tanto ha de saber cómo gestionar personas.

Manager es un sinónimo de la persona que desempeña el cargo de gerente, directivo, jefe. No se debe confundir con el perfil de colaborador individual, que son las personas que contribuyen en la empresa de forma individual y que su rol no incluye la gestión de equipos.

El término manager es un anglicismo, y es que el mundo de la empresa cada vez adopta más términos anglosajones para referirse a prácticas y aptitudes, encontrarás los esenciales en el diccionario del management.

En esta serie de artículos te proporcionamos todas las claves para que sepas cómo ser manager este año, ya que como hemos comentado anteriormente, la persona que desarrolla este cargo tiene una gran responsabilidad por su influencia en el desarrollo profesional de sus empleados. En 2022 además, a raíz de la pandemia, un manager puede encontrar más retos que nunca: gestión de ERTEs, gestión del trabajo en remoto o incorporaciones a distancia. Existen varias prácticas que puede hacer un gerente para mejorar:

¿Cuáles son las buenas prácticas de un manager?

La buena comunicación es una de las características esenciales que distinguen a un buen líder. Existen muchos tipos de reuniones para potenciar la comunicación con los empleados a cargo para mantener una comunicación, como por ejemplo las reuniones 1:1, donde el manager se reúne individualmente con uno de sus empleados y discuten temas que oscilan desde el estado de proyectos a el bienestar del empleado. Estas reuniones son ideales para programarlas periódicamente, ya que mejoran la visibilidad del manager sobre en qué está trabajando su equipo y le aporta valor a la relación individual con cada uno de ellos.

También es recomendable hacer evaluaciones de rendimiento de manera periódica, para poder identificar los puntos fuertes y débiles del empleado, y de esta forma decidir si recompensar o animar y motivar para conseguir mejores objetivos. En muchas ocasiones también sirven para ver hacia dónde evoluciona la carrera profesional de los empleados.

Otra de las cualidades más buscadas y más necesarias en un manager es la empatía y la autenticidad, que será muy importante cuando deban llevarse a cabo temas delicados del management como puede ser un despido. El empleado valorará la sinceridad y el tacto con el que todo el proceso se lleve a cabo.

En los artículos encontrarás toda la información y consejos que debes saber para gestionar tus equipos de trabajo con una buena comunicación. Saber cómo ser manager requiere tiempo de preparación, además de otras tareas propias del puesto como la administración. Para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa, PayFit se encarga de ayudarte con la generación de nóminas y facilitarte un soporte para tus próximas reuniones con tu equipo:

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¿Cuáles son las 5 claves del management?

No hay nada mejor para aprender que directamente de la fuente de sabiduría, por eso hemos conseguido que 4 managers con gran experiencia en la gestión de equipos nos respondan 5 preguntas clave sobre el management.

David Soriano, Head of Sales

Laura Moliner, Head of Customer Success

Gloria Martínez, Head of Marketing

Carolina Morera, Product Lead

¿Qué es ser manager en 3 palabras? ¿Qué tipo de reunión recomiendas para estar al día con tus empleados? ¿Cómo defines el éxito para tu equipo? Estas preguntas y más, en Give me 5 claves del management.