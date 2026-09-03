Durante los últimos años, el trabajo remoto ha ganado popularidad a nivel global, impulsado en gran parte por la pandemia de COVID-19. Por ello, el teletrabajo en España ya forma parte de nuestro día a día convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas laborales de esta década.

La creciente aceptación de estas formas de trabajo se refleja en estadísticas que muestran que más del 64 % de los adultos han experimentado el trabajo remoto en algún momento, y cada vez más empresas se unen a esta tendencia. Este cambio no es casualidad; existen múltiples beneficios, como la optimización de recursos, la mejora en la calidad de vida de los empleados y la eficiencia en los procesos, entre otros. Por consiguiente, comprender las ventajas del teletrabajo y cómo implementarlo en una empresa se vuelve crucial en el contexto laboral actual.

¿Qué es el teletrabajo?

¿Qué es el teletrabajo?

El teletrabajo siempre ha existido. Antes de la pandemia era algo a lo que la mayoría de nosotros soñábamos, sin embargo era una medida moderna que venía de Silicon Valley y ayudaba a las personas a la conciliación laboral. Hoy en día la mayoría de empresas teletrabajan, ya sean PYMES o grandes multinacionales. Por ende, podemos definir la palabra “teletrabajo” como el trabajo que se realiza en remoto, alejado de las oficinas o el lugar de trabajo habitual.

En efecto, el teletrabajo es una nueva modalidad de trabajo que consiste en desempeñar la actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico.

Teletrabajo, en su definición, no siempre significa hacerlo desde casa como nos vimos forzados en la pandemia. Se puede realizar desde cualquier lugar en el que se tenga conexión a Internet y las condiciones de trabajo adecuadas para hacerlo. Sin embargo, las empresas son las que tienen la última palabra para definir donde deben trabajar sus empleados.

💡 ¿Sabías qué? La política de Work From Anywhere permite a los empleados trabajar unos meses al año en un país extranjero, ser nómadas digitales o vivir en otra ciudad del país en el que esté contratado.

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¿Qué ley rige el teletrabajo?

El teletrabajo en España pilló a todos desprevenidos. A consecuencia, el marco legal no era el suficiente para cubrir todos los aspectos del coronavirus que, si algo bueno ha traído, es la regularización del teletrabajo mediante leyes.

¿En qué consiste la nueva ley de Teletrabajo? La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia regula el teletrabajo y las condiciones en las que debe ser prestado, y es la culminación de un intenso debate sobre este tipo de prestación de servicios. Por ello, la ley del teletrabajo obliga a aquellas empresas que realicen el trabajo a distancia de manera habitual, a elaborar un acuerdo que va anexado al contrato de trabajo, especificando las condiciones de la flexibilidad y poniendo por escrito el consenso del empleado.

¿Cuáles son las características del teletrabajo?

El trabajo a distancia se caracteriza por proporcionar modalidades remotas de empleo a los trabajadores, aunque es importante destacar que trabajar desde casa por un día debido a enfermedad o accidente no constituye necesariamente teletrabajo. Este último implica ciertas especificidades que analizaremos en detalle a continuación.

Flexibilidad horaria: Permite a los empleados establecer sus propios horarios de trabajo, adaptándolos a sus necesidades familiares y personales.

Ahorro de tiempo y dinero: Al eliminar los desplazamientos al trabajo, los trabajadores pueden ahorrar en transporte y otros gastos asociados.

Incremento de la productividad: Al evitar las distracciones y el ruido del entorno laboral, los empleados pueden concentrarse mejor y ser más eficientes.

Mayor autonomía: El trabajo remoto otorga a los trabajadores mayor control sobre sus tareas y decisiones laborales.

Mejor equilibrio entre vida laboral y personal: La flexibilidad de horarios permite a los trabajadores armonizar mejor su vida profesional y personal.

Reducción del estrés: Al evitar el tráfico y el ambiente laboral, los trabajadores pueden experimentar niveles más bajos de estrés y mejorar su bienestar emocional.

Amplia diversidad geográfica: Las empresas pueden reclutar talento de cualquier lugar del mundo, accediendo así a una fuerza laboral más diversa y especializada.

Contribución a la eficiencia energética: Al eliminar los desplazamientos, se reduce la huella de carbono y se promueve la eficiencia energética.

Mayor seguridad: Al trabajar desde casa, los empleados evitan los riesgos asociados con los desplazamientos y el entorno laboral.

Incremento de la satisfacción laboral: Trabajar en un entorno cómodo y adaptado a las necesidades individuales puede aumentar la satisfacción de los empleados con su trabajo.

¿Cómo funciona el teletrabajo?

Para que el teletrabajo funcione de manera eficiente, debemos tener en cuenta diferentes variables:

Bienestar del empleado: Un empleado que trabaje únicamente desde su casa puede tener consecuencias negativas como una sobreexposición a las herramientas digitales. Es necesario que el bienestar de nuestros empleados siga siendo una prioridad aunque estos teletrabajo.

Recursos tecnológicos: Debemos dotar de los recursos necesarios para que los empleados realicen sus tareas de forma adecuada y eficiente: Ordenadores, auriculares, herramientas digitales… todo para que el empleado pueda trabajar correctamente.

Desconexión digital: Hay que saber poner un límite. También mientras se teletrabaja en nuestro artículo teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, hablamos del derecho a no estar 24 horas conectados y disponibles.

Una de las claves y consejos para una aplicación exitosa es tratar de aprovechar al máximo todos los recursos tecnológicos que tenemos en nuestras manos y de esta manera poder seguir desarrollándonos a distancia. En esta situación es importante usar la creatividad, encontrando herramientas y hábitos que permitan mantener la cultura y la conexión entre compañeros, así como la productividad y la motivación.

En conclusión, el teletrabajo ha emergido como una alternativa laboral innovadora que ofrece numerosos beneficios tanto para empleadores como para empleados. La flexibilidad horaria, el ahorro de tiempo y dinero, la mejora en la productividad, el equilibrio entre vida laboral y personal, y la reducción del estrés son solo algunas de las ventajas que promueve esta modalidad. Además, el teletrabajo ha demostrado ser una solución efectiva durante situaciones extraordinarias, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su implementación exitosa requiere de políticas claras, herramientas tecnológicas adecuadas y un compromiso mutuo entre las partes involucradas.

En un mundo cada vez más conectado y globalizado, el teletrabajo se posiciona como una tendencia en constante crecimiento que continuará transformando la forma en que concebimos el trabajo en el futuro. En este contexto, herramientas como el control horario de PayFit juegan un papel fundamental al proporcionar soluciones eficientes para gestionar el tiempo y la productividad de los equipos, facilitando así la implementación y el seguimiento del teletrabajo en las empresas. ¿Aún piensas en digitalizar la gestión de recursos humanos de tu empresa y aún no te decides? ¡PayFit es el SaaS que tu empresa necesita!

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