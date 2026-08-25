La ampliación de un equipo de trabajo conlleva muchos esfuerzos por parte de la empresa, tanto organizacionales como económicos. Es por eso que de forma gubernamental se promueven ayudas a la contratación que facilitan la oferta de el contrato de trabajo.

Las ayudas de contratación, pese a ser promovidas principalmente por el gobierno, pueden variar cada año y en función de cada Comunidad Autónoma.

¿Qué son las ayudas a la contratación? ¿Qué ayudas a la contratación hay en 2024? ¿Cuáles son las ayudas por Comunidades Autónomas? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué son las ayudas a la contratación?

¿Qué son las ayudas a la contratación?

Las ayudas a la contratación son incentivos económicos para promover que las empresas generen empleo. La finalidad es promover la generación de empleo en España y esto supone una gran ventaja para las empresas, ya que ayuda a reducir costes de personal.

Por lo general, mientras más estable sea el empleo (contrato laboral indefinido) y el empleado contratado se encuentre en una situación más “complicada” de contratar, como sería la de mayores de 55 años, más altas serán las bonificaciones de Seguridad Social.

Guía sobre bonificaciones más comunes Descargar la guía definitiva

¿Cuáles son las ayudas a la contratación 2024?

Existen muchos tipos de ayudas a la contratación, en 2021 y a nivel estatal publicado por el SEPE, encontramos los siguientes colectivos cuya contratación resulta en una bonificación o ayuda para la empresa:

Personas con discapacidad

Personas con capacidad intelectual límite

Ayudas a la contratación por mayores de 45 años

Ayudas a la contratación de jóvenes: menores de 25 años

Trabajadores procedentes de una ETT

Conversión de contratos en Indefinidos

Víctimas

Personas en situación de exclusión social

Parados de larga duración

Sustitutos (interinos) para promover la conciliación de Vida Personal, Laboral y Familiar

Mantenimiento de empleo (personas a las que se prologa algún contrato de trabajo temporal)

Contrato Indefinido o temporal dirigidos a ámbitos y colectivos específicos

Autónomo con Carácter General

Autónomo con Carácter Específico

Cada una de estas categorías tiene sus especificaciones, ya que el hecho de contratar a una persona que forme parte de uno de los grupos mencionados anteriormente no garantiza la ayuda.

Por ejemplo, es habitual que la ayuda económica más grande sea la subvención a la contratación indefinida, ya que los contratos temporales, al ser menos estables, son menos idóneos.

De todas maneras, la cuantía de la bonificación se adapta a los tipos de contrato de trabajo, siempre que estén contemplados en la guía del SEPE sobre Bonificaciones y reducciones.

Atención!

En cuanto a ayudas a la contratación, la edad importa, ya que no son lo mismo las ayudas a la contratación a mayores de 45 que las ayudas a la contratación a mayores de 55 años. Por lo general, la cuantía de las ayudas a la contratación de mayores de 55 años siempre son más altas.

¿Y las ayudas a la contratación por Comunidad Autónoma 2024?

Las Comunidades Autónomas han abierto diferentes convocatorias para incentivar la creación de puestos de trabajo, sobre todo en este periodo de crisis por el coronavirus y con el objetivo de disminuir la tasa de desempleo en determinados colectivos.

Para ver las diferencias entre comunidades autónomas, veamos las ayudas a la contratación de regiones concretas para este 2024:

Madrid: Impulso al contrato de formación en alternancia

En Madrid, se ofrecen subvenciones de 5.500 euros por contrato para impulsar la formación en alternancia de personas jóvenes. El plazo para presentar solicitudes es de un mes desde la fecha de alta de la persona contratada en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Aunque no hay un plazo de cierre específico, es recomendable presentar las solicitudes lo antes posible para asegurar la obtención de la ayuda.

Asturias: Fomento de contratos formativos

Asturias promueve la contratación de personas jóvenes desempleadas con ayudas de hasta 5.000 euros por contrato formativo en alternancia. Los contratos deben haberse suscrito entre el 17 de abril y el 30 de junio, y las solicitudes deben presentarse dentro del mes siguiente a la formalización del contrato. El plazo para solicitar estas ayudas está próximo a finalizar, por lo que es crucial actuar rápidamente.

Navarra: Ayudas para contratos de formación

Navarra ha establecido una línea de ayudas de 4.000 euros para contratos de formación, especialmente dirigida a colectivos vulnerables. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de noviembre de 2024, proporcionando un amplio margen para acogerse a estos beneficios.

Castilla-La Mancha: Incentivos para nuevas contrataciones

En Castilla-La Mancha, las ayudas alcanzan los 5.500 euros por contrato de formación. Esta oportunidad está abierta a una amplia gama de entidades, incluyendo empresas, sociedades laborales y entidades sin ánimo de lucro. El plazo de solicitudes concluye el 30 de octubre de 2024.

Murcia: Apoyo a la contratación juvenil

Murcia promueve la contratación de personas jóvenes ofreciendo ayudas de 3.000 euros, que pueden aumentar un 10% si el contrato se formaliza con mujeres. Este incentivo está detallado en el post específico sobre las ayudas en Murcia.

Galicia: Extensas ayudas para la formación en alternancia

Galicia ofrece ayudas considerables que pueden consultarse en detalles en el post sobre ayudas de más de 16.000 euros para contratos de formación. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2024.

Cantabria: Grandes incentivos para la formación de personal

Cantabria no se queda atrás con ayudas de hasta 10.000 euros para contratos de formación, siempre y cuando se cumplan las obligaciones tributarias y de seguridad social pertinentes. Más detalles están disponibles en el post específico de Cantabria.

Canarias: Programa ‘INCENTÍVATE’

Finalmente, Canarias, a través del programa ‘INCENTÍVATE’, ofrece hasta 5.500 euros para contratos de formación, con plazos diferenciados para la presentación de solicitudes, abriendo el primero de ellos desde el 1 de julio hasta el 16 de septiembre de 2024.

Estas iniciativas resaltan el compromiso de las comunidades autónomas con la formación y estabilidad laboral de los jóvenes y otros colectivos, facilitando la integración en el mercado de trabajo mediante incentivos económicos significativos. Para asegurarte de aprovechar plenamente las ayudas disponibles para la contratación en tu comunidad autónoma, es esencial mantenerse informado a través de las páginas web oficiales de empleo de cada comunidad autónoma o consultar con tu software de nóminas de confianza.

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