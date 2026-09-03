Existen circunstancias concretas en las que la Seguridad Social aplica un descuento a las empresas o contribuyentes. Estas pueden variar cada año y se denominan bonificaciones de la Seguridad Social. Por ejemplo, en muchas ocasiones se aplican en función del contrato de trabajo con el objetivo de incentivar la contratación. Como empleador, conocer las bonificaciones de Seguridad Social o como lo llaman algunos, devolución de bonificaciones de Seguridad Social, te será muy útil para minimizar costes de personal.

¿Qué son las bonificaciones de la Seguridad Social? ¿Qué tipos de bonificaciones se aplican este 2024? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué son las bonificaciones de la Seguridad Social?

¿Qué son las bonificaciones de la Seguridad Social?

Las bonificaciones de la Seguridad Social son un descuento aplicado sobre la aportación que corresponde por situaciones o circunstancias determinadas. El descuento se aplicará a la contribución que se debe hacer a la Seguridad Social. En otros términos, las bonificaciones son incentivos a la contratación de empleados.

Por ende, las bonificaciones tienen como objetivo incentivar ciertas actividades como puede ser la contratación de colectivos con dificultades para la inserción laboral o cómo es en el caso de las bonificaciones de Seguridad Social para autónomos, para incentivar la creación de nuevos negocios. Como responsables de recursos humanos o empleadores, nos interesa conocer qué bonificaciones se aplican para cada contrato de trabajo y en qué circunstancias, ya que esto puede ayudar a la reducción de costos.

Es habitual que muchas empresas tengan dificultad para ofrecer un contrato de trabajo indefinido por los costes que este le supone, pero medidas como estas suponen una gran ayuda a los emprendedores, autónomos o empresarios que quieren hacer crecer sus equipos.

💡¿Sabías que? La tasa de paro en España con datos de febrero de 2024 según el Instituto Nacional de Estadística, está en 11,5%.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder a las bonificaciones de la Seguridad Social 2024?

Para acceder a las nuevas bonificaciones para la contratación que entraron en vigor el 01 de septiembre de 2023, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos adicionales a los específicos de cada bonificación:

Estar al día con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social : Es crucial que no existan deudas, incluso mínimas, con Hacienda o la Seguridad Social. Se recomienda verificar siempre la situación financiera de la empresa, mediante el certificado de deudas , antes de proceder con el alta de contratos bonificados. No haber sido sancionada ni excluida previamente: Las empresas no deben haber recibido sanciones graves o muy graves que les impidan acceder a bonificaciones. No haber efectuado despidos improcedentes recientemente: La empresa no debe haber realizado un despido reconocido como improcedente de un contrato bonificado en los 12 meses anteriores a la nueva alta. Este requisito, que ya existía, ahora se aplica a todas las bonificaciones. Mantenimiento del empleo durante tres años: Para nuevas contrataciones indefinidas y transformaciones realizadas bajo el RD Ley 1/2023, se requiere un compromiso de mantener el empleo durante tres años. Más adelante, se detalla en qué consiste esta obligación y qué situaciones no se consideran para el cálculo del mantenimiento de empleo. Contar con un plan de igualdad registrado: En el caso de que la empresa esté obligada por ley a tener un plan de igualdad, este debe estar vigente y debidamente registrado.

¿Cuáles son las bonificaciones de la Seguridad Social 2024?

Anualmente o incluso en periodos de tiempo inferior, el Servicio Público de Empleo (SEPE) indica las bonificaciones o reducciones activas en ese año con tal de incentivar la contratación.

Aunque muchas personas así lo creen, las bonificaciones por contratos de Seguridad Social no existen como tal. La verdad es que, los tipos de contrato de trabajo sí son un factor determinante a la hora de tener bonificación o no y de la cuantía, pero en general debe cumplirse otra condición como que la persona a la que se ofrece el contrato tenga algún grado de discapacidad o lleve un largo periodo de tiempo desempleado.

Algunas de las bonificaciones a la Seguridad Social para incentivar la contratación más buscadas son:

1️⃣ Bonificaciones Seguridad Social para discapacitados: Con tal de dar ayudas a la contratación y facilitar la inserción en el mercado laboral a personas con cualquier tipo de discapacidad, el SEPE ofrece distintas bonificaciones en función del grado de discapacidad y el contrato laboral que se ofrece. Por esta razón, obtendrán bonificaciones aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad siempre que ofrezcan alguno de los siguientes contratos:

Contrato laboral indefinido

Contrato de trabajo temporal de fomento del empleo

Conversión de Contratos Temporales de Fomento del Empleo , Contratos en Prácticas y para la Formación y el Aprendizaje en Empresas Ordinarias

Contratación Indefinida o Temporal y conversión de todos los Contratos Temporales por un Centro Especial de Empleo

Contratos de sustitución de persona trabajadora con desempleados con discapacidad para sustituir a trabajadores con discapacidad en situación de incapacidad temporal

Contrato para la Formación en Alternancia (en el supuesto de trabajadores discapacitados sin límite de edad inscritos como demandantes de empleo)

Contrato para la Adquisición de la Práctica profesional y para la Formación en Alternancia si no se ha optado por la reducción que marca la Ley 3/2012

2️⃣ Bonificación Autónomos 2024: Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y la consolidación de negocios creados por autónomos, cada año se aplican bonificaciones a autónomos en la Seguridad Social. Concretamente, el SEPE destaca tres objetivos de las bonificaciones a autónomos:

Impulsar el autoempleo

Apoyar a aquellos emprendedores para que puedan consolidar y hacer crecer sus proyectos

Mejorar la protección social de los autónomos con el objetivo de salvar la brecha que existe entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena.

Las bonificaciones para autónomos en 2024 por parte de Seguridad Social se aplicarán en las siguientes circunstancias:

Bonificación en la cuota para nuevos autónomos (antigua Tarifa Plana).

Bonificación en la cuota para autónomos familiares colaboradores.

Bonificación en la cuota de autónomos por cuidado de menores o familiares a cargo.

Bonificación en la cuota para autónomos de Ceuta y Melilla.

Bonificación en la cuota para autónomos durante el descanso por nacimiento.

Bonificación en la cuota de autónomo por cuidado de menor afectado por cáncer.

Bonificación en la cuota para autónomas víctimas de violencia de género.

3️⃣ Bonificaciones por contratación a parados de larga duración: Con tal de impulsar el empleo a personas paradas de larga duración, se aplicará reducción a la contratación de estos por cualquiera de los contratos que se ofrezcan durante los primeros 3 años.

4️⃣ Bonificaciones por contratación a mayores de 45 años: Se aplicará una bonificación por la contratación de trabajadores desempleados mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios, siempre que el contrato sea a tiempo completo y de forma indefinida.

5️⃣ Bonificaciones por contratación a menores de 30 años: Se aplicará un descuento a las empresas que contraten a jóvenes menores de 30 años siempre que se les ofrezca el contrato de formación en alternancia. Estos deberán estar inscritos en la oficina de empleo y el descuento será vigente por la duración del contrato total.

Estar al corriente de todas las actualizaciones sobre bonificaciones puede resultar complicado, pero con un asesor laboral y una herramienta digital potente no se te escapará ningún detalle. Si por ejemplo te preguntas cuál es la devolución por bonificaciones de Seguridad Social para el contrato de emprendedores, te garantizamos que tu asesor experto te dará respuesta en menos de 48 horas. Elabora tus nóminas en unos clics y tu asesor laboral en PayFit se encargará de mantenerte al día y ayudarte cuando lo necesites.

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