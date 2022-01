¿Qué es una baja laboral?

En el mundo laboral y de manera oficial, una “Incapacidad Temporal” (IT) es lo que coloquialmente denominamos baja, y se encuentra definido por la Seguridad Social como el “subsidio diario que cubre la pérdida de las rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social”.

La baja laboral puede ser causada por enfermedades comunes o profesionales, accidentes (laboral o por otras causas), o por periodos de observación por enfermedad profesional. Se denominan IT

por contingencias comunes : aquellas no provocadas dentro del ámbito laboral ;

: aquellas ; por contingencias profesionales: las causadas en o por el trabajo, como la baja por accidente laboral.



¿Qué tipos de baja laboral existen?

Las bajas laborales o IT se dividen en dos grupos en función al motivo que las ha provocado. Si son ajenas al puesto de trabajo, hablamos de contingencias comunes, pero si han tenido que ver con el trabajo, hablamos de contingencias laborales. Estas últimas ofrecen un tratamiento más favorable respecto a las comunes ya que ofrecen mayor protección al afectado. A continuación explicamos las diferencias y características principales de los dos grandes tipos de bajas laborales.

Bajas laborales por contingencias comunes

Las bajas laborales por contingencias comunes se aplicarían como bien dice el nombre, a enfermedades comunes o accidentes. En cuanto a enfermedad común, un ejemplo sería la baja laboral por Coronavirus (a menos que la persona de baja laboral por Covid ejerza como personal sanitario y se haya contagiado en el lugar de trabajo) o la baja laboral por ansiedad. Por otro lado, hablamos de baja laboral por accidente cuando es derivada de por ejemplo, un accidente de tráfico.

Durante el tiempo de la baja, el empleado tiene derecho a una prestación económica ya que necesitará asistencia sanitaria y no estará en condiciones de realizar su trabajo, a menos que dure la baja laboral dure menos de 4 días, en este caso no recibirá ningún pago por los días de ausencia, salvo que el convenio colectivo indique lo contrario. ¿Y si sólo se coge la baja laboral 1 día? En este caso no se recibirá compensación económica.