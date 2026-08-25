Nómadas digitales: los protagonistas del trabajo flexible

¿Crees que teletrabajo es un sinónimo de trabajar desde casa?

Todos hablan de que el teletrabajo llegó con el Covid-19, pero mucho antes de que el mundo se pusiera patas arriba, ya habían muchas personas llevando un estilo de vida en relación al trabajo que a muchos ni se les pasaría por la cabeza considerar como opción: En este artículo os vamos a hablar de los nómadas digitales, aquellas personas que trabajan a la vez que viajan por el mundo con la casa a cuestas.

Tras un periodo de cambio en el que muchas empresas se han convencido de mantener el teletrabajo como política, se abre un mundo de posibilidades para muchos. Evidentemente, trabajar a distancia no es una opción para cualquier oficio, pero por suerte, aquellos que trabajamos en el sector digital lideramos este cambio.

¿Sabias que? ¿Sabías que Bali es uno de los destinos preferidos de los nómadas digitales? De hecho, durante las primeras olas de coronavirus, Indonesia planteó abrir sus fronteras para los nómadas digitales, pero cerrarlas para los turistas regulares.

Qué es un nómada digital

Como bien define el nombre, los nómadas digitales son aquellas personas que se llevan su trabajo allá donde ellos van, y particularmente se caracterizan por no echar raíces en ninguna parte. Es decir, estas personas consiguen emplearse a sí mismas o ser empleados por empresas que les permiten desarrollar su trabajo a distancia y de manera mínimamente independiente, tanto que pueden moverse y viajar por el mundo.

👫 Un 31% de los nómadas digitales son mujeres, frente a un 69% de hombres.

Otra característica esencial de los nómada digitales es que teletrabajan, es decir, el trabajo lo llevan a cabo mediante internet, este aspecto es esencial ya que es lo que les permite poder llevarse el trabajo “a dónde sea”.

Tipos de nómadas digitales

Aunque actualmente los viajes low cost están en auge, es indiscutible que hacen falta ingresos regulares para poder permitirse un estilo de vida como el que planteamos, entonces, ¿cómo conseguir un trabajo que te permita por un lado, teletrabajar, y a la vez, ingresar suficiente dinero? Antonio G, fundador de la Escuela Nómada Digital, diferencia las modalidades de trabajos que pueden y acostumbran a ejercer los nómadas digitales:

Trabajador por cuenta ajena: Es decir, aquellas personas que trabajan con contrato. Esta modalidad tiene una gran ventaja: ingresos mensuales asegurados ; y una gran desventaja: necesidad de una política flexible de trabajo por parte de la empresa contratadora. No es imposible pero deberás tener en cuenta la política que te ofrezcan, en España, es obligatorio que las empresas con políticas de trabajo flexibles incluyan un anexo de teletrabajo en los contratos de sus trabajadores, dónde se especifican los “límites” de esta flexibilidad, como por ejemplo horarios o durante cuánto tiempo se puede estar fuera del país donde se cotiza.



Emprendedor: Si has creado tu propia empresa, ¡tú mandas! Evidemente en estos casos hablamos de negocios digitales que se puedan sostener a distancia, por ejemplo que vendan productos “no físicos”, como recursos digitales.



Freelance: Un freelance es un autónomo que trabaja contratado por proyectos, y muchas profesiones de freelance como diseñador gráfico, programador o fotógrafo se pueden llevar a cabo independientemente de horarios y oficinas, y en cualquier país.

Aspectos a tener en cuenta para un nómada digital

Quizás te estés preguntando ¿realmente es posible ser productivo y trabajar en un mindset de viaje? La respuesta es sí, pero ser nómada digital requiere tener las cosas más planificadas de lo que estás pensando. Aquí una lista de puntos imprescindibles que un nómada digital debe considerar:

Ingresos: cómo comentábamos en el punto anterior, será imprescindible considerar el punto de las finanzas para poder mantener el estilo de vida. Recursos: Es imprescindible contar con un equipo de trabajo móvil y con buena conexión a internet para poder desarrollar el trabajo sin complicaciones. Lugar: No es lo mismo trabajar por Europa que por ejemplo, Asia. Tanto por el precio del lugar, como por el idioma, como por la diferencia horaria con tus posibles clientes, como por los posibles espacios de trabajo (es habitual recurrir a coworkings en esta situación). Vivienda: Según un estudio realizado por FlexJobs, un 51% de los nómadas digitales vive en hoteles, mientras que un 16% vive en hostales. No obstante, esto dependerá del tiempo que se pase en cada destinación, si van a ser meses, quizá sea más conveniente alquilar un apartamento. Seguro: ¡Es un punto imprescindible! También dependerá en parte si trabajas por cuenta ajena o por ti mismo, de todas maneras, te animamos a consultar seguros de viaje para tachar una preocupación. Comunicación con cliente o empresa: Si trabajas con un equipo, tendrás que ponerte de acuerdo y ser organizado para mantener una buena comunicación.

Ventajas de un estilo de vida nómada digital

¿Sabías que un 70% de los nómadas digitales afirma que viaja por más de 5 países en un año? Evidentemente, esta tendencia de trabajo flexible debe conllevar muchas ventajas, tanto para el nómada como para muchos de los destinos populares, ¡por eso es tendencia!

La política de trabajo flexible como tal: se ha comprobado que el trabajo a distancia incrementa la productividad y la satisfacción de los empleados en la mayoría de los casos.

Nuevas personas y lugares: Los nómadas digitales no se limitan a “hacer turismo”, muchos de ellos crean comunidades de trabajadores y viajeros que conocen en coworkings o hostales. Puede ser muy beneficioso e inspirador el conocer a gente nueva constantemente, así como culturas y lugares.

Currículum : Si pensabas que el Erasmus iba a potenciar tu currículum, es porque todavía no habías oído hablar de una experiencia como esta. Haber vivido y viajado por diferentes países, trabajando de manera autónoma y responsable, es sin duda un valor añadido que te hará destacar en tu carrera profesional.

Turismo respetuoso: Esta es una ventaja para los destinos de los nómadas digitales. Este tipo de trabajadores están muy bien considerados ya que estimulan la economía local de sus destinos y permanecen durante más tiempo en el lugar, asegurando beneficios. Además practican un estilo de turismo más relajado de lo habitual, ya que su responsabilidad número uno es el trabajo.



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Políticas de trabajo flexible

Si quieres llevar este estilo de vida por un tiempo, asegurándote unos ingresos mensuales, quizá tu mejor opción sea encontrar un trabajo por cuenta ajena con una buena política de trabajo flexible. ¿Sabes cómo encontrar esas empresas? Te explicamos brevemente diferentes tipos de política de trabajo flexible, para que detectes cuál sería compatible con el estilo de vida y trabajo que te interesa.

1 Work from anywhere

Esta política de trabajo flexible la aplican grandes empresas como Spotify, y nosotros en PayFit. Esta política permite a los empleados elegir dónde trabajar (fuera de la ciudad o país inclusive) y cuándo trabajar, pero sin perder la sede u oficina a la que acudir si así lo prefieren. Esta política se realiza siempre bajo una serie de reglas que han sido creadas por los equipos directivos y de recursos humanos.

2 Trabajo a distancia

Se define como aquel trabajo que se realiza en casa u otro lugar habitual de forma combinada con la presencialidad de manera regular, concretamente, trabajar fuera de la oficina por más de un 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres meses.

3 Teletrabajo

Así define el Real Decreto que regula el trabajo a distancia el trabajo en remoto al 100% o en su mayoría. Es decir, el teletrabajo como tal y no como medida extraordinaria por coronavirus es trabajo completamente en remoto.

¿Ya sabes en cuál te adaptarías mejor?

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