La forma en la que se organiza la jornada laboral depende en gran medida de la actividad de la empresa, lo cual nos lleva a encontrarnos diferentes formas de organizar las horas de trabajo. Por está razón, el trabajo a turnos es una modalidad laboral que implica la rotación de empleados en diferentes horarios a lo largo del día, generalmente durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Los empleados pueden trabajar en turnos diurnos, nocturnos o rotativos, lo que puede afectar significativamente su ritmo circadiano, su vida personal y su salud física y mental. Aunque ofrece flexibilidad para cubrir las necesidades operativas, el trabajo a turnos también presenta desafíos tanto para los empleadores como para los empleados en términos de productividad, bienestar y conciliación laboral y familiar .

¿Qué es el trabajo a turnos?

¿Qué es el trabajo a turnos?

De acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores , el trabajo a turnos se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas.

En otras palabras, el trabajo a turnos es un régimen de jornada que varía (horas diferentes en un periodo de tiempo concreto) y que implica una organización por equipos. Además, cabe destacar que el Estatuto de los Trabajadores menciona que depende del ritmo de trabajo, en el cual se mencionan dos:

Continuo: Entendemos el trabajo continuo como aquel que se realiza de forma ininterrumpida. El puesto de trabajo debe quedar cubierto durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Como consecuencia, implica más de tres turnos y trabajo nocturno .

Discontinuo: Entendemos el trabajo discontinuo como aquel que se interrumpe durante unas horas o días, como por ejemplo la noche o los fines de semana. Normalmente supondría dos turnos.

Cabe destacar que tal como dice el nombre de “trabajo a turnos”, las jornadas de trabajo se deberán repartir entre los miembros del equipo para que por ejemplo, se rote la jornada de noche entre los integrantes. Por ejemplo, una persona asignada trabaja todos los días el turno de noche con un horario de trabajo fijo no se consideraría trabajo a turnos, si no una jornada nocturna. El trabajo a turnos es muy común en el sector sanitario.

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¿Cuáles son los derechos de los trabajadores a turnos?

Los trabajadores a turnos tienen una serie de derechos que garantizan su bienestar y equilibrio entre su vida laboral y personal:

Derecho al cambio de turno por razones de salud: Según el artículo 36.4 del Estatuto de los Trabajadores , los empleados a turnos tienen derecho a un entorno laboral seguro y adecuado para su salud. Si un turno afecta negativamente su salud, pueden solicitar un cambio, respaldado por evaluaciones médicas.

Derecho a no estar en turno de noche por más de 2 semanas seguidas: El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores establece que, en empresas con operaciones continuas, ningún empleado debería estar en turno nocturno más de 2 semanas consecutivas, salvo solicitud voluntaria.

Derecho a solicitar cambios de turno para conciliar vida laboral y familiar: Los trabajadores pueden solicitar adaptaciones en sus horarios conforme al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores . Aunque la decisión final corresponde a la empresa, estas adaptaciones deben ser razonables y proporcionadas.

Derecho a reducción de jornada: Según el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores , los empleados que cuidan a menores de 12 años o personas con discapacidad pueden solicitar una reducción de jornada, con ajustes salariales proporcionales.

Derecho a acumular medio día de descanso semanal: El Real Decreto 1561/1995 permite a los empleadores acumular el medio día de descanso semanal por hasta 4 semanas, según la organización del trabajo.

Derecho a un descanso mínimo entre jornadas: Según el Real Decreto 1561/1995, los trabajadores deben tener al menos 7 horas de descanso entre jornadas, y cualquier diferencia hasta las 12 horas se compensará en días siguientes.

¿Cuáles son las consecuencias del trabajo a turnos?

Cuando se habla de trabajo a turnos una de las principales preocupaciones es la salud de los empleados, ya que por ejemplo, trabajo a turnos y nocturno suelen ir de la mano. Además, la forma en la que se estructura la jornada laboral de los empleados no afecta solo a la empresa si no a la forma de organizar la rutina de los empleados.

Es decir, que la jornada laboral cambie semanal o mensualmente no permite al empleado organizarse de forma sencilla, además de los problemas que puedan o no resultar de la exposición a jornadas de trabajo nocturnas, como alteraciones del sueño o de los hábitos alimenticios.

💡 ¿Sabías qué? Según estudios realizados sobre la jornada laboral, se ha visto que las personas que trabajan a turnos muestran mayor insatisfacción con su horario y con el trabajo a realizar en general, frente a las personas que prestan sus servicios en jornada laboral diurna.

¿Cómo organizar el trabajo a turnos?

Organizar el trabajo a turnos puede ser un reto respecto a las jornadas de trabajo tradicionales, sobre todo por lo expuesto en el punto anterior de las consecuencias que puede tener para la vida de los trabajadores. Es decir, la forma tradicional de facilitar el trabajo a turnos sería mediante la elaboración cuadrantes de trabajo a turnos o carteleras de trabajo a turnos que tuvieran en cuenta las preferencias de los trabajadores.

¿Te preguntarás qué es un cuadrante de trabajo? Pues bien, un cuadrante de trabajo es una forma de recoger de manera sintética la jornada laboral semanal, mensual o anual prevista para cada uno de los empleados de una empleado, indicando hora de entrada y salida, días trabajados y de descanso. A la hora de crear los cuadrantes de trabajo a turnos deberás tener en cuenta (si el trabajo es continuo) que se debe procurar respetar al máximo el ciclo de sueño, por ejemplo estableciendo un cambio de turno entre las 06h y las 07h de la mañana, al mediodía o al principio de la noche. Es especialmente delicado de gestionar cuando se solicita reducción de jornada en trabajo a turnos, ya que puede descuadrar toda la planificación del equipo haciendo que algunos turnos necesiten más personal.

Para organizar correctamente el trabajo a turnos y monitorizarlo, es también de utilidad el uso de herramientas de fichaje de empleados, ya que desde el 8 mayo de 2019, el Estatuto de los Trabajadores establece que la empresa debe de garantizar el registro de la jornada laboral de los trabajadores. Con PayFit no solo podrás gestionar aspectos administrativos como las nóminas, sino que también facilita el control horario de tus empleados. Una de nuestras funcionalidades es el control horario , que permite a las empresas llevar un registro preciso de las horas trabajadas por sus empleados. ¿Aún piensas en digitalizar la gestión de recursos humanos de tu empresa y aún no te decides? ¡PayFit es el SaaS que tu empresa necesita!

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