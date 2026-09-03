La repentina llegada del teletrabajo a España ha supuesto todo un reto en materia de gestionar trabajadores y organización en el trabajo.

Como todos sabemos, fue una medida adoptada por muchas empresas para hacer frente a la pandemia, y muchas de ellas pensaban que a estas alturas el teletrabajo en España ya habría desaparecido.

No obstante, la realidad es otra, cada vez encontramos más ofertas de teletrabajo en España, un país que ha sido de los últimos en aplicar este modelo. A su vez, hay más empresas que quieren implantar modelos flexibles de ahora en adelante, pero se han topado con un nuevo marco legal al que hay que adaptarse: ¿Cómo funciona el teletrabajo en España? ¿Hasta cuándo dura el teletrabajo en España? ¿Qué es la ley del teletrabajo? En PayFit, te lo explicamos.

¿Qué es el teletrabajo en España?

¿Qué es el teletrabajo en España?

En primer lugar, el teletrabajo es aquella actividad laboral que se realiza en remoto, fuera de las oficinas o del lugar de trabajo habitual. Esto quiere decir que no necesariamente se lleva a cabo desde casa, como nos vimos forzados durante la pandemia, se puede realizar desde cualquier lugar siempre que se respeten las políticas de las empresas.

El teletrabajo en España se ha hecho de rogar, al ser uno de los países que antes de la pandemia, estaba más a la cola en ofrecer esta opción a los trabajadores. Aunque durante la pandemia, las empresas españolas se vieron obligadas a implementar el teletrabajo y se llegó a situar en un 12,3% junto con la media de la Unión Europea. En 2024 la cifra del teletrabajo disminuyó al 8%, pero en 2025 ha vuelto a subir, con un 15,1% de los trabajadores en España teletrabajando. Esto nos podría reflejar un interés renovado en esta modalidad laboral, con más empresas adoptando políticas de trabajo remoto para sus trabajadores.

Sea cual sea el modelo escogido, lo más importante es establecer una buena política que contemple todos los aspectos esenciales. En PayFit por ejemplo, siguiendo nuestra política Work From Anywhere, motivamos a los trabajadores a pasar periodos de trabajo en otros países y dejamos la puerta abierta a los que se quieran mudar a otras ciudades de España. Sin embargo, tenemos una oficina siempre lista para que quien lo prefiera pueda seguir asistiendo presencialmente.

💡 ¿Sabías qué? Según un estudio de KPMG, el 78% de los consejeros delegados de las principales compañías españolas creen que en un año (es decir, para el año 2026) se habrá recuperado completamente el modelo presencial.

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¿Qué modalidades de teletrabajo existen?

Las modalidades de teletrabajo se han diversificado para adaptarse a las necesidades cambiantes de las empresas y trabajadores, ofreciendo opciones como el teletrabajo remoto completo, el modelo híbrido, el teletrabajo ocasional o flexible, entre otros brindando un ambiente colaborativo fuera de la empresa tradicional.

Teletrabajo remoto completo: Trabajo fuera de la oficina de manera permanente, sin necesidad de acudir físicamente a ella.

Teletrabajo híbrido: Combinación de trabajo en oficina y a distancia, alternando entre ambos según se establezca.

Teletrabajo ocasional o flexible: Posibilidad de trabajar de forma remota de manera ocasional, adaptándose a necesidades específicas o circunstancias.

Nómadas digitales : Profesionales que trabajan de manera remota mientras viajan, sin una ubicación fija de trabajo.

Coworking: Uso de espacios de trabajo compartidos para realizar tareas a distancia, proporcionando un ambiente de oficina fuera de la empresa.

¿Cuáles son las características del teletrabajo?

El teletrabajo se caracteriza por realizarse fuera de las instalaciones donde se centralizan las operaciones de la empresa, permitiendo una mayor flexibilidad geográfica. Se basa en el uso eficiente de la tecnología para asegurar una comunicación fluida entre miembros del equipo, eliminando la necesidad de una presencia física constante en un espacio de trabajo específico.

Representa una transformación en el modelo organizativo convencional, modificando la manera en que se lleva a cabo la comunicación interna y estableciendo nuevas prácticas para el monitoreo y administración de proyectos y tareas asignadas.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo?

El teletrabajo, una modalidad laboral que ha ganado terreno en los últimos años, ha ofrecido un nuevo panorama tanto para empleadores como para empleados, redefiniendo la estructura tradicional del entorno laboral. Aunque presenta numerosas ventajas, como la flexibilidad de horarios y la reducción de tiempos y costes de desplazamiento, también conlleva ciertos desafíos, entre ellos, la posible sensación de aislamiento y las dificultades para separar la vida laboral de la personal. En este contexto, es crucial analizar de manera equilibrada tanto los beneficios como las limitaciones del teletrabajo, para maximizar su potencial y minimizar sus inconvenientes, adaptándolo de manera efectiva a las necesidades específicas de cada organización y trabajador.

VENTAJAS DESVENTAJAS Autonomía Se elimina el ambiente laboral Ahorro en desplazamientos Dificultad para el trabajo en equipo Puede aumentar la productividad Cambio en la cultura y organización de la empresa Reduce costes en infraestructura - Permite integrar a personas con discapacidad -

¿Cuáles son los requerimientos para ejecutar el teletrabajo?

Los requerimientos pueden variar por las legislaciones de cada país. Sin embargo, en España encontramos los siguientes requerimientos en relación al teletrabajo. Entre ellas, podemos mencionar:

Organizacionales : Gestión del cambio organizacional, compromiso y sensibilización. Un ejemplo de esto es que la empresa debe asumir todos los gastos producidos por el teletrabajador en el desempeño de la tarea asignada, tales como equipos, conexión a internet, aumento del consumo telefónico, entre otros.

Tecnológicos: Definir la infraestructura y plataformas tecnológicas que soportarán el teletrabajo y utilizará el empleado.

Jurídicos: Conocer la legislación vigente sobre riesgos laborales y de relaciones con los sindicatos; por ello, se debe poner énfasis a los temas de seguridad laboral y riesgos profesionales.

En conclusión, el teletrabajo en España se ha consolidado como una modalidad laboral clave que ofrece numerosas oportunidades para la flexibilización del trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar. A pesar de los desafíos que pueda presentar, su adecuada implementación y gestión pueden resultar en una mejora significativa de la productividad, la satisfacción laboral y el bienestar de los empleados. La adaptación a este modelo requiere de un compromiso tanto de las empresas como de los trabajadores para aprovechar al máximo sus ventajas, fomentando una cultura de trabajo basada en la confianza, la comunicación efectiva y el uso óptimo de la tecnología.

En este escenario, PayFit emerge como un aliado estratégico para las empresas que buscan adaptarse eficientemente al teletrabajo. Con nuestras soluciones tecnológicas y plataforma intuitiva, facilitamos la gestión de nóminas, horarios y tareas de los equipos a distancia, promoviendo una cultura de trabajo basada en la confianza, la comunicación efectiva y el uso óptimo de la tecnología.

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