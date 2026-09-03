Todos los empleados tienen derecho a sentirse seguros en su puesto de trabajo y a conocer los riesgos que conlleva el llevarlo a cabo. La empresa por su parte, debe velar por prever y evitar que se pueda dar todo tipo de accidente laboral. Por esta razón, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla todas las normas necesarias para que esto sea así, y toda empresa debe respetarla si no quiere sufrir sanciones .

¿Qué es la Ley de prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué normas la regulan? ¿En qué consiste el plan de prevención de riesgos laborales? ¿Qué pasa si no cumples con la ley de prevención de riesgos laborales? En PayFit te lo explicamos.

¿Qué es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

¿Qué es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

La Ley 31/1995 de 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de su trabajo.

Por ello, la ley se fundamenta en 3 pilares:

Prevención de riesgos : La prevención de los riesgos profesionales.

Eliminar riesgos: La eliminación o disminución de los riesgos derivados del desempeño del trabajo.

Informar sobre los riesgos: La información, la consulta, la participación y la formación de los trabajadores en materia preventiva.

El ámbito de aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales versa sobre los trabajadores de empresas privadas, así como a los trabajadores de las administraciones, autónomos y socios de cooperativas.

Como empresa, la protección de los trabajadores frente a los riesgos debe ser una prioridad, primero por la salud de nuestros empleados, y segundo porque también puede tener consecuencias legales y económicas para nosotros, sobre todo si se da una baja laboral por contingencias profesionales.

💡 ¿Sabías qué? ¿Sabes cuántos años tiene la ley de prevención de riesgos laborales? En el BOE se publicó el 10 de noviembre de 1995 y entró en vigor el 11 de febrero de 1996, lo cual hace que sea una ley con ya 28 años de antigüedad. No obstante, fue modificada y actualizada en 2003 por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

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¿Cuáles son las normas reglamentarias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está consolidada también por el Gobierno, que juega un importante papel regulador. En ese sentido…¿Qué regula el Gobierno?

Pues bien, el Gobierno regulará las siguientes materias:

Los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo.

Las limitaciones que afectarán a las operaciones para prevenir los riesgos.

Las condiciones o requisitos especiales, como por ejemplo la exigencia de una formación previa.

Los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.

Las modalidades de organización , funcionamiento y control de los servicios de prevención

Las condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos .

El procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo.

¿En qué consiste el plan de prevención de riesgos laborales?

Uno de los elementos clave que se contempla en la Ley de prevención de riesgos laborales es el famoso plan de prevención. Entonces…¿Qué es el Plan de prevención de riesgos laborales? Pues bien, se trata de un documento a través del cual queda reflejado el plan de acción de la empresa de cara a la prevención de riesgos y la política de prevención de riesgos laborales.

Por esta misma razón, no hay dos planes de prevención iguales, ya que la ley de prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos no será interpretada de la misma forma que en un taller mecánico donde existe más riesgo.

No obstante, todo plan de prevención incluirá los siguientes elementos:

Datos sobre la empresa: Su actividad productiva, número y características de los centros de trabajo, número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

La estructura organizativa de la empresa, sobre todo el papel que juega uno en la prevención de riesgos.

La organización de la producción: con objetivo de identificar los procesos técnicos y las prácticas en relación con la prevención de riesgos laborales.

La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

La elaboración de un plan de prevención es esencial para tu empresa, ya que deberás conservarlo para ponerlo a disposición a la inspección de trabajo, la autoridad laboral, las autoridades sanitarias, y de los representantes de los trabajadores, como por ejemplo el Comité de empresa .

¿Qué pasa si no se cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

Es un derecho para los trabajadores el estar protegido y avisado de todo riesgo laboral al que se pueda enfrentar en su actividad laboral, por lo que las empresas que no cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales, se pueden enfrentar a distintas sanciones .

Cómo siempre pasa con las infracciones, las relativas a la ley de prevención de riesgos laborales pueden ser calificadas como faltas leves, graves y muy graves . De ello depende la sanción que después se vaya a imponer:

Faltas leves: multa de 40 a 2.045€.

Faltas graves: multa de 2.046 a 40.985 €.

Faltas muy graves: multa de 40.986 a 819.780 €.

¿Quién está excluido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

Están excluidos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

Funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad (Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas) en operaciones de carácter militar, policial o de mantenimiento del orden, así como actividades de protección civil en situaciones de emergencia.

Trabajadores domésticos en el ámbito familiar.

De forma parcial, el personal que participa en actividades cuyas particularidades lo impidan, aunque deben aplicarse las medidas de protección compatibles con la actividad.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ley sí es de aplicación general a empresas y trabajadores. Para los colectivos excluidos, se suelen establecer normas específicas de protección adaptadas a la naturaleza de su trabajo.

Hasta aquí el resumen de los aspectos que debes conocer, siempre podrás descargar la Ley de prevención de riesgos laborales en pdf desde las páginas de los organismos oficiales o consultar el BOE sobre la ley de prevención de riesgos laborales. En conclusión, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es un pilar fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. Esta legislación no solo protege la integridad física y mental de los trabajadores, sino que también fortalece la cultura de prevención dentro de las organizaciones, promoviendo prácticas laborales responsables y conscientes. Cumplir con estas normativas no es solo una obligación legal, sino una inversión en el bienestar de los empleados, lo cual se traduce en una mayor productividad y en una mejora del clima laboral. Las empresas que priorizan la seguridad y la salud en el trabajo no solo evitan sanciones legales, sino que también contribuyen a la creación de una sociedad más justa y segura para todos.

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