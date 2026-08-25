La retribución que los trabajadores obtienen mensualmente a cambio de su trabajo se conoce como salario. Es una obligación para todas las empresas pagar los salarios a sus empleados a final de mes detallándolo en la nómina.

No obstante, pueden darse diferentes imprevistos que empujen a tus empleados a necesitar parte de su sueldo antes del día acordado y recurrir a solicitar un adelanto de la nómina. El adelanto de nómina se encuentra contemplado en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, y todo responsable de recursos humanos o empresario debe conocer cómo gestionarlo para no cometer errores y gestionar correctamente la contabilidad de un adelanto de nómina.

¿Qué es un adelanto de nómina? ¿Qué tipo de adelantos de nómina hay? ¿Cómo debe hacer la solicitud de adelanto de nómina un trabajador? ¿Sabes cómo gestionar un adelanto de nómina en tu empresa? ¿Cómo gestionar un adelanto de nómina en tu empresa? En el artículo de hoy, explicaremos de qué se trata el adelanto de nómina para todos los empresarios y departamentos de RRHH para que este tema sea coser y cantar.

¿Qué es un adelanto de nómina?

¿Qué es un adelanto de nómina?

El adelanto de nómina, también conocido jurídicamente como anticipo de nómina , es una retribución salarial en el que la empresa anticipa parte de su sueldo mensual previsto al empleado que la solicita. La cuantía del adelanto de nómina se extrae del salario neto, es decir del líquido a percibir .

Tener la opción de solicitar un adelanto de nómina es un derecho de todos los trabajadores que viene regulado en el artículo 29 del Estatuto de los trabajadores, en el que especifica lo siguiente:

“El trabajador tiene derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado”

La mayoría de convenios colectivos fijan un porcentaje máximo de cantidad que puede solicitar el empleado al pedir el anticipo de nómina. Lo más habitual es limitar la cantidad del adelanto al máximo el 90% del salario que percibe el empleado por el trabajo ya realizado.

Guía del registro retributivo Decárgate la plantilla

¿Qué tipos de adelantos de nómina hay?

En España, existen varios tipos de adelantos de nómina que pueden ofrecerse a los trabajadores. Estos adelantos permiten a los empleados recibir una parte de su salario antes de la fecha de pago regular. Los adelantos se pueden clasificar en cuatro grupos en función de donde se extrae el dinero adelantado, encontramos entonces los adelantos de nómina clasificados por:

Adelanto de nómina por trabajo ya realizado

Este adelanto de nómina hace referencia a aquel en el que el trabajador percibe su salario en proporción al trabajo que ya ha realizado ese mes, descontando a final de mes la cantidad percibida en el adelanto de su nómina.

Esta es la única tipología recogida en el Estatuto de los Trabajadores, y aparece como “anticipo de nómina”. Normalmente cada empresa fija un porcentaje máximo de adelanto de nómina, que suele ser del 90%.

Adelanto de nómina por trabajo futuro

Este tipo de adelanto de nómina es aquel en el que la cuantía adelantada se extrae de nóminas futuras. No es un derecho de todos los trabajadores, si no una política de empresa que viene contemplada en el convenio colectivo .

Por ejemplo, en algunos convenios colectivos se contemplan los adelantos de nómina de hasta cinco meses para casos excepcionales como complicaciones de salud o fallecimientos de familiares directos del trabajador.

Adelanto sobre pagas extras

La tercera posibilidad es obtener un adelanto de la paga extra, es decir, recibirla entera o una parte antes de la fecha prevista. Es importante, que este tipo de anticipo esté contemplado en el convenio colectivo que resulte de aplicación.

Asimismo, el trabajador también podrá pedir el adelanto de nómina online con infinidad de entidades bancarias o prestamistas. No obstante, en este artículo no nos focalizamos en esta tipología al encontrarse fuera de la gestión de nóminas y recursos humanos.

En conclusión, la disponibilidad de estos adelantos de nómina facilita a los trabajadores afrontar gastos imprevistos o situaciones de emergencia, ayudando a aliviar la presión financiera cuando sea necesario.

Ejemplo práctico sobre adelanto de nómina

A continuación te dejamos con un ejemplo práctico sobre el adelanto de nómina para una mejor comprensión:

Manuel, trabaja en Co&Co Enterprise como especialista en Marketing. Manuel tiene un salario neto mensual de 2.200€. El día 13 de enero, Manuel enfrenta una emergencia médica en su familia y necesita dinero adicional para cubrir los gastos imprevistos.

Al conocer la política de adelantos de nómina de Co&Co Enterprise, Manuel sabe que se puede pedir un adelanto de nómina y por ello, se pone en contacto con Tomás, director de RRHH de la empresa. Manuel le explica la situación familiar y solicita un adelanto para poder afrontar la emergencia. Tomás como responsable de gestionar los adelantos de nómina, aprueba la solicitud de Manuel y le informa que el adelanto será descontado en tres cuotas iguales en los próximos tres meses.

Por lo tanto:

🧮 Cálculo del adelanto para Manuel:

Salario neto mensual = 2.200€

Salario neto por día (el mes de enero tiene 31 días) = 2.200€ / 31 días = 70,97€/día

Días trabajados hasta el día 17: 17 días

Salario neto correspondiente a la mitad del mes, aproximadamente = 70,97€/día x 17 días = 1.206,45€

Adelanto (90% del salario correspondiente a la mitad del mes, aprox.) = 0.9 x 1.206,45€ = 1.085,81€

Por lo tanto, Manuel recibiría un adelanto de 1.085,81€ para ayudarlo en la situación familiar. Así mismo, Tomás se asegura de que Manuel entienda los términos de reembolso y los descuentos que se aplicarán en sus próximas nóminas para devolver el adelanto. Esta comprensión y apoyo por parte de Tomás y Co&Co Enterprise hacen que Manuel se sienta valorado como empleado y refuerzan la lealtad y satisfacción hacia la empresa. El adelanto le brinda la tranquilidad necesaria para afrontar su emergencia familiar de manera adecuada.

¿Cómo debe hacer la solicitud de adelanto de nómina un trabajador?

Como hemos comentado anteriormente, todo trabajador por cuenta ajena tiene derecho a pedir un anticipo de nómina sobre el trabajo ya realizado, pero no sobre los salarios futuros o pagas extras.

La solicitud de adelanto de nómina la deberá realizar el empleado a sus responsables o al departamento de Recursos Humanos. Legalmente, no existe un modelo de solicitud de adelanto de nómina, pero las empresas acostumbran a tener sus propios formularios o utilizar herramientas digitales como PayFit, de esta forma pueden gestionar las solicitudes de adelantos de nómina por internet.

Aunque no sea una obligación del trabajador justificar el motivo que lo empuja a solicitar un adelanto de nómina, algunas empresas piden estas explicaciones, especialmente cuando permiten la opción de adelantos de nómina por trabajo futuro.

En conclusión, desde el punto de vista del empleador, es fundamental seguir un proceso claro y transparente al recibir solicitudes de adelanto de nómina por parte de los trabajadores. Al gestionar adecuadamente estas solicitudes, se promueve un ambiente laboral que fomenta la confianza y la responsabilidad financiera tanto por parte del empleador como del trabajador.

¿Sabes cómo gestionar un adelanto de nómina en tu empresa?

Los anticipos de salario se descuentan de la nómina, donde quedan reflejados como conceptos de la nómina . El concepto del adelanto se incluye en la sección de deducciones de la nómina, junto a otros conceptos que se restan del salario bruto como las contingencias comunes .

💡RECUERDA Los devengos son todos aquellos conceptos salariales que un empleado ha generado en un mes. Su suma constituye el salario bruto. Las deducciones son las cotizaciones por los impuestos que paga un trabajador y otros factores a restar como el salario en especie o el anticipo de nómina.

En la siguiente nómina podemos ver un ejemplo de adelanto de nómina por trabajo ya realizado:

En definitiva, proporcionar herramientas para facilitar la administración de adelantos de nómina es altamente apreciado por los empleados. Además, esto hace que las empresas sean percibidas como más adaptables y comprensivas con sus trabajadores, lo que fomenta una mayor lealtad y sentido de pertenencia hacia la filosofía empresarial.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al salario de tus empleados? 1) Genera las nóminas y gestiona los trámites administrativos Gestiona y automatiza las nóminas, el recibo SEPA, los trámites con la Seguridad Social y el registro de salarios .

Introduce y modifica los datos en función del tipo de salario de tu empresa: salario en especie, retribución flexible, etc.

Envío de recibo de salarios automático y firma electrónica de documentos. 2) Informes y gráficos de la evolución salarial Obtén visibilidad con informes personalizados sobre los gastos empresariales y la evolución de salarios.

Abono de complementos salariales y anticipos de salario.

Certificado de retenciones de IRPF. 3) Reflejo automático en la nómina del salario en especie y los gastos de empresa Añade los tickets restaurante, gastos profesionales, facturas, bonus y pluses. Se incorporarán automáticamente en el recibo de salarios.

Importa las variables a las nóminas de tus empleados masivamente desde el módulo específico para ello.

Paga los salarios de cada mes desde PayFit a través de un servicio de banca en línea.

Desde PayFit queremos ofrecerte un programa para hacer nóminas , con el cual podrás automatizar este proceso y podrás olvidarte de gestionar solicitudes manuales e introducir los conceptos en la nómina uno a uno.

¡Descubre todas nuestras funcionalidades mediante una solicitud de demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales, no te arrepentirás .