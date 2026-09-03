Trouver des investisseurs est souvent essentiel pour lancer ou développer votre entreprise.



Dans cet article, PayFit vous dévoile quelques stratégies pour identifier et attirer les partenaires financiers adaptés à votre projet. De la préparation de documents à la valorisation de votre entreprise, découvrez comment capter l’intérêt des investisseurs et réussir votre levée de fonds.

Déterminer les objectifs et le bon timing

Déterminer les objectifs et le bon timing

Avant de chercher un investisseur et de faire une levée de fonds , il est important de définir clairement vos objectifs et la nature de la relation que vous souhaitez établir avec eux.

Comment trouver des investisseurs ? Un investisseur peut être une personne physique ou une société qui finance votre entreprise par des apports en capital ou sous forme de dette.

En fonction de votre situation, vous pourriez rechercher des partenaires qui apportent une expertise en plus de l'argent, ou privilégier un financement non dilutif pour conserver le contrôle total de votre entreprise.

La relation avec les investisseurs doit également être prise en compte : si vous avez besoin de conseils, un business angel peut être un bon choix, tandis qu'un fonds spécialisé peut vous apporter une expertise sectorielle.

Enfin, le type d’investisseur doit correspondre à la phase de développement de votre entreprise. Par exemple, les startups en amorçage n’attireront pas les mêmes investisseurs que celles qui cherchent à se développer.

Il est donc essentiel de bien cibler vos recherches afin de trouver des investisseurs en accord avec votre projet, votre vision des choses et de vos besoins.

💡Conseil pratique : avant de vous lancer dans votre recherche d'investisseurs, assurez-vous de valider votre product-market fit et d’établir des premiers indicateurs de croissance. Les investisseurs professionnels attendent souvent des preuves concrètes de la viabilité de votre modèle.

Les types d’investisseurs

Les investisseurs en capital

Il existe plusieurs catégories d'investisseurs qui peuvent vous aider à financer votre projet en prenant des parts dans le capital de votre société. En voici quelques exemples :

Les fonds d’investissement

Les fonds d’investissement font partie des acteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de lever des fonds, en particulier pour les jeunes start-ups innovantes et prometteuses.

Ces investisseurs proviennent d'horizons divers, qu'ils soient institutionnels, privés ou spécialisés dans un secteur d'activité.

Le crowdequity

Le crowdequity est une forme de financement participatif qui permet aux entreprises de lever des fonds en échange de prises de capital.

Ce type de financement se déroule via des plateformes spécialisées où les entreprises peuvent lancer des campagnes de crowdfunding.

Les business angels

Les start-ups en quête de financement peuvent se tourner vers les business angels.

Souvent des dirigeants ou des cadres en activité ou retraités, ce type d’investisseur particulier souhaite soutenir des projets innovants pour générer une plus-value tout en apportant leur expertise et leur réseau.

Le love money

Comment trouver des fonds pour un projet ? Pour les entrepreneurs qui lancent leur entreprise, le premier recours est souvent le love money, c'est-à-dire les apports financiers provenant de la famille et des amis, un investisseur privé.

Ce soutien peut s'avérer être un atout précieux au démarrage d’un projet.

Les investisseurs sous forme de dette

Les entreprises qui souhaitent lever des fonds peuvent renforcer leur stratégie financière en optant pour des emprunts.

Les banques et les établissements financiers

Solution traditionnelle, les institutions spécialisées dans le crédit proposent des solutions aux besoins d’investissement. Leur expertise leur permet de minimiser les risques en exigeant des garanties.

Toutefois, l’obtention d’un prêt bancaire peut s’avérer complexe, en particulier pour les jeunes entreprises qui ne disposent pas de garanties suffisantes, ce qui peut entraîner des refus et les pousser à explorer d'autres sources de financement.

Le crowdfunding sous forme de prêt

Le crowdfunding peut prendre la forme d'un prêt via des plateformes dédiées qui mettent en relation les entreprises avec des investisseurs privés.

Ce modèle permet aux entreprises de lever des fonds en offrant des prêts en retour.

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Tableau récapitulatif : quel investisseur selon votre stade de développement ?

Stade Types d’investisseurs adaptés Tickets moyens Ce qu’ils recherchent Avantages Points d’attention Idée / Projet • Love money • Business angels early stage 5K€ - 50K€ • Équipe motivée • Concept innovant • Potentiel de marché • Décision rapide • Peu de formalités • Flexibilité • Impact sur relations personnelles (love money) • Dilution du capital Prototype / MVP • Business angels • Plateformes de crowdequity • Incubateurs 50K€ - 200K€ • Premier produit • Premiers utilisateurs • Preuve de concept • Accompagnement • Réseau • Expertise • Due diligence plus poussée • Reporting régulier Lancement commercial • Fonds d’amorçage • Crowdfunding • Prêts bancaires innovation 200K€ - 1M€ • Premiers clients • Modèle économique validé • Potentiel de croissance • Montants significatifs • Crédibilité accrue • Effet levier • Process long • Documentation importante • Garanties nécessaires Croissance / Scale-up • Fonds d’investissement • Capital-risque • Dette bancaire 1M€ - 5M€+ • Traction commerciale • Métriques de croissance • Plan d’expansion clair • Capacité financière importante • Réseau international • Expertise sectorielle • Gouvernance stricte • Objectifs de croissance exigeants • Perte de contrôle possible

Pour inspirer confiance et garantir une collaboration harmonieuse, voici 5 conseils à prendre en compte :

Soigner votre business plan et votre pitch

Un business plan bien structuré est la clé pour capter l’attention d’un investisseur dans une entreprise. Il doit inclure une analyse complète de votre marché, une étude de la concurrence, des objectifs réalistes et un plan d’action.

Dans sa partie financière, détaillez les prévisions de résultats, le plan de financement ainsi qu’un budget de trésorerie.

Un executive summary et un pitch deck percutant compléteront votre dossier, permettant une présentation de votre projet.

Au-delà de ces documents, votre identité de marque influence fortement la perception de votre projet par les investisseurs. Le nom de votre entreprise doit être mémorable, cohérent avec votre positionnement, juridiquement disponible et protégeable. Un nom bien choisi renforce la crédibilité de votre projet, facilite son mémorisation et témoigne du professionnalisme de votre démarche entrepreneuriale. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de création du nom d'entreprise ?

Partager des valeurs communes

La relation avec un investisseur repose sur des valeurs communes et une vision partagée. Assurez-vous que vos partenaires adhèrent aux valeurs de votre entreprise, telles que la transparence et la bienveillance. Ces bases renforceront la confiance et favoriseront une coopération saine.

Être transparent et régulier dans les échanges

Un investisseur s’attend à une communication fluide et à des informations actualisées. Partagez des reportings détaillés et des prévisions fiables pour établir une relation de confiance mutuelle.

Une transparence continue dans vos échanges montre votre engagement envers le projet et garantit un partenariat fondé sur la confiance.

Définir des objectifs atteignables

Connaître son marché et ses concurrents est essentiel pour crédibiliser votre projet, mais les objectifs doivent être réalistes.

Présentez un business plan équilibré, mettant en avant les potentiels tout en reconnaissant les obstacles possibles. L’investisseur doit pouvoir évaluer les risques et la faisabilité de vos ambitions pour s’engager en toute confiance.

Se faire accompagner

Rechercher un investisseur peut être un processus long et complexe. Pour maximiser vos chances, pensez à vous entourer de professionnels du secteur : des cabinets de conseil spécialisés en levées de fonds ou des organismes.

Ces experts peuvent vous accompagner à chaque étape. En vous faisant épauler par des spécialistes, vous gagnez en efficacité, augmentant vos chances de succès.

Trouver des investisseurs pour un projet : les organismes à connaître

Pour les entrepreneurs souhaitant trouver des financements, plusieurs organismes peuvent les aider, quel que soit le stade de leur projet.

La banque publique d’investissement (BpiFrance)

BpiFrance accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement. Elle propose des crédits, des aides en fonds propres, et des garanties. Par exemple, son prêt d’amorçage de 200 000 euros minimum est destiné aux PME innovantes de moins de 8 ans.

France Invest

France Invest est une association qui regroupe des sociétés de gestion et de conseil pour soutenir les entreprises non cotées.

Elle facilite l'accès à des solutions de financement en capital ou par la dette, tout en offrant des conseils pour orienter les entrepreneurs vers les investisseurs appropriés.



Pour aller plus loin : vous envisagez de créer une entreprise ? Pour lancer votre activité et bien démarrer, vous pouvez consulter nos articles sur les aides à la création d’entreprise , les prêts à la création d’entreprise , notre guide pour faire un business plan , nos 4 conseils pour faire une levée de fonds ou encore sur la levée de fonds en startup.