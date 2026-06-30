Le business plan n’est pas à une simple formalité : c’est un socle sur lequel reposent la vision, la viabilité financière et la stratégie de votre entreprise. Pour créer un business plan solide et convaincant, il est dès lors essentiel de structurer votre projet de création d’entreprise.

De la présentation de l'équipe à l'analyse de marché, en passant par la planification financière, chaque étape contribue à renforcer la crédibilité de votre projet. PayFit vous explique.

Qu’est-ce qu’un business plan ?

Qu’est-ce qu’un business plan ?

Le business plan est un document qui présente en détail un projet de création d'entreprise. Il permet de :

saisir l'essence du produit ou service proposé , ainsi que le besoin auquel il répond ;

identifier les créateurs, comprendre leurs motivations, objectifs et compétences ;

évaluer la qualité et la rigueur de la préparation du projet.



C’est également un outil qui permet d’obtenir le soutien financier des banques auquel il est présenté et trouver des investisseurs potentiels : sans business plan, obtenir un financement devient impossible, ce qui peut empêcher la concrétisation du projet par manque de fonds.

Il est alors essentiel pour un business plan de démontrer la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet grâce à une rédaction minutieuse et précise. Ce document doit être attrayant et donner envie aux interlocuteurs de vous faire confiance et de travailler avec vous.

Quand faire un business plan ?

La rédaction d’un business plan doit se faire après mûre réflexion sur votre projet.

Il est recommandé de créer un business plan une fois que vous avez formé votre équipe, réalisé une étude de marché, défini votre modèle économique et conçu l'organisation de votre entreprise.

Comment faire pour créer mon business plan ? Cela se décompose en plusieurs étapes :

La présentation du projet et de l’équipe

Tout d’abord, l'executive summary sert d'introduction à votre business plan. Il présente les aspects clés de votre projet, offrant une perspective large. Il doit captiver l'attention pour inciter votre interlocuteur à continuer sa lecture.

Ensuite, la description du projet doit être concise, fournissant assez de détails pour permettre au lecteur de saisir le projet. Cette section doit inclure : la nature, le secteur d'activité, l’offre, le potentiel et les besoins du projet.

Il est également important de présenter les personnes de l'équipe , soulignant la synergie et la complémentarité des compétences pour le succès de l'entreprise.

L’étude du marché, de la concurrence et de la clientèle

Une étude de marché approfondie est cruciale pour construire un business plan efficace.

Il est important de présenter les résultats de l'étude de marché en mettant l'accent sur quatre aspects :

la définition du marché ciblé ;

l'offre existante ;

la demande ;

le contexte environnant le projet.

Cette phase requiert une recherche approfondie sur le marché ciblé, les tendances, les prévisions et le cadre réglementaire de l’activité.

Le segment de clientèle visé doit être analysé en présentant leurs profils, besoins, motivations et habitudes d'achat.

L'analyse concurrentielle est également essentielle pour identifier les opportunités de marché et les faiblesses des concurrents.

Le financement, le choix du local et de la structure juridique

Chaque aspect doit être analysé, notamment les ressources financières mobilisées et les caractéristiques du local choisi.

Le choix de la structure juridique doit clairement être défini dans le business plan et aura un impact direct sur le développement et le succès de l'entreprise.

La dernière étape : définir le capital social et détailler les options de financement envisagées pour l'entreprise : l'apport personnel, les investissements extérieurs, le prêt pour la création d’entreprise , le prêt d'honneur, les aides à la création, le crowdfunding, les business angels…

La présentation du plan d’évolution des objectifs et des actions

La présentation du plan d’évolution des actions et des objectifs est une étape essentielle pour définir les objectifs que vous souhaitez atteindre en les rendant mesurables. Vous devez détailler les actions qui seront entreprises pour réaliser ces objectifs et fixer des échéances afin d’établir un plan d’action complet.

Cette démarche permet de clarifier les ambitions de votre projet et de structurer les efforts nécessaires pour les concrétiser. Vous créez ainsi un cadre de référence solide qui oriente les actions à entreprendre dans le temps.

Il est également important :

- d'élaborer une stratégie marketing pour promouvoir efficacement les initiatives et atteindre le public cible ;

- d'établir un plan opérationnel afin de garantir l'efficacité et la coordination des actions.

L’élaboration du plan financier

L’élaboration du plan financier est une étape indispensable pour monter un business plan. Elle englobe divers documents essentiels : un compte de résultat prévisionnel, un tableau de trésorerie, un plan de financement et un bilan.

Pour réaliser ces documents financiers de manière professionnelle, découvrez comment faire un prévisionnel qui convaincra vos interlocuteurs.

Ces éléments sont indispensables pour évaluer la rentabilité, l'équilibre financier ainsi que la disponibilité de trésorerie du projet sur plusieurs années.

La rédaction et validation du business plan

Vous devez rassembler l’ensemble des informations recueillies dans les étapes précédentes afin de rédiger votre business plan.

Pour vous aider dans cette étape cruciale, consultez notre exemple de business plan qui illustre concrètement comment structurer et présenter chaque section de manière professionnelle.

Une fois rédigé, il est important de le présenter à des professionnels comme des conseillers en création d'entreprise et des experts-comptables, pour s'assurer de la viabilité et de la cohérence du projet. Les Chambres de Commerce et d'Industrie offrent également un accompagnement dédié aux créateurs d'entreprise, incluant des ateliers de rédaction de business plan et des sessions de validation avec des experts. Comment la CCI accompagne-t-elle la création d'entreprise ?

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Rédaction d’un business plan : les erreurs à éviter

Des prévisions irréalistes

Lors de la rédaction d’un business plan, il est important de ne pas se baser sur des chiffres et des prévisions irréalistes . Trop souvent, les entrepreneurs surestiment les revenus potentiels de leur entreprise, ce qui peut mener à des attentes démesurées et à des stratégies financières inappropriées.

Un démarrage sous-estimé

Un autre piège fréquent est de sous-estimer la date de démarrage de l’activité. Un calendrier trop ambitieux peut entraîner des difficultés financières dès le début, notamment en matière de gestion des coûts fixes avant la génération de revenus.

Une étude de marché bâclée

Négliger l’étude de marché est une erreur majeure. Un business plan ne doit pas se limiter à des projections financières ; il doit également inclure une analyse approfondie du secteur, des concurrents et des tendances du marché.

L’oubli de certaines dépenses

Il est essentiel de ne pas oublier certaines dépenses lors de l’élaboration du business plan. Ignorer des postes de dépenses comme les charges sociales, les cotisations et autres taxes peuvent fausser gravement les prévisions financières.



Vous envisagez de créer une entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous pouvez consulter nos articles dédiés : la création d’une SCI pour savoir comment créer une SCI ou encore notre guide sur la création de SASU.