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Comment procéder à la comptabilisation de la taxe sur les salaires ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

En comptabilité, il est important de procéder régulièrement à une comptabilisation des différents flux financiers impactant l’entreprise dont la comptabilisation de la paie et des écritures de paie fait partie.

La taxe sur salaire n’échappe pas à cette comptabilisation puisqu’elle devra faire l’objet d’une transcription en écriture comptable comme toutes les autres taxes dues par l’employeur.

Concernant la taxe sur les salaires, sa comptabilisation est obligatoire

Qu’est-ce que la taxe sur les salaires ? Dans quel compte comptabiliser la taxe ? Comment comptabiliser la taxe sur les salaires ? Payfit vous répond. 

Qu’est-ce que la taxe sur les salaires ? 

La taxe sur les salaires est une taxe qui s’applique sur les salaires et qui est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

Cette taxe est également due pour les employeurs assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires. 

Par exemple, cette taxe peut concerner certaines professions libérales, les établissements bancaires et financiers, les établissements d’assurance ou encore les propriétaires fonciers. 

Dans quel compte faut-il comptabiliser la taxe sur les salaires ? 

À la clôture de l’exercice comptable, la comptabilisation de la taxe sur les salaires devra se faire au débit du compte 6311 intitulé « Taxe sur les salaires » et au crédit du compte 4486 intitulé « État - Charge à payer »

Il est également possible d’utiliser le crédit du compte 447 relatif aux « Autres impôts, taxes et versements assimilés »

En ce qui concerne les associations, elles bénéficient d’un abattement c’est-à-dire d’une réduction forfaitaire ou proportionnelle sur la base de calcul de la taxe sur salaire. Cet abattement devra également figurer dans un compte comptable. 

Dans le cadre de la comptabilisation, l’abattement de la taxe sur les salaires devra figurer au débit du compte 6311 et au crédit du compte 512 intitulé « Banque ». 

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Comment comptabiliser la taxe sur les salaires ? 

La taxe sur les salaires porte sur les rémunérations versées au cours de l’année en cours mais ne sera payée qu’à l’issue de l’année écoulée. 

À l’ouverture de l’exercice suivant, l’écriture comptable de la taxe des salaires devra être extournée c’est-à-dire enregistrer dans le sens inverse. 

Par conséquent, l’écriture comptable de la taxe sur les salaires devra être transcrit comme suit.

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant
Débit Crédit Débit Crédit
6311 Taxe sur les salaires
4486 Etat - Charge à payer

En ce qui concerne la comptabilisation de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les associations, l’écriture comptable se fera comme suit.

Numéro de compte Numéro de compte Libellés Montant Montant
Débit Crédit Débit Crédit
6311 Taxe sur les salaires
512 Banque

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