L’ouverture d’un compte pro en ligne est une étape importante dans votre vie d’entrepreneur. Vous ne savez pas lequel choisir parmi tous les comptes bancaires présents sur le marché ? Voici les 5 meilleurs comptes pro en ligne du moment.

# 1 Shine, le compte pro pour les indépendants et les TPE/PME Élu service client de l’année 2025, Shine se distingue par une approche qui mise sur l’humain et une qualité de service à toute épreuve. Racheté par la Société Générale, Shine est un compte pro sûr et fiable. Le compte Shine s’adresse aux indépendants mais aussi aux TPE et start-ups. Voici les tarifs : Shine Free dès 0 €/mois ;

Shine Start dès 9 €/mois ;

Shine Plus dès 20 €/mois ;

Shine Business dès 70€/mois. Shine se positionne comme un copilote au service des entrepreneurs et propose de nombreux services complémentaires pour les accompagner et leur faciliter la vie : accompagnement à la création d’entreprise avec Shine Start ;

simplification de votre comptabilité et de votre facturation (illimitée dès le plan Free) ;

outil de gestion des dépenses d’équipe (y compris cartes virtuelles) ;

accès à quantité de ressources et d’outils ;

dépôt du capital social ;

dépôt d’espèces ;

assurances… Depuis peu, la néobanque fournit aussi des solutions de financement et de prêt professionnel en partenariat avec d’autres acteurs.

# 2 Qonto, un compte pro complet pour toutes les entreprises Qonto est l’un des leaders sur le marché des comptes professionnels en ligne. Il s’agit d’un établissement de paiement indépendant existant depuis 2017. Qonto possède une offre complète qui s’adresse aussi bien aux freelances qu’aux TPE et aux PME. Parmi les services disponibles, on trouve : le dépôt de capital ;

un outil de facturation et de comptabilité ;

la gestion des dépenses d’équipe ;

l’encaissement de chèques ;

un terminal de paiement (Zettle) ;

des solutions de financement via des offres partenaires ;

des cartes Mastercard et des cartes virtuelles… Côté tarifs, les prix sont dans la fourchette haute du marché. Ils commencent à partir de : 9 € HT/mois pour un indépendant ;

29 € HT/mois pour une TPE ;

99 € HT/mois pour une PME. ⚠️ Attention : il n’est pas possible d’encaisser des espèces avec Qonto.

# 3 Hello Bank Pro, un compte pro pour les micro-entreprises Hello Bank Pro est la seule véritable banque en ligne de notre top. Concrètement, cela signifie que ce n’est pas un établissement de paiement mais bien une « banque en ligne », c’est-à-dire un établissement bancaire capable de proposer des prêts ou encore un découvert autorisé à ses clients. Elle est rattachée à une banque traditionnelle, la BNP Paribas. Si c’est ce que vous cherchez, alors le compte pro Hello Bank Pro pourra vous convenir ! Voici quelques avantages : des facilités de caisse jusqu’à 1 550 € ;

un crédit professionnel jusqu’à 25 000 € ;

la possibilité de déposer des chèques et des espèces dans les agences BNP Paribas. Côté tarifs, le compte pro est à 10,90 € HT/mois. ⚠️ Attention : la banque n’accepte que les entreprises individuelles (EI classiques et micro-entreprises) et non les sociétés commerciales (SASU, EURL…).

# 4 Revolut, un compte pro international et gratuit Revolut est un compte pro en ligne particulièrement adapté pour les indépendants travaillant à l’étranger. Avec un compte Revolut, vous pourrez profiter : de virements internationaux sans frais ;

de paiements en plusieurs devises… Revolut est aussi l’un des seuls établissements à proposer un compte entièrement gratuit. C’est donc la solution idéale pour limiter drastiquement vos frais bancaires ! Évidemment, vous n’aurez pas toutes les fonctionnalités d’un compte pro payant mais cela peut suffire si vous avez besoin de peu de services bancaires. Revolut s’adresse en priorité aux entrepreneurs ayant une activité en ligne, les dépôts et retraits d’espèces étant restreints et payants. Petit bémol, les clients de Revolut disposent d’un IBAN étranger (lituanien plus précisément). Un IBAN non français peut poser problème auprès des administrations françaises (URSSAF, impôts). 💡 À noter : depuis fin 2023, il semble possible de demander un IBAN français pour éviter ces problèmes.

# 5 Blank, le compte pro pour les indépendants Blank est une filiale du Crédit Agricole lancée en 2020. Elle propose un compte bancaire professionnel spécialement pensé pour les indépendants (freelances, micro-entrepreneurs, professions libérales, artisans, commerçants…). Le tarif est l’un des plus compétitifs du marché, à partir de 6 € HT/mois pour l’offre « carte blanche ». Si vos besoins bancaires sont plus importants, une offre premium est également disponible : « carte noire » à partir de 17 € par mois. Le compte Blank comporte toutes les fonctionnalités utiles à un indépendant : saisie facilitée des notes de frais ;

déclarations URSSAF automatisées pour les micro-entrepreneurs ;

création de devis et factures ;

encaissement de chèques ;

moyens de paiement (carte visa business…), etc. Petit plus : des assurances professionnelles (maladie, accident, décès à l’étranger, panne de matériel, maintien de revenus…) sont fournies dès la formule de base.

Conclusion : quel est le meilleur compte pro 2026 ? 5 comptes pro en ligne se distinguent dans notre comparatif : Shine Qonto Hello Bank Pro Revolut Blank Il n’existe pas de solution parfaite. La meilleure banque reste avant tout celle qui sera adaptée à vos besoins ! Avant d’ouvrir votre compte bancaire, vérifiez bien les avantages et inconvénients de chaque solution et prenez le temps d’identifier vos besoins.