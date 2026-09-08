La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) est un dispositif d’aide pour les employeurs qui s’engage à former un demandeur d’emploi.

La POEI est avec l’AFPR une aide à l’embauche . Elle est financée par Pôle emploi et repose sur certaines conditions d’éligibilité.

Qu’est-ce que la POEI ? Quelles sont les conditions pour bénéficier de la POEI ? Quelles sont les formations concernées par la POEI ? Quel est le montant de la POEI ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que la POEI ?

La POEI est une aide financière permettant à un demandeur d’emploi ou à un salarié en contrat d’insertion de se former pour pouvoir répondre à une offre d’emploi.

Elle permet au demandeur d’emploi d’acquérir des compétences professionnelles requises pour occuper le poste et permet à l’employeur d’embaucher un salarié qui aura effectué une formation répondant aux besoins du poste qu’il recherche.

Financée par Pôle emploi, la POEI est ensuite accordée à l’employeur une fois le demandeur d’emploi recruté.

Pendant cette préparation opérationnelle à l’emploi individuel, le demandeur d’emploi bénéficie du statut de “stagiaire de la formation professionnelle”. Par conséquent, le salaire pendant la POEI est les allocations d’aide au retour à l’emploi.

Guide de la gestion RH Télécharger gratuitement

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la POEI ?

Pour bénéficier de la POEI, l’employeur doit avant tout déposer une offre d’emploi auprès de Pôle emploi dans un secteur qui a des difficultés de recrutement.

Le contrat de travail du demandeur d’emploi doit être :

un contrat à durée indéterminée (CDI) ;

un contrat à durée déterminée de 12 mois ;

un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage d’au moins 12 mois.

Le contrat de travail peut être à temps plein ou à temps partiel. Dans le cas d’un temps partiel, la durée hebdomadaire du travail doit être égale ou supérieure à 20 heures.

💡 Bon à savoir : si une entreprise a subi un licenciement pour motif économique au cours des 12 derniers mois, elle doit obtenir une dérogation auprès de Pôle emploi pour obtenir cette aide.

Quelles sont les formations concernées par la POEI ?

Les formations prévues dans le cadre d’une POEI ne peuvent excéder 400 heures.

En ce qui concerne la réalisation des formations de la POEI, elles peuvent être réalisées :

en interne par un organisme de formation interne à l’entreprise ;

en externe par un organisme de formation externe à l’entreprise ;

en tutorat c’est-à-dire que la formation est directement réalisée par l’employeur.

Les mesures de la POEI et de l’AFPR concernant les formations sont identiques.

À la suite de la formation de POEI, un CDI peut directement être signé avec le demandeur d’emploi.

Quel est le montant de la POEI ?

Dès que l’embauche du salarié est effective, l’employeur peut recevoir l’aide au financement de la formation.

Concernant le montant de la POEI, elle est de :

5 € net maximum par heure de formation, dans la limite de 2 000 € pour les formations en interne ;

8 € net maximum par heure de formation, dans la limite de 3 200 € pour les formations en externe.

Dans le cadre d’une formation en interne, elle est versée directement à l’employeur par Pôle emploi. Pour les formations en externe, elle est versée à l’organisme de formation.

La POEI peut être cofinancée par l’ OPCO dont relève l’employeur.