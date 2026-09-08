Vous vous demandez à quoi correspond l’action de formation préalable au recrutement (AFPR) ? Vous êtes au bon endroit !

Soutenu par France Travail, ce mécanisme vise à simplifier la vie tant des personnes à la recherche d’un emploi que des entreprises.

Qu’est-ce que l’AFPR ? Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’AFPR ? Quelles sont les formations concernées ? Quel est le montant de l’AFPR ?

Dans cet article, Payfit explore les détails de ce dispositif, ses modalités et les avantages qu'il présente tant pour les entreprises que pour les candidats.

Comprendre l'AFPR

AFPR : la définition

L'AFPR, ou action de formation préalable au recrutement, est un dispositif mis en place pour aider les demandeurs d'emploi ayant des difficultés à trouver un poste. Cette initiative, financée par France Travail, permet à ces candidats de suivre une formation axée sur les compétences spécifiques nécessaires pour postuler à une offre d'emploi.

Ce dispositif présente un double avantage : il permet aux entreprises de répondre à leurs besoins en main-d'œuvre, en formant des candidats selon leurs exigences, tout en offrant aux demandeurs d'emploi l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail.

La durée est de 400 heures de formation maximum, que celle-ci se déroule à temps complet ou à temps partiel.

Cette formation peut être réalisée selon différentes modalités :

formation interne : formation dispensée par un organisme de formation interne à l’entreprise ;

formation externe : formation dispensée par un organisme de formation externe à l’entreprise ;

le tutorat : formation directement assurée par l’employeur sur le poste de travail.

👉 À noter : contrat AFPR et période d’essai : l'employeur peut insérer une période d'essai au contrat de travail du salarié suivant la fin de l'action.

L’AFPR et POEI

Afpr-poei, la définition : la principale différence entre l'AFPR et la POEI (préparation opérationnelle à l’emploi individuelle) réside dans le type de contrat proposé par l'entreprise prête à embaucher le candidat.



Formation PEO : dans le cadre de la POEI, le candidat peut bénéficier d'un CDD de 12 mois, d'un contrat de professionnalisation de 12 mois, ou même d'un CDI, ce qui lui offre une stabilité à plus long terme. À l'inverse, l'AFPR s'accompagne généralement d'un contrat de travail à court terme, variant de 3 à 6 mois.

Quelques chiffres

Ces dispositifs, en vigueur depuis leur création en 2015, connaissent un engouement croissant, avec plus de 80 000 entrées en AFPR-POEI réalisées chaque année. La majorité des demandes proviennent d'entreprises de moins de 50 salariés, qui les considèrent comme des leviers essentiels pour leurs recrutements.

Les secteurs d'activité les plus concernés incluent les services aux personnes, le commerce, l'hôtellerie-restauration, le transport et le BTP. Au niveau géographique, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Grand-Est sont celles où ces dispositifs sont le plus sollicités.

Plus de huit candidats sur dix sont embauchés par l'entreprise à l'issue de ces formations, soulignant l'efficacité de ces dispositifs dans le processus de recrutement.

*données de France Travail, publiées en 2022

Suivi des dépenses de la 1ère année d'une entreprise Télécharger gratuitement

L’AFPR : pour qui ?

Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit s'engager à recruter le demandeur d'emploi à l'issue de la formation. L'embauche peut se faire sous les conditions suivantes :

en CDD d'une durée d'au moins 6 mois et strictement inférieure à 12 mois ;

dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en CDD ;

en contrat de travail temporaire, si les missions prévues sont liées à l'AFPR et se déroulent pendant au moins 6 mois au cours des 9 mois suivant la fin de cette action.

Si le contrat de travail est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d'au moins 20 heures, sauf pour certains publics, sous réserve d'une attestation du médecin du travail.

La situation du demandeur d’emploi

Au cours de la formation, le demandeur d’emploi bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. AFPR, complément de salaire : plusieurs situations sont possibles :

s'il est un demandeur d'emploi indemnisé, il percevra l'aide au retour à l'emploi formation. S'il ne reçoit pas d'indemnités, une rémunération de formation Pôle Emploi lui sera attribuée ;

dans certaines situations, il pourra également bénéficier d'une aide à la mobilité. Cette aide peut couvrir ses frais de déplacement, de repas et éventuellement d’hébergement durant la période de formation.

La situation de l’employeur

Une aide au financement de la formation est versée à l'employeur une fois que l’embauche est effective.

L’aide est la suivante :

5 euros net par heure maximum pour une formation interne, avec une limite de 2 000 euros ;

8 euros net par heure maximum pour une formation externe, avec une limite de 3 200 euros.

Les démarches à suivre

AFPR, obligations de l’employeur : voici les démarches à suivre par l’entreprise pour mettre en place une AFPR :

le dépôt d’une offre d'emploi à France Travail ;

l’identification d’un candidat susceptible de remplir le poste ;

l’élaboration d’un plan de formation en collaboration avec France Travail ;

la signature d’une convention avec France Travail avant le début de la formation ;

la désignation d’un tuteur référent au sein de l'entreprise pour le futur salarié ;

la signature d’un contrat de travail (AFPR, le contrat de travail).

Un outil stratégique

L’AFPR est un outil stratégique pour les entreprises qui souhaitent optimiser l'intégration et la performance de leurs nouveaux employés.

Cette approche sur mesure garantit que les candidats acquièrent les compétences techniques requises, mais également une compréhension des valeurs et de la culture de l'entreprise, les préparant de manière optimale à exercer leur nouvelle activité.

Un autre aspect de ce dispositif est l’amélioration du processus de recrutement. En filtrant les candidats qui sont véritablement intéressés et aptes pour le poste, les employeurs peuvent identifier les talents qui s'alignent sur les besoins de l'entreprise. Ce ciblage facilite la sélection des candidats les plus prometteurs.

De plus, l'engagement des candidats dès le début de leur parcours professionnel est renforcé par ces formations. En leur offrant une préparation adéquate, les entreprises s'assurent que les nouveaux employés se sentent à l'aise et confiants dans leurs fonctions, ce qui est essentiel pour leur motivation et leur implication.

Cela a un impact direct sur la réduction du turnover. Des employés bien préparés et engagés sont moins enclins à quitter leur poste, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d'une plus grande stabilité au sein de leurs équipes.

Grâce à ce mécanisme, les entreprises ne se contentent pas de combler des postes, mais investissent également dans la qualité et la pérennité de leur capital humain.





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