Pour une bonne organisation du travail au sein d’une entreprise, la mise en place d’un planning peut être une solution.

Véritable outil de gestion du personnel , le planning RH permet de déterminer les besoins humains et matériels pour améliorer l’organisation des services. Il permet d’organiser les heures de travail des salariés et de s’assurer du respect des durées légales de travail.



Qu’est-ce que le planning RH ? Pourquoi mettre en place un planning RH ? Comment optimiser son planning RH ? Payfit vous accompagne.

Qu’est-ce que le planning RH ?

Le planning RH est un planning de travail c'est-à-dire un mode de planification du temps de travail des salariés. Une bonne gestion des plannings RH permet d’avoir la bonne personne, au bon endroit et au bon moment facilitant ainsi la productivité de l’entreprise.

La mise en place d’un planning RH est recommandé dans n’importe quel type d’entreprise et quel que soit son effectif. Il est recommandé aux employeurs de choisir le bon format c’est-à-dire celui le plus adapté aux spécificités de l’entreprise.

Il existe différents formats de planning RH :

Concernant le support, il est possible d’utiliser un tableau papier, un tableau de planning RH excel ou bien directement un logiciel de planning RH.

Modèle de planning de travail Télécharger gratuitement

Pourquoi mettre en place un planning RH ?

La mise en place d’un planning RH est une bonne option si vous souhaitez centraliser les données et également que tous les collaborateurs puissent avoir une vision sur le planning de leur service.

Le planning RH représente plusieurs avantages :

un gain de temps considérable ;

une meilleure réactivité et productivité ;

une diminution des erreurs.

Plannings RH via Excel

La mise en place d’un planning RH avec Excel est une option à moindre coût et utile pour les très petites entreprises.

Il est facile de retrouver plusieurs modèles de planning RH gratuit sur internet. Vous pouvez l’utiliser au format papier ou bien donner l’accès numériquement à vos équipes.

Cependant, ce type de gestion de planning présente plusieurs limites puisque le développement de l’entreprise entraînera nécessairement une désorganisation et une augmentation des erreurs. En effet, il sera de plus en plus compliqué pour les responsables des plannings RH de les tenir à jour.

Logiciels de planning RH

Les logiciels de gestion des plannings RH sont la meilleure solution pour obtenir une centralisation totale des données. Ils permettent l’automatisation des processus RH et par conséquent, l’optimisation des performances de l’entreprise.

Les logiciels permettent d’avoir une visibilité sur le planning général du service à la fois pour les salariés, les managers ou même le service des ressources humaines.

Notre logiciel Payfit, à la fois logiciel de gestion de paie et logiciel RH, vous aide dans la gestion des plannings et également dans le suivi du temps de travail de vos salariés. En effet, il permet de :

simplifier la déclaration du temps de travail des collaborateurs : saisie rapide du temps de travail par le salarié, pointeuse digitale, etc.

suivre le temps de travail des collaborateurs ;

visualiser les jours de congés et d’absences des membres de l’équipe ;

etc.

Pour plus d’informations sur notre logiciel et les nombreuses autres fonctionnalités, n’hésitez pas à solliciter une demande de démo.