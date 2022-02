Entreprise en pleine croissance, vous pouvez décider de recruter un stagiaire.

C’est l’occasion d’accueillir de jeunes talents, de leur transmettre votre savoir et les valeurs de votre entreprise, de les former et éventuellement de les embaucher de manière permanente et durable par la suite.

Il est nécessaire de connaître les obligations et les contraintes liées à cet accueil (les formalités à effectuer, la DPAE du stagiaire, etc.).

Qu’est-ce que la DPAE ? Faut-il faire une DPAE pour un stagiaire ? Quelles sont les obligations de l’employeur lors du recrutement d’un stagiaire ? PayFit vous éclaire.