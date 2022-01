Exemple de bulletin de salaire simplifié - Questions fréquentes

Quand faut-il utiliser un bulletin de salaire simplifié ?

Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises françaises qui emploient des salariés ont l'obligation de leur remettre un bulletin de salaire simplifié.

Il s'agit d'un bulletin de paie dont les mentions ont été regroupées pour plus de lisibilité. L'objectif du gouvernement étant de simplifier la lecture des bulletins de paie et de les rendre plus compréhensibles.

A quoi correspond notre modèle de bulletin de paie simplifié ?

Conscient qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver au milieu de toutes les mentions obligatoires d'un bulletin de paie, nous avons décidé de mettre gratuitement à votre disposition un exemple de bulletin de salaire simplifié pour que vous accompagner dans l'émission de vos premières fiches de paie.

Ce exemple de bulletin de salaire simplifié est vierge et au format Excel. Vous allez le recevoir par mail et vous pourrez en faire une copie pour votre usage personnel.

💡 À noter : depuis 2018, le bulletin de paie simplifié est la norme. Il s'agit donc d'un bulletin de salaire classique.

Pourquoi utiliser un exemple de bulletin de salaire simplifié ?

Au lancement de son activité et au recrutement des premiers salariés il est très courant qu'en tant qu'employeur vous n'ayez pas encore d'outil pour vous accompagner dans la gestion de la paie.



Dans cette hypothèse il peut s'avérer compliqué de partir d'une feuille blanche pour l'émission de vos premières fiches de paie. C'est la raison pour laquelle nous mettons à votre disposition cet exemple de bulletin de salaire simplifié.

Erreur dans l'émission du bulletin de paie, quelles sanctions ?

Commettre dans erreurs dans l'émission d'un bulletin de paie peut s'avérer très risqué dans la mesure où cette erreur va nécessairement se répéter tous les mois sur le bulletin de salaire de votre salarié et probablement sur les bulletins de l'ensemble des salariés de votre entreprise si c'est une mention qui s'applicable à tous les salariés.



Etant donné que le montant de l'amende est directement lié au nombre de répétition de l'erreur, son montant peut s'envoler très vite.