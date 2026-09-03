Vous vous demandez pourquoi faire un prévisionnel financier pour votre entreprise ? Ce document essentiel, véritable boussole pour les entrepreneurs, vous permet de projeter vos flux de trésorerie et d’évaluer la rentabilité de votre projet. PayFit revient sur les étapes clés, les outils et les astuces qui faciliteront la création de votre prévisionnel.

Qu’est-ce qu’un prévisionnel financier ?

Qu’est-ce qu’un prévisionnel financier ?

Prévisionnel financier : définition

Le prévisionnel financier se compose de tableaux présentant les projections financières de votre entreprise, qu'elle soit en création ou en reprise, sur une période généralement de trois ans.

C’est un outil clé pour anticiper les flux de trésorerie d'une entreprise et évaluer sa rentabilité. Grâce à ce document, l’entreprise s’assure de disposer des ressources nécessaires pour couvrir ses dépenses.

Bien au-delà de la simple projection financière, il permet de planifier les stratégies d’achat, d’investissement et d’identifier les besoins en financement.

Indispensable lors de la création d’une entreprise ou de sa reprise, il révèle si le modèle économique est solide, permettant d’éviter les risques liés à des bases fragiles.

Ce document est indispensable au moment de la recherche de financements et d’investisseurs.

Les composantes d'un prévisionnel financier

Un prévisionnel financier complet doit inclure plusieurs documents essentiels :

le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans ;

le plan de financement initial et à 3 ans ;

le plan de trésorerie sur 12 mois ;

le bilan prévisionnel ;

les soldes intermédiaires de gestion.

💡 Bon à savoir : pour les micro-entrepreneurs, un prévisionnel simplifié peut suffire, se concentrant sur les recettes et dépenses prévisionnelles. Néanmoins, il est fortement recommandé de réaliser un prévisionnel financier qui soit le plus complet possible dès la création de votre micro-entreprise .

À noter : le plan prévisionnel fait partie des éléments clés d’un business plan . Voici un business plan et un exemple pour vous faire une idée !

Pourquoi élaborer un prévisionnel financier ?

Assurer la cohérence du projet

Il est important de ne pas considérer les prévisions financières de votre business plan comme un simple document à ranger une fois votre activité lancée. Ces prévisions sont un outil de gestion.

Comparer régulièrement vos résultats avec vos prévisions vous permet d’identifier d’éventuels écarts et de réajuster vos projections financières si nécessaire. C’est un élément clé pour garantir une gestion financière efficace.

Renforcer la confiance

Un prévisionnel financier est fondamental, que vous souhaitiez créer une micro-entreprise, une société ou une association à but non lucratif, et cela, quelle que soit l’envergure de votre projet.

En élaborant ce prévisionnel étape par étape à travers différents tableaux, vous mettez en lumière des éléments essentiels de votre projet. Cet exercice vous permet également de tester diverses hypothèses pour votre entreprise, d’identifier celles qui sont les plus viables et de rejeter celles qui ne le sont pas.

Convaincre vos partenaires de la solidité du projet

Il est primordial de définir clairement la structure financière de votre projet. En intégrant le prévisionnel à votre business plan, vous démontrez la viabilité de votre initiative aux yeux de vos futurs partenaires.

Si vous ne deviez présenter qu'un seul élément pour les convaincre, ce serait sans doute la section financière de votre business plan.

Suivi des dépenses de la 1ère année d'une entreprise Télécharger gratuitement

Les étapes pour élaborer un prévisionnel financier

Étape 1 : évaluer le chiffre d'affaires prévisionnel

La première étape consiste à déterminer le chiffre d’affaires prévisionnel ainsi que les dépenses associées à votre projet. Pour estimer ce chiffre d’affaires, l'entrepreneur peut se référer à son étude de marché.

Étape 2 : identifier les dépenses nécessaires

Ensuite, pour faire un prévisionnel, il est nécessaire de dresser une liste exhaustive des charges auxquelles l'entrepreneur devra faire face pour mener à bien son projet.

Les besoins essentiels pour atteindre le chiffre d'affaires escompté doivent être identifiés, ainsi que les sommes à allouer pour y répondre, tout en considérant la nécessité d'embaucher du personnel ou de louer un local.

Étape 3 : construire les tableaux de prévisions

Une fois toutes les données collectées, il est temps de créer les tableaux de prévision. Pour faire un bilan prévisionnel fiable, il est essentiel de construire plusieurs tableaux financiers complémentaires. Le bilan prévisionnel, véritable photographie financière de votre future entreprise, se compose de deux parties :

l'actif : recense tous les biens et créances de l'entreprise (immobilisations, stocks, trésorerie...) ;

le passif : détaille l'origine des ressources (capital, emprunts, dettes fournisseurs...).

💡 Bon à savoir : pour faire un bilan prévisionnel pertinent, basez-vous sur les investissements prévus dans votre plan de financement, identifiez le besoin en fonds de roulement estimé et calculez la trésorerie prévisionnelle souhaitée.

⚠️ Attention : le bilan prévisionnel doit être cohérent avec les autres documents financiers, notamment :

le compte de résultat prévisionnel ;

le plan de financement initial ;

le plan de trésorerie sur 12 mois ;

les soldes intermédiaires de gestion.

Ce n'est qu'après avoir élaboré ces tableaux que le prévisionnel financier sera complet. À partir de là, l’analyse financière du projet pourra commencer.

Les solutions pour élaborer un prévisionnel financier

Vous vous demandez comment faire un prévisionnel financier ? Pour cela, vous devez posséder des compétences solides en comptabilité et en fiscalité.

Il peut être difficile pour un entrepreneur de réaliser un prévisionnel complet et convaincant sans assistance. Voici trois options pour vous aider dans cette démarche.

Les modèles Excel

Télécharger des modèles de tableaux disponibles en ligne est la solution la moins coûteuse, bien qu'elle soit limitée.

En utilisant un modèle existant, vous gagnez du temps, mais il est important de noter que tous les modèles ne sont pas de qualité et peuvent ne pas correspondre à votre activité.

Il est donc nécessaire de vérifier que le modèle choisi comprend tous les éléments dont vous avez besoin.

Les logiciels de prévisionnel

Des logiciels dédiés vous permettent d’entrer vos chiffres, ils permettent de calculer un prévisionnel et tirent des conclusions pour vous. Plus ergonomiques et accessibles que les modèles Excel, ces logiciels offrent une solution fiable à un coût modéré, mais ils peuvent ne pas couvrir toutes les spécificités de votre entreprise.

QuickBooks est un exemple de logiciel comptable performant qui peut vous aider à élaborer votre prévisionnel.

Faire appel à un expert-comptable

L’assistance d’un expert-comptable est une option sûre, bien que plus coûteuse. Un expert-comptable possède une connaissance approfondie des normes comptables, des réglementations fiscales et des bonnes pratiques en matière de gestion financière.

Cela vous assure non seulement un prévisionnel de qualité, mais également une vision stratégique de votre projet.

💡 Bon à savoir : pour créer une entreprise, il est également important de comprendre comment faire un budget prévisionnel et comment faire un bilan prévisionnel. Le bilan prévisionnel création entreprise est un document clé pour anticiper la situation financière de votre projet, tout comme le budget prévisionnel.

Pour aller plus loin : vous envisagez de créer une entreprise ? Découvrez comment faire un business plan ou encore les financements disponibles comme le prêt à la création d’entreprise .