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Quelles sont les règles relatives à la cotisation d'allocations familiales ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 3 mins

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Sommaire

La cotisation d’allocations familiales est une charge patronale que l'employeur doit verser au titre des cotisations patronales. 

Cette cotisation sociale permet le financement des prestations familiales versées notamment par la caisse d’allocations familiales (CAF). 

Qu’est-ce que la cotisation d’allocations familiales ? Comment calculer les cotisations d’allocations familiales ? Payfit vous accompagne.

Qu’est-ce que la cotisation d’allocations familiales ?

La cotisation patronale d’allocations familiales est une cotisation du régime général versée dans le cadre du financement des prestations familiales. Cette cotisation est exclusivement à la charge de l’employeur

Les prestations familiales sont des prestations sociales qui ont pour but d’apporter aux familles une aide financière compensant partiellement les dépenses engagées pour la subsistance et l’éducation des enfants

Comment calculer la cotisation d’allocations familiales ? 

Le calcul de la cotisation d’allocations familiales se fait sur la totalité de la rémunération c’est-à-dire qu’elle est déplafonnée

La base de calcul de la cotisation d'allocations familiales en 2026 se fait sur le salaire brut du salarié. Il comprend les heures supplémentaires, les primes, les gratifications et tous les avantages en nature.

Réforme 2026 : taux unique de 5,25 %

À compter du 1er janvier 2026, le système de taux réduit applicable aux rémunérations inférieures à 3,5 SMIC a été supprimé. Un taux unique de 5,25 % s'applique désormais à toutes les rémunérations, quel que soit leur montant.

Cette suppression fait suite à la réforme de la réduction générale des cotisations patronales (RGCP), entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Pour compenser cette hausse de cotisation, la RGCP s'applique désormais aux salaires inférieurs à 3 SMIC (soit 5 469,09 € mensuels bruts en 2026), contre 1,6 SMIC auparavant.

Ce qui change concrètement :

Situation Avant 2026 À partir du 1er janvier 2026
Salaire < 3,5 SMIC Taux réduit de 3,45 % Taux unique de 5,25 %
Salaire ≥ 3,5 SMIC Taux plein de 5,25 % Taux unique de 5,25 %
Compensation RGCP jusqu’à 1,6 SMIC RGCP étendue jusqu’à 3 SMIC

💡 Bon à savoir : certains salariés peuvent bénéficier d'un abattement du taux, comme par exemple les journalistes ou les salariés du spectacle.

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Quel impact pour les employeurs ?

Pour les salaires les plus bas (proches du SMIC), l'augmentation de la cotisation d'allocations familiales est compensée par l'extension de la réduction générale des cotisations patronales.

En revanche, pour les salaires compris entre 1,6 et 3 SMIC (soit entre 2 916,85 € et 5 469,09 € mensuels bruts), la hausse est partiellement compensée par la nouvelle RGCP dégressive.

📌 Exemple : pour un salarié rémunéré 2 500 € brut/mois :

  • avant 2026 : cotisation allocations familiales = 2 500 × 3,45% = 86,25 € ;

  • en 2026 : cotisation allocations familiales = 2 500 × 5,25% = 131,25 € ;

  • compensation RGCP 2026 : partiellement compensée par l'extension de la RGCP.

⚠️ Attention : cette réforme nécessite d'ajuster vos paramétrages de paie et vos simulations de coût d'un salarié pour 2026.

Comment déclarer la cotisation d’allocations familiales ?

Il est nécessaire de procéder à la déclaration et au paiement des cotisations auprès des organismes compétents :

  • URSSAF : salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;

  • MSA : salarié relevant du régime de protection sociale agricole.

Depuis le 1er janvier 2026, avec la suppression du taux réduit, la déclaration est simplifiée :

  • un seul taux de 5,25 % s'applique à l'ensemble des salariés ;

  • la déclaration s'effectue au moyen du code type de personnel standard ;

  • il n'est plus nécessaire de distinguer les salariés selon le niveau de leur rémunération (contrairement aux années précédentes où le CTP 100 et 430 étaient utilisés).

💡 Bon à savoir : la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) continue d'être déclarée mensuellement via la DSN, avec un calcul automatique basé sur la rémunération annuelle.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Le taux réduit de cotisation d'allocations familiales existe-t-il encore en 2026 ?

Non, le taux réduit de 3,45 % applicable aux rémunérations inférieures à 3,5 SMIC a été supprimé au 1er janvier 2026. Désormais, un taux unique de 5,25 % s'applique à toutes les rémunérations, sans distinction de montant. Cette réforme s'accompagne d'une extension de la réduction générale des cotisations patronales jusqu'à 3 SMIC pour compenser cette hausse.

Comment est compensée la hausse de cotisation pour les bas salaires ?

La suppression du taux réduit est compensée par l'extension de la réduction générale des cotisations patronales (RGCP), qui s'applique désormais aux salaires inférieurs à 3 SMIC (contre 1,6 SMIC auparavant). Pour les salaires proches du SMIC, la compensation est quasi-totale. Pour les salaires intermédiaires (entre 1,6 et 3 SMIC), la RGCP est dégressive.

Quels codes utiliser pour déclarer la cotisation d'allocations familiales ?

Depuis le 1er janvier 2026, la déclaration est simplifiée : vous utilisez le code type de personnel standard pour déclarer le taux unique de 5,25 %, quel que soit le niveau de rémunération du salarié. Les codes CTP 100 (taux réduit) et CTP 430 (complément) ne sont plus utilisés.

Les apprentis sont-ils concernés par cette réforme ?

Oui, les apprentis sont également concernés par le taux unique de 5,25 % pour la cotisation d'allocations familiales. Toutefois, d'autres dispositifs spécifiques d'exonération et de réduction continuent de s'appliquer aux contrats d'apprentissage, conformément à la réglementation en vigueur.

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