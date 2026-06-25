À retenir Le calcul du salaire Syntec repose sur la classification (ETAM ou Ingénieurs et Cadres), la position et le respect des minima conventionnels .

Le salaire de base doit être au moins égal au plancher conventionnel correspondant à la position du salarié dans la grille.

En forfait-jours , la rémunération se calcule sur le nombre de jours travaillés (218 jours/an max), sans décompte d' heures supplémentaires .

Les éléments variables (primes, bonus) et absences impactent l'assiette sociale et fiscale selon des règles spécifiques à tracer sur le bulletin de paie .

Voici les éléments clés du calcul de salaire selon la grille de classification Syntec et l'organisation du temps de travail .

Élément Assiette sociale Assiette fiscale Remarques Salaire de base Soumis Imposable Doit respecter le minimum de la position applicable Prime d’objectifs/bonus Soumis Imposable Règle écrite, critères mesurables, période et proratisation définies Commission Soumis Imposable Base de calcul contractuelle, échéances et provisions éventuelles Astreinte Selon texte applicable Selon texte applicable Différencier astreinte et intervention, traçabilité des plannings Intervention pendant astreinte Soumis Imposable Rémunération ou récupération selon les règles prévues Heures supplémentaires Soumis Imposable Majorations ou repos compensateur selon les textes applicables Heures complémentaires (temps partiel) Soumis Imposable Plafonds et majorations spécifiques au temps partiel Jours de renonciation (forfait‑jours) Soumis Imposable Majoration selon L3121‑66 et accords applicables Indemnités de déplacement Selon nature Selon nature Règles spécifiques; certaines indemnités peuvent être exclues d’assiettes Frais professionnels remboursés Exonéré si conditions Non imposable si conditions Justificatifs requis; respecter plafonds et conditions IJSS subrogées Non soumises dans la limite Imposable selon régime Articulation avec maintien employeur et compléments Maintien employeur maladie Soumis selon règles Imposable Barèmes et carences selon textes applicables Avantages en nature Soumis Imposable Évaluation selon barèmes; préciser logement, repas, véhicule

Quelles sont les règles du calcul du salaire Syntec ?

Le calcul du salaire Syntec s'appuie sur la classification du salarié (ETAM ou Ingénieurs et Cadres), puis sur la position et le niveau retenus. Le salaire de base doit respecter au minimum le plancher conventionnel correspondant, sous réserve des avenants de branche et des accords d'entreprise applicables.

La lettre d'engagement, la fiche de poste et la grille de classification constituent les pièces de référence. Le salaire de base brut mensuel est fixé en adéquation avec la position ; les compléments (primes, variables, indemnités) sont ajoutés selon les textes applicables, avec traçabilité des assiettes sociale et fiscale.

Bon à savoir Il convient toujours de valider la classification et la position Syntec avant de fixer le salaire de base et d’appliquer les compléments.

La convention Syntec distingue deux grandes familles : ETAM et Ingénieurs et Cadres . Chaque famille se décline en positions ou niveaux hiérarchisés qui reflètent l'autonomie, la technicité, l'initiative et la responsabilité du poste.Ce rattachement conditionne :

le plancher de rémunération ;

les règles de durée du travail ;

les évolutions professionnelles.

Les changements de missions ou de périmètre peuvent conduire à une révision de la position et du salaire de base .

Quel est le salaire minimum en convention Syntec ?

Les minima conventionnels sont des planchers de rémunération associés à la position . Le salaire de base doit être au moins égal au minimum en vigueur, en tenant compte des textes applicables et de leur calendrier d'entrée en vigueur.

⚠️ Attention : les éléments variables aléatoires ne servent pas à atteindre un minimum de base, sauf disposition expresse d'un accord applicable. La veille des avenants de branche et leur transposition dans les outils de paie permettent d'éviter les écarts de conformité.

Quelle est la durée du travail applicable en Syntec ?

Durée légale et aménagement

La référence reste 35 heures par semaine avec possibilité d'aménagement sur une période déterminée. L'aménagement du temps de travail peut générer des jours de RTT lorsque l'horaire collectif excède la durée légale sur l'année.

Forfait-jours

Pour les salariés au forfait-jours , la rémunération se construit par référence au nombre de jours travaillés sur l'année. Il n'y a pas de décompte d' heures supplémentaires . Le dispositif suppose :

une convention individuelle écrite ;

un suivi régulier de la charge de travail ;

des entretiens périodiques ;

le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

💡 Bon à savoir : une renonciation à une partie de jours de repos peut être prévue avec majoration conformément à l'article L3121-66 du Code du travail.

En dehors du forfait-jours , les heures effectuées au-delà de la durée légale entrent dans le régime des heures supplémentaires , selon le cadre légal et la convention. Elles donnent lieu à majoration ou à repos compensateur , avec suivi du contingent annuel . Le recours au repos compensateur implique :

une information claire du salarié ;

une planification garantissant le respect des repos légaux ;

des justificatifs de paie et d'audit (logiciel de pointage, exports).

⚠️ Attention : les heures complémentaires au temps partiel obéissent à des règles spécifiques distinctes des heures supplémentaires .

Pratique paie En forfait‑jours, le suivi porte sur les jours et la charge de travail, pas sur les heures. La question des heures supplémentaires ne se pose donc pas pour les salariés syntec sous forfait-jours.

Quels sont les éléments variables de rémunération en Syntec ?

Les éléments variables incluent :

les primes d'objectifs ;

les bonus liés à la performance ;

les astreintes et interventions ;

les indemnités de déplacement.

Chaque élément doit être adossé à une règle écrite : cible, période de performance, critères mesurables, plafond, modalités de proratisation et calendrier de versement.

💡 Bon à savoir : les frais professionnels remboursés sur justificatifs restent hors assiette de cotisations , conformément aux règles applicables.L'assiette sociale et fiscale dépend de la nature de l'élément. La traçabilité comprend les ordres de mission, plannings d'astreinte, validations managériales et pièces justificatives.

Congés payés

Les congés payés se règlent selon la méthode du maintien de salaire ou celle du dixième, en retenant la solution la plus favorable selon les textes applicables.

Absences pour maladie

Les absences pour maladie donnent lieu, sous conditions, à des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) , avec possibilité de subrogation. Des compléments employeur peuvent s'appliquer si prévus par la convention ou le contrat.

Maternité et paternité

Pour la maternité et la paternité, les IJSS constituent la base d'indemnisation ; des compléments employeur peuvent être prévus par les textes applicables.En paie, le calcul prend en compte la période de référence, la neutralisation éventuelle de certaines absences dans les bases de calcul des primes, et la bonne articulation entre IJSS , maintien employeur et charges sociales.

Le temps partiel impose :

la proratisation des minima conventionnels ;

la proratisation des éléments de rémunération selon la durée contractuelle ;

un suivi distinct des heures complémentaires .

La paie vérifie les plafonds, les seuils de déclenchement et la cohérence entre le contrat, le planning et les éléments variables. Pour ce qui est du lissage mensuel des variables, il peut être organisé par accord, avec une régularisation à la période de référence. Enfin, les règles de prévenance, la limitation des variations et la traçabilité des horaires assurent la sécurité juridique.

Que doit contenir un bulletin de paie Syntec ?

Le bulletin de paie mentionne l’intitulé de la convention collective, la classification avec position ou niveau, l’horaire contractuel, les heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant, les repos, les éléments variables détaillés, ainsi que le Montant net social. Les rubriques doivent permettre d’identifier l’assiette de chaque élément et la base de calcul retenue. Les libellés sont clairs, stables et reliés à des règles écrites opposables.

En cas de contrôle, le bulletin de paie syntec doit obligatoirement assurer :

la conformité aux minima conventionnels ;

la correcte application du régime du temps de travail (35h, aménagement, RTT , forfait-jours ) ;

la fiabilité des variables ;

l'exactitude des cotisations.

Des rapprochements DSN via logiciel, des contrôles de cohérence et des audits périodiques sécurisent le processus de paie et la communication sociale.

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Dernière vérification le 2026-02-23.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.