À retenir Le reçu pour solde de tout compte est obligatoire pour toute fin de contrat de travail, quel que soit le motif de rupture.

Il liste l'ensemble des sommes versées au salarié et doit être établi en 2 exemplaires.

Le salarié n'est pas obligé de le signer , mais sa signature déclenche un délai de dénonciation de 6 mois.

Sans signature (ou après dénonciation dans les 6 mois), le salarié dispose de 1 à 3 ans pour contester les sommes versées, selon la nature du litige.

En cas de non-remise ou de retard causant un préjudice, l'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes.

À la fin de chaque contrat de travail , l’entreprise est tenue de remettre plusieurs documents au salarié. Certificat de travail, attestation employeur France Travail et reçu pour solde de tout compte doivent respecter un formalisme spécifique.

Le reçu pour solde de tout compte fait l'inventaire de toutes les sommes versées au salarié à la fin de son contrat. Ce n'est pas à proprement parler un document de calcul : il doit reprendre fidèlement le détail des sommes déterminées par ailleurs (salaire, indemnités, primes).

Qu’est-ce qu’un reçu pour solde de tout compte ?

Qu’est-ce qu’un reçu pour solde de tout compte ?

La remise des documents de fin de contrat est une obligation incombant à l’employeur, quels que soient le contrat de travail et le motif de rupture (licenciement, démission d’un salarié , rupture conventionnelle, etc.)

Le reçu pour solde de tout compte est un document établi par l’employeur qui répertorie toutes les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Concrètement, le solde de tout compte est rédigé sous forme d’attestation écrite au nom du salarié et liste les sommes que le salarié doit recevoir. Un intitulé figure pour chaque montant.

Le courrier est remis par l’employeur au salarié contre reçu. Vous pouvez utiliser un modèle de reçu pour solde de tout compte disponible en ligne.

Modèle de reçu pour solde de tout compte Télécharger gratuitement

Que doit contenir le solde tout compte ?

Le reçu pour solde de tout compte énumère l'ensemble des sommes versées au salarié à la fin de son contrat de travail. Ainsi, doivent figurer les mentions suivantes :

l'inventaire précis des sommes versées au salarié à la fin du contrat de travail, notamment le salaire du mois en cours , l' indemnité compensatrice de congés payés , l' indemnité compensatrice de préavis et, selon les cas, l'indemnité de licenciement ou la prime de précarité CDD ;

la mention selon laquelle le document est établi en double exemplaire , dont l'un est remis au salarié ;

la signature du salarié, lorsque celui-ci accepte de signer ;

la date de cette signature.

💡 Bon à savoir : seules les sommes mentionnées sur le reçu ont un effet libératoire pour l'employeur. Les sommes non encore connues au moment de la rupture, comme une indemnité de non-concurrence ou une prime d'intéressement, n'ont pas à y figurer.

Nos experts vous détaillent toutes les règles de calcul du solde tout compte dans cet article.

Vous pouvez également utiliser notre simulateur de calcul du solde de tout compte.

Simulateur en cours de chargement Ouvrir le simulateur d'indemnité de licenciement

(code.travail.gouv.fr)

Quand doit être remis le reçu pour solde tout compte ?

Le solde de tout compte est versé à l’issue de chaque rupture du contrat de travail .

Plus précisément, la date précise de remise du reçu pour solde de tout compte dépend du préavis :

si le salarié effectue son préavis , l’employeur remet le solde de tout compte au moment de la rupture du contrat de travail ;

si le salarié est dispensé de préavis, l’employeur peut remettre le reçu pour solde de tout compte au moment du départ physique du salarié (soit avant le préavis).

👉 À noter : le reçu pour solde de tout compte est un document quérable. L'employeur n'a pas l'obligation de l'envoyer au salarié ; il doit simplement le tenir à sa disposition dans l'entreprise à la fin du contrat.

Le salarié doit-il signer le reçu pour solde de tout compte ?

Le salarié n’est pas obligé de signer le reçu pour solde tout compte, le Code du travail ne l’impose pas.

Cependant, la signature du salarié a une incidence sur le délai de dénonciation du reçu solde de tout compte.

En effet, si le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte, le délai dont il dispose est de :

6 mois suivant la date de signature pour le contester à son employeur. Sans réponse de sa part, il peut saisir le conseil des prud’hommes ;

3 ans si la contestation vise des sommes qui ne sont pas précisées dans le solde de tout compte.

En revanche, en cas de reçu pour solde de tout compte non signé, le salarié peut le contester dans un délai de :

1 an si le montant concerne la rupture du contrat de travail ;

2 ans si la contestation concerne l' exécution du contrat de travail ;

3 ans si cela vise le salaire.

💡Bon à savoir : si l’employeur refuse de remettre le reçu sans la signature du salarié, ce dernier peut apposer une signature du solde de tout compte sous réserve, en ajoutant la mention “sous réserve de tous mes droits”. Dès lors, le solde de tout compte est privé de son effet libératoire.

Que risque l'employeur en cas de non-remise ou de retard du reçu pour solde de tout compte ?

Contrairement au certificat de travail ou à l'attestation France Travail, dont l'absence de remise constitue une contravention pénale, le Code du travail ne prévoit pas de sanction pénale spécifique attachée au seul reçu pour solde de tout compte.

En revanche, si la non-remise ou le retard cause un préjudice au salarié, par exemple un retard dans le versement des sommes dues, celui-ci peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts. Il devra alors apporter la preuve de ce préjudice. Les mêmes règles s'appliquent en cas de mentions inexactes dans le document, la remise des documents de fin de contrat devant être traitée avec la même rigueur que leur contenu.

💡 Bon à savoir : à la différence du certificat de travail (amende pouvant atteindre 750 €) ou de l'attestation France Travail (amende pouvant atteindre 1 500 €), l'absence de remise du reçu pour solde de tout compte n'est pas sanctionnée par une amende spécifique, mais expose l'employeur à une action en dommages et intérêts.

Pour limiter les risques de contentieux, plusieurs bonnes pratiques permettent de sécuriser la rédaction du reçu pour solde de tout compte :

détailler chaque somme versée avec son intitulé précis, plutôt que d'indiquer un montant global ;

vérifier la cohérence entre le reçu, le dernier bulletin de paie et le certificat de travail ;

dater et signer le document en présence du salarié lorsque cela est possible, afin de matérialiser la remise ;

conserver une preuve de la mise à disposition ou de la remise du document, utile en cas de contestation ultérieure ;

s'appuyer sur un logiciel de paie pour générer automatiquement le reçu à partir des éléments du contrat et du dernier bulletin de paie, ce qui limite le risque d'erreur de calcul ou d'oubli d'une somme due.

⚠️ Attention : une signature obtenue par la contrainte, ou accompagnée d'une mention manuscrite du type "sous réserve de tous mes droits", ne permet pas à l'employeur de se prévaloir de l'effet libératoire du document.