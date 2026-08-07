À retenir La convention collective Commerce de gros correspond à l' IDCC 573 .

Le régime non-cadres s'applique depuis le 1er juillet 2024 .

Le régime cadres entre en vigueur le 1er juillet 2026 .

La cotisation minimale non-cadres est de 0,62 % du salaire brut , répartie 60 % employeur / 40 % salarié.

La portabilité des garanties dure jusqu'à 12 mois, sans cotisation du salarié.

Quels sont les taux de cotisation prévoyance pour les cadres et les non-cadres ?

Les taux de cotisation prévoyance diffèrent selon le statut du salarié : 0,62 % du salaire brut pour les non-cadres et 1,50 % de la tranche 1 pour les cadres.

Statut Taux de cotisation Assiette Part employeur Part salarié Non-cadres 0,62 % Salaire brut (tranche 1 + tranche 2 limité à 4 PASS) 60 % (0,372 %) 40 % max (0,248 %) Cadres 1,50 % Tranche 1 (limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale) 100 % (1,50 %) 0 %

💡 Bon à savoir : sur la cotisation cadres, au moins 0,76 % doit financer le risque décès, le solde couvrant l'incapacité de travail et l'invalidité.

La convention collective Commerce de gros impose deux régimes de prévoyance distincts : un pour les salariés non-cadres, un pour les salariés cadres. Chaque régime fixe ses propres règles de cotisation, de garanties et de portabilité en cas de rupture du contrat de travail.

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Quel est le régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres ?

Le régime de prévoyance des non-cadres résulte de l'accord du 23 octobre 2023, étendu par arrêté du 12 mars 2024 et applicable depuis le 1er juillet 2024. La cotisation minimale totale est de 0,62 % du salaire brut, dans la limite de 4 PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), répartie à 60 % à la charge de l'employeur et 40 % maximum à la charge du salarié.

Quelles garanties décès sont prévues pour les non-cadres ?

Le régime non-cadres prévoit un capital décès égal à 60 % du salaire brut de référence, quelle que soit la situation de famille du salarié. En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), ce capital est versé par anticipation à hauteur de 100 %. Il est doublé en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé. Une allocation obsèques est également prévue, égale à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) dans la limite des frais engagés, en cas de décès du salarié ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans.

Une rente éducation est versée aux enfants à charge en cas de décès du salarié :

Âge de l’enfant Montant de la rente Rente minimale Moins de 12 ans 5 % du salaire brut de référence 1 200 €/an De 12 à 18 ans 6,5 % du salaire brut de référence 1 440 €/an De 18 à 26 ans 7,5 % du salaire brut de référence 1 680 €/an Orphelin des deux parents Rente doublée - Enfant invalide Rente viagère -

Quelles garanties incapacité et invalidité s'appliquent aux non-cadres ?

En cas d'incapacité temporaire de travail, le salarié non-cadre perçoit 60 % du salaire brut, indemnités journalières de la Sécurité sociale comprises. Pour l'invalidité, la rente s'élève à 39 % du salaire brut en 1re catégorie, et à 65 % en 2e ou 3e catégorie, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Pour une incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %, le calcul s'effectue au prorata du taux d'incapacité reconnu par la Sécurité sociale.

Quel est le régime de prévoyance applicable aux salariés cadres ?

Le régime de prévoyance des cadres résulte de l'accord du 17 septembre 2025, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 publié au Journal officiel le 26 décembre 2025, et applicable à compter du 1er juillet 2026. La cotisation obligatoire est de 1,50 % de la tranche 1 (limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur. Au moins 0,76 % de cette cotisation doit financer le risque décès, le solde couvrant l'incapacité de travail et l'invalidité.

Le régime couvre les salariés classés aux niveaux VII à X de la classification conventionnelle, sans condition d'ancienneté.

👉 À noter : les entreprises peuvent étendre ce régime aux salariés classés au moins au niveau V, à condition de le formaliser explicitement dans l'acte de mise en place du régime, que ce soit un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur.

L'entreprise peut-elle choisir librement son organisme assureur ?

Oui, l'entreprise peut choisir librement son organisme assureur : les accords de 2023 et de 2025 prévoient tous deux le libre choix de l'assureur. Les anciennes recommandations d'organismes (AG2R, Ionis, OCIRP) issues de l'accord du 18 janvier 2010 ne sont plus en vigueur.

La portabilité permet au salarié de conserver ses garanties de prévoyance après la rupture de son contrat de travail, hors faute lourde, conformément à l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale. Cette durée correspond à celle du dernier contrat de travail, sans pouvoir dépasser 12 mois, et sans cotisation à la charge du salarié. Deux conditions s'appliquent : être pris en charge par l'assurance chômage et avoir été affilié au régime de prévoyance avant la rupture du contrat.

Quelle est la différence entre la prévoyance et la mutuelle d'entreprise ?

La prévoyance couvre les risques lourds : décès, incapacité de travail et invalidité. La mutuelle d'entreprise, elle, rembourse les frais de santé courants comme les consultations, l'optique ou le dentaire. Les deux couvertures sont obligatoires dans la convention collective Commerce de gros, mais elles font l'objet d'accords distincts et leurs cotisations ne sont pas fongibles entre elles.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-31.