À retenir La convention collective du commerce de gros (IDCC 573) fixe des salaires minimums selon 10 niveaux et 3 échelons ;

depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut (1 867,02 €) dépasse les minima conventionnels du niveau I, qui deviennent donc inapplicables ;

les minima des niveaux I à VI s'apprécient mensuellement pour 151,67 heures, ceux des niveaux VII à X s'apprécient annuellement ;

le dernier accord de salaires date du 17 mars 2026 et s'applique depuis le 1er mars 2026, ou depuis le 27 juin 2026 après son extension ;

aucune prime d'ancienneté n'existe dans cette convention, mais une garantie d'ancienneté ou une garantie annuelle de rémunération peut s'appliquer selon le secteur.

En principe, l'employeur est libre de fixer la rémunération de ses salariés, à condition de respecter les montants minimums fixés par la loi. Dans le commerce de gros, la convention collective fixe également des montants minimums que vous devez respecter, sous la forme d'une grille de salaires.

Ces grilles sont régulièrement mises à jour : vous devez suivre ces évolutions pour rester en conformité en permanence.

La grille de salaires du commerce de gros est organisée par niveaux, allant de I à X selon que le salarié est ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre, et par échelons, allant de 1 à 3. La grille en vigueur résulte de l'accord du 17 mars 2026, étendu par arrêté du 11 juin 2026.

Elle s'applique depuis le 1er mars 2026 dans les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire, et depuis le 27 juin 2026 dans les autres entreprises de la branche.

Voici les minima conventionnels des niveaux I à VI, appréciés mensuellement pour 151,67 heures :

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum brut mensuel I 1 1,006 1 867,02 € (SMIC) I 2 1,006 1 867,02 € (SMIC) I 3 1,006 1 867,02 € (SMIC) II 1 1,006 1 873,13 € II 2 1,006 1 884,37 € II 3 1,006 1 895,67 € III 1 1,006 1 907,05 € III 2 1,006 1 918,49 € III 3 1,006 1 930,00 € IV 1 1,006 1 941,58 € IV 2 1,006 1 953,23 € IV 3 - 1 964,95 € V 1 1,0375 1 973,03 € V 2 1,0375 2 047,02 € V 3 1,0375 2 123,78 € VI 1 1,0375 2 203,43 € VI 2 1,0375 2 286,05 € VI 3 - 2 371,78 €

⚠️ Attention : les minima du niveau I sont inférieurs au SMIC applicable depuis le 1er juin 2026. C'est donc le SMIC de 1 867,02 € qui s'applique, et non la grille conventionnelle.

Pour les niveaux VII à X, la grille fixe un minimum annuel brut, comparé au 31 décembre avec le total des salaires bruts perçus dans l'année :

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum brut annuel VII 1 1,05 30 338,30 € VII 2 1,05 31 855,22 € VII 3 1,1573 33 447,98 € VIII 1 1,1 38 709,35 € VIII 2 1,1 42 580,28 € VIII 3 1,1 46 838,31 € IX 1 1,1 51 522,14 € IX 2 1,15 56 674,36 € X 1 1,2 65 175,51 € X 2 - 78 210,61 €

Ces montants s'apprécient au prorata en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.

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Qu'est-ce que la grille de salaires du commerce de gros ?

La grille de salaires du commerce de gros est le tableau qui fixe les rémunérations minimales dues aux salariés de la branche, en fonction de leur classification et de leur ancienneté. Elle complète le Code du travail : vous restez libre de fixer une rémunération supérieure, mais jamais inférieure à ces minima.

La convention collective du commerce de gros s'applique aux entreprises dont l'activité principale consiste à acheter des marchandises en quantité importante pour les revendre à des professionnels ou des collectivités. Elle relève de l'IDCC 573.

💡 Bon à savoir : aucune prime d'ancienneté n'est prévue par la CCN du commerce de gros. Le secteur non alimentaire bénéficie toutefois d'une garantie d'ancienneté, et le secteur alimentaire d'une garantie annuelle de rémunération.

En tant qu'employeur du secteur, vous devez respecter la convention collective sur l'ensemble de ses volets : la rémunération, les congés, l'arrêt maladie ou encore les avantages en nature. Cela permet à vos salariés de prétendre à un salaire supérieur au minimum légal, la convention étant plus favorable.

Vous êtes concerné par la grille de salaires du commerce de gros si votre entreprise relève de cette convention collective, identifiable par son code IDCC 573. Pour le vérifier, recherchez d'abord votre code APE (activité principale de l'entreprise), qui permet de retrouver l'IDCC applicable.

En cas de doute, vous pouvez consulter vos bulletins de salaire, où la convention collective figure parmi les mentions obligatoires.

⚠️ Attention : il existe une convention collective générale du commerce de gros et des conventions plus spécifiques, comme celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Selon votre activité et vos produits vendus, vous relevez de l'une ou de l'autre, mais toujours en lien avec le commerce de gros.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-31.