Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Convention collective Commerce de gros
Quels codes APE relèvent de la convention collective commerce de gros ?
Définition du code APE, liste complète des codes de la division 46, lien avec la CCN des commerces de gros et démarches en cas d'erreur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises relevant du commerce de gros, sous réserve du champ d'application exact de la convention collective
Champ d'application
Commerce de gros, Négoce interentreprises, Distribution professionnelle
À retenir
Le code APE (activité principale exercée) est attribué par l'INSEE à partir de la nomenclature NAF et identifie l'activité principale d'une entreprise.
Les codes APE de la division 46 de la nomenclature NAF constituent le principal repère pour la convention collective des commerces de gros (IDCC 573).
Le code APE reste un simple indicateur statistique : c'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable.
Un code APE incorrect peut être corrigé gratuitement auprès de l'INSEE, sans que cela modifie automatiquement la convention collective.
Un même code APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives selon l'activité réellement exercée.
Quels codes APE de la division 46 sont couverts par la CCN commerce de gros ?
La convention collective commerce de gros (IDCC 573) couvre principalement les codes APE de la division 46 de la nomenclature NAF rév. 2, consacrée au commerce de gros hors automobiles et motocycles. Le tableau ci-dessous liste ces codes à titre de repère : le champ d'application réel de la convention reste défini par l'activité effectivement exercée, et non par ce seul code.
|Code APE
|Intitulé
|46.11Z
|Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, textiles et produits semi-finis
|46.12A
|Centrales d’achat de carburant
|46.12B
|Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
|46.13Z
|Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
|46.14Z
|Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
|46.15Z
|Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
|46.16Z
|Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
|46.17A
|Centrales d’achat alimentaires
|46.17B
|Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
|46.18Z
|Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
|46.19A
|Centrales d’achat non alimentaires
|46.19B
|Autres intermédiaires du commerce en produits divers
|46.21Z
|Commerce de gros de céréales, tabac non manufacturé, semences et aliments pour le bétail
|46.22Z
|Commerce de gros de fleurs et plantes
|46.23Z
|Commerce de gros d’animaux vivants
|46.24Z
|Commerce de gros de cuirs et peaux
|46.31Z
|Commerce de gros de fruits et légumes
|46.32A
|Commerce de gros de viandes de boucherie
|46.32B
|Commerce de gros de produits à base de viande
|46.32C
|Commerce de gros de volailles et gibier
|46.33Z
|Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
|46.34Z
|Commerce de gros de boissons
|46.35Z
|Commerce de gros de produits à base de tabac
|46.36Z
|Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
|46.37Z
|Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
|46.38A
|Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques
|46.38B
|Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
|46.39A
|Commerce de gros de produits surgelés
|46.39B
|Commerce de gros alimentaire non spécialisé
|46.41Z
|Commerce de gros de textiles
|46.42Z
|Commerce de gros d’habillement et de chaussures
|46.43Z
|Commerce de gros d’appareils électroménagers
|46.44Z
|Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
|46.45Z
|Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
|46.46Z
|Commerce de gros de produits pharmaceutiques
|46.47Z
|Commerce de gros de meubles, tapis et appareils d’éclairage
|46.48Z
|Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie
|46.49Z
|Commerce de gros d’autres biens domestiques
|46.51Z
|Commerce de gros d’ordinateurs, équipements informatiques et logiciels
|46.52Z
|Commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication
|46.61Z
|Commerce de gros de matériel agricole
|46.62Z
|Commerce de gros de machines-outils
|46.63Z
|Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil
|46.64Z
|Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement
|46.65Z
|Commerce de gros de mobilier de bureau
|46.66Z
|Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau
|46.69A
|Commerce de gros de matériel électrique
|46.69B
|Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
|46.69C
|Commerce de gros de fournitures et équipements pour le commerce et les services
|46.71Z
|Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
|46.72Z
|Commerce de gros de minerais et métaux
|46.73A
|Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
|46.73B
|Commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration
|46.74A
|Commerce de gros de quincaillerie
|46.74B
|Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
|46.75Z
|Commerce de gros de produits chimiques
|46.76Z
|Commerce de gros d’autres produits intermédiaires
|46.77Z
|Commerce de gros de déchets et débris
|46.90Z
|Commerce de gros non spécialisé
Qu'est-ce que le code NAF / APE ?
Le code NAF (nomenclature d'activités française) et le code APE (activité principale exercée) désignent le même identifiant. Ce code de quatre chiffres et une lettre est attribué par l'INSEE à chaque entreprise et établissement lors de son immatriculation. Il permet de classer l'activité économique principale de l'entité concernée.
Le format suit une structure précise : les deux premiers chiffres indiquent la division d'activité, le troisième chiffre le groupe, le quatrième la classe, et la lettre finale la sous-classe propre à la nomenclature française. Le code 46.39B, par exemple, correspond au commerce de gros alimentaire non spécialisé.
💡 Bon à savoir : NAF et APE sont deux appellations pour un même code. La NAF désigne la nomenclature, l'APE le code attribué individuellement à chaque entreprise à partir de cette nomenclature.
Quel est le lien entre le code APE et la convention collective applicable ?
Le code APE sert d'indicateur de l'activité principale d'une entreprise, mais il ne détermine pas à lui seul la convention collective applicable. L'article L.2261-2 du Code du travail précise que la convention applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur.
En pratique, le code APE oriente vers une ou plusieurs conventions collectives possibles. Pour la convention collective commerce de gros (IDCC 573), les codes de la division 46 constituent le principal repère. Une entreprise peut toutefois relever de cette convention avec un code APE différent, si son activité réelle correspond au commerce de gros.
À l'inverse, une entreprise classée en division 46 peut relever d'une autre convention si son activité réelle diffère du commerce de gros. La Cour de cassation considère le code APE comme une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve de l'activité réellement exercée.
⚠️ Attention : l'attribution par l'INSEE d'un code APE ne crée aucun droit ni obligation, conformément à l'article 5 du décret n° 2007-1888. C'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable.
Comment retrouver le code APE de son entreprise ?
Vous retrouvez le code APE de votre entreprise sur plusieurs documents officiels délivrés par l'INSEE ou le tribunal de commerce :
certificat Sirene : délivré par l'INSEE lors de la création, il mentionne le code APE ;
extrait Kbis : obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce ;
bulletin de paie : le code APE de l'employeur y figure obligatoirement ;
site Sirene de l'INSEE : recherche gratuite par numéro Siren ou Siret ;
avis de situation Sirene : téléchargeable gratuitement, c'est le document de référence pour vérifier le code en vigueur.
Comment modifier un code APE incorrect ?
Vous modifiez un code APE incorrect en déposant une demande gratuite sur le formulaire en ligne de l'INSEE, accompagnée de justificatifs de l'activité réelle.
Le dossier doit inclure les statuts de l'entreprise, un descriptif détaillé des activités exercées et la répartition du chiffre d'affaires par activité. L'INSEE examine la demande sous un délai de 20 jours ouvrés et attribue, le cas échéant, un nouveau code correspondant mieux à l'activité principale.
La modification prend effet à la date de la décision. Un changement de code APE ne modifie pas automatiquement la convention collective applicable, qui reste déterminée par l'activité réelle de l'entreprise.
👉 À noter : la demande de modification du code APE auprès de l'INSEE est entièrement gratuite et n'entraîne aucun changement automatique de convention collective.
Un code APE peut-il correspondre à plusieurs conventions collectives ?
Oui, un même code APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives selon l'activité réellement exercée par l'entreprise.
Une entreprise au code 46.73A peut ainsi relever de la convention collective commerce de gros (IDCC 573) ou de la convention du négoce de bois et matériaux de construction, selon la nature précise de son activité.
À l'inverse, une entreprise dont le code APE ne figure pas dans la division 46 peut relever de la convention commerce de gros si son activité principale correspond au commerce de gros. Pour trancher, il convient d'analyser la répartition du chiffre d'affaires entre activités, le nombre de salariés affectés à chacune et la nature des contrats commerciaux réalisés.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-30.
Article 5 - Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 - Légifrance
Demander la modification du code APE (Activité principale exercée) - INSEE
Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573) - Légifrance
Quelle est la différence entre un code NAF et un code NACE ? - INSEE
Ouvrir un établissement secondaire ou complémentaire - Service-public.fr
Mentions obligatoires d'une facture : tout savoir - economie.gouv.fr
Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit
Découvrez notre solution RH et Paie 100% conforme aux conventions collectives.
Questions fréquentes
Il n'y a pas de différence entre le code NAF et le code APE : la NAF désigne la nomenclature statistique, l'APE est le code individuel attribué par l'INSEE à chaque entreprise à partir de cette nomenclature. Les deux termes renvoient au même identifiant à quatre chiffres et une lettre.
Oui, le code APE peut différer entre le siège social et un établissement secondaire, dès lors que ce dernier exerce une activité distincte. Chaque établissement dispose de sa propre immatriculation et reçoit un code APE correspondant à son activité propre.
Le code NACE est la nomenclature européenne de référence, à quatre chiffres, gérée par Eurostat. Le code APE français en est dérivé : il reprend ces quatre chiffres et y ajoute une lettre propre à la nomenclature française (NAF), pour affiner la classification.
L'INSEE traite une demande de modification de code APE en 20 jours ouvrés en moyenne. Sans réponse passé ce délai, vous pouvez relancer l'INSEE en répondant à l'accusé de réception reçu lors du dépôt du dossier.
Non, le code APE n'est pas une mention obligatoire sur les factures ou documents commerciaux : il est seulement recommandé. Seuls le numéro Siren, la forme juridique et l'adresse du siège figurent parmi les mentions légales obligatoires de facturation.