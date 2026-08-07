À retenir Le code APE (activité principale exercée) est attribué par l' INSEE à partir de la nomenclature NAF et identifie l'activité principale d'une entreprise.

Les codes APE de la division 46 de la nomenclature NAF constituent le principal repère pour la convention collective des commerces de gros (IDCC 573).

Le code APE reste un simple indicateur statistique : c'est l' activité réelle et principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable.

Un code APE incorrect peut être corrigé gratuitement auprès de l'INSEE, sans que cela modifie automatiquement la convention collective.

Un même code APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives selon l'activité réellement exercée.

Quels codes APE de la division 46 sont couverts par la CCN commerce de gros ?

La convention collective commerce de gros (IDCC 573) couvre principalement les codes APE de la division 46 de la nomenclature NAF rév. 2, consacrée au commerce de gros hors automobiles et motocycles. Le tableau ci-dessous liste ces codes à titre de repère : le champ d'application réel de la convention reste défini par l'activité effectivement exercée, et non par ce seul code.

Code APE Intitulé 46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, textiles et produits semi-finis 46.12A Centrales d’achat de carburant 46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 46.17A Centrales d’achat alimentaires 46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques 46.19A Centrales d’achat non alimentaires 46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 46.21Z Commerce de gros de céréales, tabac non manufacturé, semences et aliments pour le bétail 46.22Z Commerce de gros de fleurs et plantes 46.23Z Commerce de gros d’animaux vivants 46.24Z Commerce de gros de cuirs et peaux 46.31Z Commerce de gros de fruits et légumes 46.32A Commerce de gros de viandes de boucherie 46.32B Commerce de gros de produits à base de viande 46.32C Commerce de gros de volailles et gibier 46.33Z Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 46.34Z Commerce de gros de boissons 46.35Z Commerce de gros de produits à base de tabac 46.36Z Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 46.37Z Commerce de gros de café, thé, cacao et épices 46.38A Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 46.38B Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 46.39A Commerce de gros de produits surgelés 46.39B Commerce de gros alimentaire non spécialisé 46.41Z Commerce de gros de textiles 46.42Z Commerce de gros d’habillement et de chaussures 46.43Z Commerce de gros d’appareils électroménagers 46.44Z Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien 46.45Z Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 46.46Z Commerce de gros de produits pharmaceutiques 46.47Z Commerce de gros de meubles, tapis et appareils d’éclairage 46.48Z Commerce de gros d’articles d’horlogerie et de bijouterie 46.49Z Commerce de gros d’autres biens domestiques 46.51Z Commerce de gros d’ordinateurs, équipements informatiques et logiciels 46.52Z Commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication 46.61Z Commerce de gros de matériel agricole 46.62Z Commerce de gros de machines-outils 46.63Z Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil 46.64Z Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement 46.65Z Commerce de gros de mobilier de bureau 46.66Z Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau 46.69A Commerce de gros de matériel électrique 46.69B Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 46.69C Commerce de gros de fournitures et équipements pour le commerce et les services 46.71Z Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 46.72Z Commerce de gros de minerais et métaux 46.73A Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 46.73B Commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration 46.74A Commerce de gros de quincaillerie 46.74B Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage 46.75Z Commerce de gros de produits chimiques 46.76Z Commerce de gros d’autres produits intermédiaires 46.77Z Commerce de gros de déchets et débris 46.90Z Commerce de gros non spécialisé

Qu'est-ce que le code NAF / APE ?

Le code NAF (nomenclature d'activités française) et le code APE (activité principale exercée) désignent le même identifiant. Ce code de quatre chiffres et une lettre est attribué par l'INSEE à chaque entreprise et établissement lors de son immatriculation. Il permet de classer l'activité économique principale de l'entité concernée.

Le format suit une structure précise : les deux premiers chiffres indiquent la division d'activité, le troisième chiffre le groupe, le quatrième la classe, et la lettre finale la sous-classe propre à la nomenclature française. Le code 46.39B, par exemple, correspond au commerce de gros alimentaire non spécialisé.

💡 Bon à savoir : NAF et APE sont deux appellations pour un même code. La NAF désigne la nomenclature, l'APE le code attribué individuellement à chaque entreprise à partir de cette nomenclature.

Quel est le lien entre le code APE et la convention collective applicable ?

Le code APE sert d'indicateur de l'activité principale d'une entreprise, mais il ne détermine pas à lui seul la convention collective applicable. L'article L.2261-2 du Code du travail précise que la convention applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur.

En pratique, le code APE oriente vers une ou plusieurs conventions collectives possibles. Pour la convention collective commerce de gros (IDCC 573), les codes de la division 46 constituent le principal repère. Une entreprise peut toutefois relever de cette convention avec un code APE différent, si son activité réelle correspond au commerce de gros.

À l'inverse, une entreprise classée en division 46 peut relever d'une autre convention si son activité réelle diffère du commerce de gros. La Cour de cassation considère le code APE comme une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve de l'activité réellement exercée.

⚠️ Attention : l'attribution par l'INSEE d'un code APE ne crée aucun droit ni obligation, conformément à l'article 5 du décret n° 2007-1888. C'est l'activité réelle et principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable.

Vous retrouvez le code APE de votre entreprise sur plusieurs documents officiels délivrés par l'INSEE ou le tribunal de commerce :

certificat Sirene : délivré par l'INSEE lors de la création, il mentionne le code APE ;

extrait Kbis : obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce ;

bulletin de paie : le code APE de l'employeur y figure obligatoirement ;

site Sirene de l'INSEE : recherche gratuite par numéro Siren ou Siret ;

avis de situation Sirene : téléchargeable gratuitement, c'est le document de référence pour vérifier le code en vigueur.

Vous modifiez un code APE incorrect en déposant une demande gratuite sur le formulaire en ligne de l'INSEE, accompagnée de justificatifs de l'activité réelle.

Le dossier doit inclure les statuts de l'entreprise, un descriptif détaillé des activités exercées et la répartition du chiffre d'affaires par activité. L'INSEE examine la demande sous un délai de 20 jours ouvrés et attribue, le cas échéant, un nouveau code correspondant mieux à l'activité principale.

La modification prend effet à la date de la décision. Un changement de code APE ne modifie pas automatiquement la convention collective applicable, qui reste déterminée par l'activité réelle de l'entreprise.

👉 À noter : la demande de modification du code APE auprès de l'INSEE est entièrement gratuite et n'entraîne aucun changement automatique de convention collective.

Un code APE peut-il correspondre à plusieurs conventions collectives ?

Oui, un même code APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives selon l'activité réellement exercée par l'entreprise.

Une entreprise au code 46.73A peut ainsi relever de la convention collective commerce de gros (IDCC 573) ou de la convention du négoce de bois et matériaux de construction, selon la nature précise de son activité.

À l'inverse, une entreprise dont le code APE ne figure pas dans la division 46 peut relever de la convention commerce de gros si son activité principale correspond au commerce de gros. Pour trancher, il convient d'analyser la répartition du chiffre d'affaires entre activités, le nombre de salariés affectés à chacune et la nature des contrats commerciaux réalisés.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-30.