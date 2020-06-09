Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Tous les auteurs
Amandine
Amira Boughaba
Anaëlle Babled
Anaïs Hollard
Anaïs Martin
Anaïs Robin
Andréa Massimi
Anna De Gouyon Matignon
Article écrit par Qonto
Barbara Jouanny
Bérengère Peillon
Bouchra Ettaleb
Camille Blambert
Camille de Waele
Caroline Leroy
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Cristina Sanchez
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Maryam Toumirt
Mathilde François
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