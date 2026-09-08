Anaïs Martin
Responsable marketing de marque @Payfit
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Chloé, Happiness Manager, se confie sur son usage de Payfit qui lui permet de se consacrer sur l'essentiel : créer une expérience employé conviviale.
Bulletin de salaire simplifié en 2026 : quel est son rôle ?
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Les jours fériés du mois de mai sont nombreux : rémunération, organisation, anticipation. Que faut-il savoir ?
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