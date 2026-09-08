Avec le développement de votre entreprise, vous pourriez être amené à embaucher des salariés que ce soit des employés, stagiaires ou bien des cadres.

Recruter un cadre est un moment particulièrement important au sein de l’entreprise puisque les cadres disposent de hautes compétences et se verront attribuer d’importantes responsabilités. Par conséquent, il faudra trouver le candidat idéal et expérimenté afin qu’il remplisse les exigences du poste.

Quelles sont les différentes méthodes de recrutement d’un cadre ? Quelles sont les étapes importantes du processus de recrutement ? Comment mener l’entretien d’embauche d’un cadre ? Payfit vous accompagne.

Quelles sont les différentes méthodes de recrutement d’un cadre ?

Tout comme n’importe quel autre recrutement, un cadre peut être recruté de différentes manières.

Externalisation du recrutement

L’externalisation du recrutement consiste à externaliser le processus de recrutement en le confiant à une tierce personne.

Dans cette hypothèse, l’entreprise confie la recherche du candidat à des consultants spécialisés dans les profils expérimentés tel qu’un cabinet de recrutement de cadres.

Certains cabinets de recrutement peuvent être spécialisés dans le recrutement de cadres supérieurs ou encore de cadres dirigeants. Ces cabinets se chargeront de missionner un chasseur de tête afin de trouver le candidat idéal pour l’entreprise. Celui-ci se chargera ensuite de tout le processus de recrutement.

Ce type de méthode constitue une véritable aide au recrutement d’un cadre puisque leur recrutement est généralement un long processus qui coûte du temps à l’entreprise. En effet, la durée moyenne de recrutement d’un cadre est de 11 semaines et peut s’allonger suivant les secteurs d’activité.

Par conséquent, l’externalisation du recrutement d’un cadre peut s'avérer une bonne alternative. Cependant, il faudra prendre en compte que ce type d’alternative est généralement très onéreux.

Internalisation du recrutement

Si l’externalisation du recrutement d’un cadre est trop coûteuse pour votre entreprise, vous pouvez confier le recrutement au service des ressources humaines.

Dans cette hypothèse, il vous faudra alors suivre tout un processus de recrutement spécifique et adapté au profil du cadre que vous recherchez.

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Quelles sont les étapes importantes du processus de recrutement d’un cadre ?

Le recrutement nécessite le suivi des différentes étapes d’une méthode de recrutement . En ce qui concerne le recrutement d’un cadre, certaines étapes sont primordiales pour un bon recrutement :

le sourcing : recherche de profils répondant à des compétences spécifiques pour un poste professionnel précis ;

la sélection des candidats ;

l’entretien d’embauche.

Le sourcing est l’étape la plus importante d’un recrutement puisque c’est elle qui va définir les besoins de recrutement, rechercher le candidat idéal et mettre en place la méthodologie d’identification des potentiels profils.

À la suite du sourcing, il faudra procéder à la sélection des candidats. L’étape de sélection des candidats consiste à faire un tri des candidatures et choisir les profils qui correspondent le mieux au poste.

Une fois le tri des candidatures effectué, il faudra inviter les candidats à un entretien d’embauche afin de faire connaissance avec eux, d’évaluer leurs compétences et de s’assurer qu’ils correspondent bien au poste et aux valeurs de l’entreprise.

L’entretien d’embauche d’un cadre est important puisqu’il permet d’évaluer les compétences et le comportement du candidat.

L’entretien de recrutement d’un cadre peut se faire physiquement ou virtuellement. Il vous permet de poser toutes les questions nécessaires au candidat afin de cerner au mieux son profil.

Pour la bonne conduite de l’entretien, il peut être judicieux d’utiliser une grille d’entretien. La grille d’entretien pour le recrutement cadre peut se composer de différents éléments comme :

renseignements sur le candidat ;

parcours professionnel dans le secteur d’activité et hors secteur d’activité ;

formations étudiées ;

outils maîtrisés ;

compétences ;

langues parlées et écrites ;

appréciation sur le candidat : forces, faiblesses, interrogations.

La grille peut également comporter un système de notation permettant à la suite de comparer les différents candidats retenus et de choisir le candidat idéal.

Pendant l’entretien d’embauche, n’hésitez pas à adopter une attitude bienveillante et ouverte.

Le recrutement d’un cadre est à la fois important pour l’entreprise mais aussi pour le candidat. Il devra sentir que vous êtes prêt à lui donner les moyens de réussir ses différentes missions dans de bonnes conditions de travail.

💡 Bon à savoir : il est recommandé de mettre en place une période d'essai du cadre afin de s'assurer que ses compétences conviennent au poste.