La réforme du 1er janvier 2019 a créé bien des changements en matière de retraite complémentaire. Les régimes Agirc et Arrco ont fusionné en un régime unique : Agirc-Arrco.

En plus de cette fusion Agirc-Arrco, l'ancienne cotisation CET (Contribution d'équilibre temporaire) fut remplacée par la nouvelle cotisation CET (la contribution d'équilibre technique).

En quoi consiste la cotisation CET ? Comment est-elle déterminée ? Qui verse la cotisation CET ? PayFit vous éclaire.

Quelle est la définition de la CET ?

Quelle est la définition de la CET ?

En plus des cotisations de retraite complémentaire, il existe deux contributions dites d’équilibre :

la contribution d’équilibre général (CEG) ;

la contribution d’équilibre technique (CET).

Ces contributions remplacent la garantie minimale de points et la cotisation AGFF. Elles permettent ainsi de maintenir l’équilibre du régime de retraite.

En effet, à la différence de l’ancienne CET qui ne concernait que les cadres, la nouvelle cotisation CET concerne les non cadres et les cadres.

La cotisation CET s'active sur le bulletin de salaire dès lors que le salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale (soit 4 005 € en 2026), devenant exigible dès le 1er euro de salaire excédant ce plafond.

Elle fait l'objet d'une régularisation sur les salaires à compter du 1er janvier ou le début du contrat de travail selon le cas.

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Base de cotisation CET : les tranches Arrco-agirc de l’assiette des cotisations

Pour comprendre la base du calcul de la cotisation CET, il faut évoquer les tranches Agirc-Arrco de l’assiette des cotisations.

Pour rappel, l’assiette des cotisations regroupe les éléments de la rémunération d’un salarié, à partir desquels sont calculées les cotisations sociales.

Hors exception, l’assiette des cotisations Agirc-Arrco (à partir de laquelle sont calculées les cotisations de retraite complémentaire) comprend les mêmes éléments de rémunération que ceux de l’assiette des cotisations de la sécurité sociale.

💡 Bon à savoir : l’intégralité des sommes de contributions de l’employeur à des régimes complémentaires de retraite est exclue de l’assiette des cotisations du régime Agirc-Arrco même pour la partie susceptible d’être réintégrée dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale.

L’assiette des cotisations Agirc-Arrco est découpée en tranches de salaire, en fonction du plafond de la sécurité sociale.

Résumé - Assiette des cotisations Agirc-Arrco

Tranche 1 Tranche 2 Limites 1 fois le plafond de la sécurité sociale Entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale Mensuel Entre 0 et 4 005 € Entre 4 005 € et 32 040 € Annuel Entre 0 et 48 060 € Entre 48 060 € et 384 480 €

Ce plafond est à un niveau différent selon que l’on soit cadre ou non cadre.

Pour rappel, en 2026, la tranche 1 correspond aux salaires de 0 à 4 005 € mensuels (soit 48 060 € annuels) et la tranche 2 aux salaires de 4 005 € à 32 040 € mensuels (soit 48 060 € à 384 480 € annuels).

Taux de la cotisation CET

Une contribution d’équilibre technique, pour les participants dont la rémunération excède le plafond Sécurité sociale au taux de 0,35 % applicable sur la tranche 1 et sur la tranche 2

La cotisation CET ne s'active pas sur toutes les fiches de paie . Elle s’applique aux rémunérations excédant le plafond de la sécurité sociale de la tranche 1 et 2.

Le taux unique de la cotisation CET en 2026 est de 0,35 %.

Répartition des cotisations CET entre employeur et salarié

Les cotisations dues au présent régime, tant au titre de la tranche 1 que de la tranche 2, sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60 % et par le salarié à hauteur de 40 %.

Cette prise en charge correspond ainsi à :

0,14 % pour la part de cotisation CET salariale ;

0,21 % pour la part de cotisation CET patronale.

En pratique, la cotisation CET est présentée ainsi sur le bulletin de paie.

Quelles sont les modalités de régularisation de la CET en 2026 ?

À la fin de chaque année civile, l'employeur doit procéder à une régularisation des cotisations sociales plafonnées afin de tenir compte de l'ensemble des rémunérations versées à chaque salarié, dans la limite du plafond correspondant (soit 4 005 € mensuels ou 48 060 € annuels en 2026 pour la tranche 1).

En principe, la régularisation de la CET est progressive et mensuelle. Ainsi, le versement d'une prime peut avoir un impact direct sur l'activation ou le montant de la cotisation CET si elle fait dépasser le seuil du plafond de la Sécurité sociale.

📌 Exemple : un salarié rémunéré 3 800 € par mois ne paie pas de CET en janvier. En février, il reçoit une prime de 500 €, portant sa rémunération à 4 300 €. La CET s'active sur la part dépassant 4 005 €, soit sur 295 € ce mois-là.