À retenir : Un logiciel paie permet d’ automatiser et de centraliser la gestion des salaires , des obligations sociales et des données RH au sein d’une même plateforme.

Ce type d’outil sert à réduire le temps passé sur le traitement des paies des salariés d’un cabinet dentaire (chirurgien-dentiste, assistant, secrétaire médicale, etc.) pour se consacrer davantage aux soins des patients.

Le meilleur logiciel de paie pour un cabinet dentaire propose généralement les fonctionnalités essentielles (édition des bulletins de salaire, déclarations sociales, mise en conformité), la gestion des absences ainsi que des intégrations pour la gestion des plannings ou encore la maîtrise des coûts .

Pour le gérant d’un cabinet dentaire employant des salariés, la paie peut devenir une source de stress.

Entre les absences du personnel , les remplacements de dernière minute, les heures supplémentaires et l’évolution des contraintes réglementaires , les risques d’ erreurs de paie de l'employeur peuvent vite arriver. Sans compter qu’il faut souvent gérer parallèlement la pression des cadences de travail pour ne pas ralentir l’ activité au fauteuil et les consultations.



Pour alléger cette charge administrative, il existe des solutions comme les logiciels de paie. Ces outils modernes et performants permettent d’automatiser et de simplifier les processus en interne.

Quelles sont les contraintes de gestion de paie en cabinet dentaire ?

Quelles sont les contraintes de gestion de paie en cabinet dentaire ?

Il existe diverses contraintes qu’il convient de prendre en compte pour gérer la paie de son cabinet dentaire.

Gérer les salaires d’une équipe mixte en flux tendu

Un cabinet dentaire n’est pas exclusivement constitué de dentistes . Il regroupe généralement différents salariés , professionnels de la santé bucco-dentaire, comme :

un ou plusieurs chirurgiens-dentistes ;

des assistants dentaires ;

un ou plusieurs secrétaires médicaux ;

du personnel administratif, etc.

La gestion de paie peut alors devenir complexe : à l’édition des bulletins de salaire, s’ajoutent également la gestion des plannings (pour organiser les jours de présence des effectifs) ainsi que les remplacements des soignants ou du secrétariat en cas d’imprévus.

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie aide à centraliser ces données et automatiser les calculs. Contrairement à une méthode manuelle (comme un tableau Excel de préparation de la paie ), il réduit les erreurs de saisie, contribuant ainsi à améliorer la précision des paies.

Se conformer précisément aux obligations réglementaires

Très encadré par la législation, le secteur de la santé est soumis à de fortes contraintes réglementaires .

Pour rester en conformité , les cabinets médicaux doivent s’adapter à ces évolutions et changements.

Le recours à un outil de paie permet de sécuriser ce volet légal grâce à une mise à jour et un suivi régulier des règles en vigueur.

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Les critères essentiels pour choisir votre logiciel de paie

Avant de comparer les solutions disponibles, voici les 7 critères déterminants pour un cabinet dentaire.

Critère n°1 : Intégration de la convention collective

Votre logiciel doit intégrer nativement la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) et se mettre à jour automatiquement à chaque évolution réglementaire.

Critère n°2 : Gestion automatisée des variables

Les cabinets gèrent de nombreuses variables de paie : heures supplémentaires, heures complémentaires, majorations de nuit, absences. L'automatisation de ces calculs vous fait gagner du temps et limite les erreurs.

Critère n°3 : Connexion avec vos outils existants

Privilégiez une solution qui se connecte à votre écosystème : Doctolib (prise de rendez-vous patients), Skello ou Combo (gestion des plannings), Swile ou Edenred (titres-restaurant) et votre logiciel comptable.

Critère n°4 : Interface intuitive accessible 24/24

En tant que gérant, vous n'êtes pas expert de la paie. L'interface doit être simple, guidée et accessible 24h/24 pour gérer la paie à votre rythme, en dehors des heures de consultation.

Critère n°5 : Support client réactif et expert

Vérifiez que le support est facilement joignable (chat, email, téléphone), réactif et capable de répondre aux spécificités de votre secteur. Idéalement, disponible en dehors des horaires de bureau (samedi par exemple).

Critère n°6 : Transparence tarifaire

Méfiez-vous des tarifs opaques avec coûts cachés (mise en place, formation, maintenance). Privilégiez un tarif clair : X€ par mois et par salarié, tout compris.

Critère n°7 : Sécurité des données

Votre logiciel doit garantir la sécurité des données , la conformité RGPD et l'hébergement en France ou en Europe.

Quel est le meilleur logiciel de paie pour un cabinet dentaire ?

Voici notre sélection des meilleures solutions logicielles pour vous accompagner dans votre gestion de paie selon leurs fonctionnalités et leurs tarifs.

Comparatif des logiciels de paie pour cabinets dentaires

Critère PayFit My Silae Timed Type de solution Logiciel de paie et RH Logiciel de paie et RH Outil RH et planning Édition de bulletins de paie Oui, automatisée Oui Non (nécessite un logiciel tiers) Déclarations sociales (DSN) Oui, automatisées Oui Non Convention collective cabinets dentaires Intégrée (mise à jour automatique) Intégrée (mise à jour automatique) Non applicable Gestion des plannings Connexion native avec Skello/Combo Limitée Oui (fonctionnalité principale) Gestion des absences et congés Oui (déclaration salarié directe) Oui Oui Calcul des heures (supplémentaires, complémentaires, travail de nuit) Automatisé Oui Export vers logiciel de paie Suivi de la masse salariale Oui (temps réel + simulations) Oui Non Interface Intuitive (pensée pour non-experts) Complète, prise en main progressive Simple Support client Chat / email / téléphone + IA 24/7 Email / téléphone Email Accessibilité 24h/24, web et mobile Web et téléphone 24h/24, web Tarification À partir de 26 €/mois/salarié Sur devis Sur devis Idéal pour Cabinets cherchant autonomie et simplicité Structures avec besoins de personnalisation poussée Gestion de planning uniquement

Vous cherchez une solution paie complète et autonome ? PayFit ou My Silae (les deux gèrent bulletins + DSN)

Vous voulez uniquement gérer les plannings et absences ? Timed (mais vous aurez besoin d'un logiciel de paie séparé)

Vous privilégiez la simplicité d'utilisation ? PayFit (interface pensée pour non-experts)

Vous avez une structure complexe multi-sites avec des besoins de personnalisation poussée ? My Silae

⚠️ Attention : ces outils s’adressent aux cabinets dentaires employant des salariés dans leur structure et non aux dentistes exerçant uniquement en libéral.

#1 - PayFit

PayFit est un logiciel de paie qui permet à un gérant de cabinet dentaire de **s'occuper lui-même** de la paie de ses salariés, sans stress ni dépendance vis-à-vis d'un prestataire externe.

Pensée pour les non-experts, PayFit est une solution de paie intuitive , simple à utiliser et moderne.

Grâce à ses fonctionnalités principales , il prend en charge :

l’ automatisation de la paie (calcul des salaires avec les éléments variables de la paie, déclarations sociales automatisées, édition et distribution des bulletins à chaque salarié, etc.) ;

le réglementaire (en intégrant la convention collective des cabinets dentaires avec une mise à jour lors de chaque changement légal) ;

la gestion des heures grâce au calcul automatisé des heures supplémentaires (ou des heures complémentaires pour les temps partiels) ainsi que des heures de nuit ;

la gestion des absences (un salarié peut déclarer directement un arrêt maladie sans passer par un intermédiaire) ;

la gestion du planning par la connexion directe avec des outils de planification (comme Skello ou Combo) ;

le traitement des avantages salariaux tels que les titres-restaurants (en se connectant à des outils comme Swile) ;

la gestion et le suivi des coûts de la masse salariale en temps réel avec la possibilité d’effectuer des simulations (embauche et fin de contrat) pour prendre des décisions éclairées d’un point de vue financier.

Côté prix , l’offre Starter de PayFit débute à partir de 26 euros par mois et par collaborateur .

#2 - My Silae

My Silae est un système de paie et RH adapté aux cabinets dentaires . Son paramétrage intègre la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) avec une mise à jour automatique à chaque évolution réglementaire.

En termes de fonctionnalités , My Silae propose :

la production et le contrôle de la paie ;

la mise à jour automatique des règles légales et conventionnelles ;

la gestion des déclarations sociales ;

le suivi des congés et des arrêts de travail , etc.

Si la solution est personnalisable et adaptée aux structures aux besoins complexes, son interface complète demande une période de prise en main. Le support est accessible par email et par téléphone.

Son prix n’est accessible que sur devis.

#3 - Timed

Timed est souvent présenté comme une solution spécialisée pour les cabinets dentaires et d’orthodontie. Pourtant, il s’agit avant tout d’un outil RH plutôt que de paie .

Ses fonctionnalités , axées sur l’administration du personnel, permettent de :

gérer les plannings , les absences, les congés et de centraliser toutes les données liées au temps de travail au même endroit ;

de rassembler les informations des salariés , leur dossier ainsi que l’historique des contrats de travail ;

de suivre les événements préparatoires de paie (avec la saisie des éléments variables, les compteurs de temps de présence, ou encore l’export des données de paie).

⚠️ Attention : Timed ne permet pas de produire de bulletins de salaire et ni de gérer la DSN cabinet dentaire . Pour cela, il doit lui-même être utilisé en complément d’un logiciel de paie .



Ses prix sont uniquement disponibles sur devis et varient selon l’effectif du cabinet.