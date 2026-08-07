À retenir : la convention collective commerce de gros (IDCC 573) rend tous les jours fériés légaux chômés et payés , alors que le droit commun ne l'impose que pour le 1er mai ;

le maintien de salaire est soumis à une condition de présence la veille et le lendemain du jour férié, sans condition d'ancienneté ;

un jour férié travaillé exceptionnellement donne droit à une majoration de 100 % du salaire ou à un jour de repos compensateur payé ;

les salariés qui travaillent habituellement un jour férié perçoivent un supplément de 10 % du taux horaire ;

le 1er mai suit un régime légal à part : en cas de travail, la rémunération est obligatoirement doublée, sans possibilité de repos compensateur.

La convention collective commerce de gros couvre les entreprises du commerce de gros, du négoce interentreprises et de la distribution professionnelle. Elle prévoit un régime plus favorable que le droit commun pour les jours fériés : vous bénéficiez du chômage et du paiement de tous les jours fériés légaux, pas seulement du 1er mai.

Quels sont les jours fériés légaux en France ?

Le Code du travail fixe 11 jours fériés légaux en France, à l'article L.3133-1. Ces jours sont les mêmes pour tous les salariés, quel que soit leur secteur d'activité :

1er janvier (Jour de l'An) ;

lundi de Pâques ;

1er mai (Fête du Travail) ;

8 mai (Victoire 1945) ;

Ascension ;

lundi de Pentecôte ;

14 juillet (Fête nationale) ;

15 août (Assomption) ;

1er novembre (Toussaint) ;

11 novembre (Armistice 1918) ;

25 décembre (Noël).

💡 Bon à savoir : en droit commun, seul le 1er mai est obligatoirement chômé et payé. Pour les 10 autres jours fériés, le Code du travail renvoie aux conventions collectives ou aux usages. La convention collective commerce de gros est plus favorable que le droit commun sur ce point.

Quelles conditions remplir pour bénéficier des jours fériés payés dans le commerce de gros ?

Vous bénéficiez du maintien de salaire pour chaque jour férié à condition d'avoir été présent le dernier jour de travail avant le jour férié et le premier jour après, selon l'article 45 de la convention collective commerce de gros (IDCC 573). Cette condition de présence ne s'applique pas si votre absence a été préalablement autorisée par l'employeur.

⚠️ Attention : aucune condition d'ancienneté n'est requise pour bénéficier des jours fériés chômés et payés dans le commerce de gros. Ce droit s'applique dès le premier jour de travail dans l'entreprise.

Quelle majoration pour un jour férié travaillé dans le commerce de gros ?

L'article 45 de la convention collective commerce de gros distingue deux situations lorsque vous travaillez un jour férié : le travail exceptionnel et le travail habituel.

Situation Majoration Travail exceptionnel un jour férié 100 % du salaire, ou 1 jour de repos compensateur payé, au choix de l’employeur Travail habituel un jour férié Supplément de 10 % du taux horaire

Le travail habituel un jour férié concerne les salariés dont le planning prévoit régulièrement de travailler certains jours fériés, en raison de la nature de l'activité. C'est le cas par exemple dans le commerce de gros alimentaire, avec des livraisons continues. Le travail exceptionnel vise les situations ponctuelles où vous êtes appelé à travailler un jour férié en dehors de votre planning habituel.

Le 1er mai est-il traité différemment dans le commerce de gros ?

Oui, le 1er mai suit un régime légal à part, prévu par les articles L.3133-4 à L.3133-6 du Code du travail, qui s'impose indépendamment de la convention collective :

le 1er mai est obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés ;

si vous êtes amené à travailler le 1er mai, dans un établissement qui ne peut interrompre son activité, vous bénéficiez d'un doublement de votre rémunération : salaire normal + indemnité égale au montant du salaire ;

ce doublement ne peut pas être remplacé par un repos compensateur ;

la convention collective commerce de gros ne peut pas déroger à ces règles légales dans un sens moins favorable.

Si vous êtes salarié mensualisé, ce qui concerne la grande majorité des salariés du commerce de gros, le jour férié chômé n'entraîne aucune réduction de salaire. Votre salaire mensuel est maintenu intégralement, comme si vous aviez travaillé normalement.

Si vous êtes rémunéré à l'heure ou au rendement, le jour férié chômé donne lieu au versement d'une indemnité égale au salaire que vous auriez perçu pour cette journée, sous réserve de la condition de présence mentionnée plus haut.

Lorsqu'un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé, un dimanche par exemple, vous ne pouvez prétendre ni à un jour de repos supplémentaire ni à une indemnité complémentaire, sauf disposition plus favorable de l'accord d'entreprise ou usage en vigueur dans l'établissement.

Les salariés à temps partiel ont-ils les mêmes droits sur les jours fériés ?

Oui, si vous travaillez à temps partiel, vous bénéficiez des mêmes droits que les salariés à temps plein en matière de jours fériés, conformément au principe légal de non-discrimination de l'article L.3123-5 du Code du travail. Si le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, il est chômé et payé dans les conditions de l'article 45 de la convention collective commerce de gros. S'il tombe un jour non travaillé, il n'ouvre droit ni à repos ni à indemnité complémentaire.

En cas de travail un jour férié, les majorations prévues par l'article 45 s'appliquent dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein, au prorata de votre durée de travail.

Qu'est-ce que la journée de solidarité dans le commerce de gros ?

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée, instituée par la loi du 30 juin 2004 pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle est souvent fixée le lundi de Pentecôte, mais un accord d'entreprise peut la positionner sur un autre jour.

Lorsque la journée de solidarité tombe un jour férié, vous travaillez sans majoration, dans la limite de 7 heures si vous êtes à temps plein.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-30.