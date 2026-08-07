À retenir Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an ;

La période de référence court du 1er juin au 31 mai , sauf accord d'entreprise différent ;

La convention collective prévoit des congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) dont la durée varie selon l'événement ;

Le minimum légal prévaut lorsqu'il est plus favorable que la convention, notamment pour le décès d'un enfant ou d'un parent proche ;

Aucun congé d'ancienneté général n'est prévu, sauf exception pour certains salariés issus de l'ex-CCN du négoce en fournitures dentaires.

Vous travaillez dans le commerce de gros ? La convention collective commerce de gros, IDCC 573, fixe vos droits aux congés payés : durée d'acquisition, période de prise, fractionnement et congés pour événements familiaux. Elle couvre les entreprises de négoce interentreprises et de distribution professionnelle.

Combien de jours de congés payés un salarié acquiert-il dans le commerce de gros ?

Un salarié du commerce de gros acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. L'article 51 de la convention renvoie directement aux règles légales de calcul, sans y déroger.

La période de référence applicable, à défaut d'accord d'entreprise plus spécifique, court du 1er juin N au 31 mai N+1. C'est sur cette période que se comptabilisent les jours de congés acquis avant leur prise l'année suivante.

La période de prise du congé principal doit obligatoirement comprendre le 1er mai au 31 octobre. Lorsque ce congé est fractionné, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant cette période.

💡 Bon à savoir : lorsque des jours du congé principal sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié gagne des jours de fractionnement supplémentaires : 1 jour ouvrable si 3 à 5 jours sont pris hors période, et 2 jours ouvrables si au moins 6 jours sont pris hors période.

Ces jours supplémentaires ne tiennent pas compte des jours de congé principal au-delà de 24 jours ouvrables.

Quelle est la durée des congés pour événements familiaux dans le commerce de gros ?

La convention collective du commerce de gros accorde des congés exceptionnels rémunérés pour le mariage, la naissance ou le décès d'un proche, sans condition d'ancienneté. Pour certains événements, la durée légale minimale plus favorable s'applique à la place de la durée conventionnelle.

Voici le détail des durées applicables :

Événement Durée applicable Détail Mariage du salarié 4 jours ouvrables Durée conventionnelle conforme au minimum légal Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables Durée conventionnelle plus favorable que le minimum légal (1 jour) Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrables Durée conventionnelle alignée sur le minimum légal Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin 3 jours ouvrables Durée conventionnelle alignée sur le minimum légal Décès d’un enfant 12 ou 14 jours ouvrables La convention prévoit 3 jours, mais le minimum légal plus favorable s’applique Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrables La convention prévoit 2 jours, mais le minimum légal de 3 jours prévaut Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours ouvrables La convention prévoit 2 jours, mais le minimum légal de 3 jours prévaut Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrables La convention prévoit 1 jour, mais le minimum légal de 3 jours prévaut Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur ou d’un grand-parent 1 jour ouvrable Durée conventionnelle applicable, aucun minimum légal Communion solennelle d’un enfant 1 jour ouvrable Durée conventionnelle applicable Appel de préparation à la défense nationale 1 jour ouvrable Durée conventionnelle applicable Déménagement pour changement de domicile 1 jour ouvrable Durée conventionnelle applicable

⚠️ Attention : ces jours d'absence n'entraînent aucune réduction de salaire. Des jours supplémentaires non payés peuvent être accordés dans des cas sérieux, sous réserve des nécessités de l'organisation du travail.

Existe-t-il des congés supplémentaires d'ancienneté dans le commerce de gros ?

Non, la convention collective du commerce de gros ne prévoit pas de congé d'ancienneté général applicable à l'ensemble des salariés du secteur.

👉 À noter : une exception existe pour les salariés relevant auparavant de la convention collective du négoce en fournitures dentaires, ex-IDCC 635, fusionnée avec le commerce de gros en 2020. Pour ces salariés, les droits maintenus sont de 1 jour après 15 ans d'ancienneté, 2 jours après 20 ans et 3 jours après 25 ans.

Que prévoit la convention collective en cas d'enfant malade ?

L'article 55 de la convention collective autorise une absence pour enfant malade, dans la limite de 3 jours par an, lorsque la présence d'un parent est indispensable et qu'il n'a pas pu faire assurer sa garde. Le salarié doit produire un certificat médical pour justifier cette absence.

Ce congé n'est pas rémunéré, sauf disposition plus favorable dans l'entreprise. Le salarié peut également demander à poser des jours de congés payés déjà acquis à cette occasion, y compris hors de la période normale d'utilisation.

L'indemnité de congés payés se calcule selon les règles légales, en appliquant la formule la plus favorable au salarié. L'employeur compare le maintien de salaire et la règle du dixième, qui correspond à 1/10e de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence.

Cette comparaison se fait automatiquement à chaque prise de congé, congé par congé.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-29.