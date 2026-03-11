Le recrutement d’un apprenti se caractérise par la conclusion d’un contrat d’apprentissage qui permet à l’apprenti d’allier savoir théorique et savoir pratique au sein d’une entreprise.

Recruter un apprenti suppose le paiement d’un salaire par l’entreprise. Son montant est encadré par la loi.

Quel est le salaire d’un apprenti ? Quelles sont les majorations de salaire dont peut bénéficier l’apprenti ? Quelles sont les charges salariales du salaire d’un apprenti ? PayFit vous accompagne.

Quel est le salaire d’un apprenti ?

Le salaire d’un apprenti est calculé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC), s’il existe. Son montant dépend également de l’âge de l’apprenti et du nombre d'années en contrat d’apprentissage. En effet, le salaire d’un apprenti en première année sera inférieur à celui qui effectue sa troisième année d’apprentissage.

Le montant du SMIC mensuel brut s’établit au 1er janvier 2026 à 1 823,03 €. Par conséquent, la grille de salaire en contrat d’apprentissage d’un apprenti s’établit comme suit.

Année du contrat d’apprentissage Apprenti de 16 à 17 ans Apprenti de 18 à 20 ans Apprenti de 21 à 25 ans Apprenti de 26 ans et plus 1ère année d’exécution du contrat 27 % du SMIC (soit 492,22 €) 43 % du SMIC (soit 783,90 €) 53 % du SMIC* (soit 966,21 €) 100 % du SMIC* (soit 1 823,03 €) 2ème année d’exécution du contrat 39 % du SMIC (soit 710,98 €) 51 % du SMIC (soit 918,75 €) 61 % du SMIC* (soit 1 112,05 €) 100 % du SMIC* (soit 1 823,03 €) 3ème année d’exécution du contrat 55 % du SMIC (soit 1 002,67 €) 67 % du SMIC (soit 1 221,43 €) 78 % du SMIC* (soit 1 421,96 €) 100 % du SMIC* (soit 1 823,03 €)

*L'employeur doit appliquer le salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable pour les apprentis de 21 ans et plus.

💡 Bon à savoir : pour encourager l'embauche d'apprentis, l'État a renouvelé l'aide exceptionnelle pour les contrats conclus entre le 8 mars et le 31 décembre 2026.

Les montants de l'aide à l'embauche d'apprentis varient de 750 € à 6 000 € selon la taille de l'entreprise (PME/grande entreprise), le niveau de diplôme préparé et la situation de l'apprenti (majoration possible pour les apprentis en situation de handicap). L'aide est versée uniquement sur la 1ère année du contrat.

⚠️ Attention : les montants des salaires des apprentis ne sont pas les mêmes que les salaires en contrat de professionnalisation . Le calcul s’effectue également sur la base du SMIC mais les taux et critères sont différents.

💡 Bon à savoir : le salaire d’un apprenti en arrêt maladie est calculé sur la base du salaire mensuel.

Quelles sont les majorations de salaire dont peut bénéficier l’apprenti ?

Les rémunérations citées précédemment sont des rémunérations minimales obligatoires.

Une convention ou un accord de branche applicable à l’entreprise peut prévoir un salaire minimum conventionnel plus élevé que le SMIC. Dans ces cas-là, le montant du salaire net des apprentis sera plus élevé.

De plus, l’apprenti peut également bénéficier d’une majoration de salaire lorsque celui-ci passe à une tranche d’âge supérieure. La majoration prend effet à partir du 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti.

Dans les cas où l’apprenti signe plusieurs contrats d’apprentissage, son salaire doit être au moins équivalent à celui perçu lors de son précédent contrat et peu importe que l’employeur soit différent ou non.

Quelles sont les charges salariales du salaire d’un apprenti ?

La rémunération d’un contrat d’apprentissage bénéficie de plusieurs exonérations. L’apprenti est exonéré de la CSG et de la CRDS et de l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC annuel brut. Ces avantages se traduisent par l'absence de certains prélèvements sur la fiche de paie de l'apprenti.

En effet, l'exonération d'impôt sur le revenu a lieu lorsque le montant du salaire est inférieur au SMIC annuel brut, soit 21 876,36 € en 2026. Lorsque ce plafond est dépassé, seule la partie supérieure à cette somme est soumise à imposition.