À retenir Les cotisations sociales se calculent sur le salaire brut , avec proratisation du plafond de la sécurité sociale (PSS) selon les entrées/sorties et absences.

Pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco , la rémunération se répartit en tranche 1 (jusqu'au PSS) et tranche 2 (au-delà du PSS).

La CCN Syntec impose une couverture santé et prévoyance collective avec répartition employeur/salarié selon la catégorie (cadres, ETAM).

Les avantages en nature et frais professionnels suivent des règles d'assiette spécifiques pour les cotisations et la CSG/CRDS .

En DSN , le paramétrage des rubriques de paie doit distinguer les bases, majorations et contributions pour garantir la conformité.

Quelles sont les cotisations applicables en Syntec ?

Voici un récapitulatif des principales cotisations sociales et assiettes prévues pour les salariés en convention Syntec .

Élément Assiette principale Traitement en paie Salaire de base Sécurité sociale Intégré au brut soumis à cotisations et au net imposable selon règles fiscales Heures supplémentaires/complémentaires Sécurité sociale, CSG/CRDS Base + majoration ventilées par rubriques, incidence sur PSS et DSN Forfait‑jours (jours de renonciation) Sécurité sociale, CSG/CRDS Rémunération additionnelle intégrée aux assiettes et au net fiscal Retraite complémentaire Agirc‑Arrco T1 jusqu’au PSS, T2 au‑delà Ventilation stricte T1/T2 pour cotisations et déclaration CSG/CRDS Assiette spécifique Intègre certains éléments non soumis à SS, exclut frais pro exonérés Mutuelle et prévoyance Assiettes distinctes selon textes Participation employeur/salarié traitée selon règles sociales et fiscales Avantages en nature Sécurité sociale, CSG/CRDS Évaluations réglementaires, intégration aux bases et au net imposable Frais professionnels Hors assiette si conditions remplies Distinction remboursements exonérés vs compléments de salaire Titres‑restaurant Exonération sous conditions Fraction excédentaire réintégrée en assiette et en fiscal IJSS subrogées et maintien Assiettes distinctes Isolement des IJSS et du maintien, impacts sur PSS et net imposable Primes exceptionnelles Sécurité sociale, CSG/CRDS Traitement comme salaire, éligibilité aux allègements selon barèmes

Quelles sont les bases de cotisations en paie sous Syntec ?

L'assiette de calcul

La base de calcul des cotisations sociales s'appuie sur le salaire brut soumis à cotisations. Elle regroupe la rémunération contractuelle et les éléments variables ayant le caractère de salaire, sous réserve des règles d'exonération propres à chaque nature d'avantage ou de remboursement.

Le plafond de la sécurité sociale (PSS)

Le plafond de la sécurité sociale borne certaines cotisations et contributions. La gestion du prorata du PSS dépend des entrées/sorties, des temps partiels et des absences indemnisées ou non. Les contrôles en paie doivent vérifier la cohérence entre le PSS théorique, le PSS proratisé et les assiettes réellement appelées.

L'assiette CSG/CRDS

L'assiette CSG/CRDS obéit à des règles spécifiques : elle se rapproche de la rémunération brute en y intégrant certains éléments non soumis aux cotisations de sécurité sociale et en excluant les remboursements de frais professionnels répondant aux conditions réglementaires.💡 Bon à savoir : Des particularités existent pour les contributions patronales de prévoyance et de santé, ainsi que pour les avantages en nature.

La retraite complémentaire Agirc-Arrco

Pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco , la rémunération se répartit par tranches :

Tranche 1 : part de rémunération limitée au PSS

Tranche 2 : part au-delà du PSS jusqu'à la limite supérieure du régime

La bonne ventilation entre T1 et T2 est déterminante pour le calcul des cotisations , de la CET le cas échéant et de la déclaration DSN .

Le cas du forfait-jours

En forfait-jours , l'absence de décompte d' heures supplémentaires modifie la manière d'identifier les majorations liées au temps de travail. Les jours de renonciation à des jours de repos génèrent une rémunération additionnelle qui s'intègre dans les assiettes sociales et fiscales selon les règles du salaire.

Bon à savoir Le PSS peut être proratisé en cas d’absence, d’entrée/sortie ou de temps partiel. De plus, un contrôle du prorata permet d'éviter des écarts de cotisations et de DSN.

Couverture collective obligatoire

La CCN Syntec impose une couverture santé et prévoyance collective, avec une répartition de financement entre employeur et salarié . La catégorisation des bénéficiaires (cadres, assimilés cadres, ETAM) s'aligne sur les critères conventionnels et sur les pratiques de branche.⚠️ Attention : L'adhésion est en principe obligatoire, sous réserve des cas de dispense prévus par la réglementation et la CCN.

Impact sur les assiettes de paie

La participation patronale aux garanties de frais de santé et de prévoyance s'intègre dans des assiettes distinctes selon les textes applicables. L'affectation correcte en paie conditionne le calcul des cotisations de sécurité sociale , l'assiette CSG/CRDS et le net fiscal.Les mécanismes de portabilité des droits en cas de rupture du contrat, sous certaines conditions, relèvent également du cadre conventionnel et légal.

Traitement des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires (temps plein) et les heures complémentaires (temps partiel) constituent des éléments de rémunération . Elles s'intègrent dans les assiettes de cotisations et de contributions, avec des majorations de salaire relevant des règles sur le temps de travail. Les heures supplémentaires structurelles doivent être paramétrées pour distinguer le taux de base et la majoration.

Subrogation et maintien de salaire

En cas d'arrêt maladie, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) peuvent être subrogées. La subrogation implique que l' employeur perçoive les IJSS à la place du salarié . Le maintien de salaire conventionnel ou contractuel s'articule alors avec ces IJSS :

la part de maintien peut suivre un régime social et fiscal distinct ;

la paie doit isoler clairement les rubriques : maintien, IJSS brutes, IJSS nettes, éventuels compléments.

Impact sur les assiettes

Les absences sans maintien et les absences avec maintien influencent le calcul du PSS proratisé, la reconstitution des bases Agirc-Arrco et la détermination du net imposable. Des contrôles de cohérence sont nécessaires entre variables d'absence, assiettes et DSN .

Quels sont les règles Syntec en matière d'avantages en nature, frais professionnels et titres‑restaurant ?

Les avantages en nature

Les avantages en nature (logement, véhicule, outils de communication, repas) constituent une rémunération . Ils entrent dans l'assiette de cotisations sociales et dans l'assiette CSG/CRDS selon des modalités d'évaluation prévues par la réglementation.

Les frais professionnels

Les frais professionnels sont exclus de l'assiette lorsqu'ils respectent les conditions d'exonération suivantes :

remboursements au réel justifiés ;

allocations forfaitaires dans les limites admises ;

règles spécifiques pour le télétravail, déplacements et repas.

Le paramétrage doit distinguer les remboursements exonérés des compléments de salaire.

Les titres-restaurant

Pour les titres-restaurant , la participation de l' employeur bénéficie d'une exonération sociale et fiscale dans les limites en vigueur, sous réserve du respect des conditions d'éligibilité. Le surplus éventuel suit le régime du salaire.

💡 Bon à savoir : la paie doit isoler la part patronale, la part salariale et, le cas échéant, la fraction réintégrée.

Chaque élément de rémunération doit être rattaché à des assiettes sociales et fiscales explicites : base sécurité sociale, base de retraite complémentaire par tranche, base chômage si applicable, assiette CSG/CRDS, net fiscal et montant net social. Les rubriques de paie doivent distinguer base, majorations, primes, avantages, remboursements de frais et contributions patronales.

Net fiscal et montant net social

Le net fiscal résulte des règles de l'impôt sur le revenu applicables à la rémunération . Le montant net social est un montant normé, destiné aux démarches sociales, calculé selon une liste d'éléments éligibles et exclus. Son affichage sur le bulletin et sa déclaration en DSN nécessitent un paramétrage dédié.

Déclaration en DSN

En DSN , les informations relatives aux bases, cotisations et montants versés sont structurées dans les blocs S21.G00. Le rattachement des éléments de paie aux rubriques et aux codes DSN adéquats sécurise la génération des assiettes déclarées, la ventilation par organismes et la conformité aux contrôles de normes.

Quels allègements et exonérations peuvent s’appliquer ?

Plusieurs dispositifs d’allègement et d’exonération existent : réduction générale, dispositifs dédiés à l’apprentissage et à l’alternance, aides à la création ou reprise d’entreprise (ACRE), ainsi que des mécanismes territoriaux ou sectoriels le cas échéant. Leur application dépend des critères d’éligibilité et des plafonds calculés selon les barèmes en vigueur.

Le paramétrage doit tenir compte des règles de non‑cumul ou de cumul encadré, des périodes d’éligibilité et des éventuelles neutralisations (absences longues, entrées/sorties).

Quels cas particuliers surveiller dans Syntec ?

Temps partiel

La rémunération et les compléments ( heures complémentaires , majorations ) impactent la proratisation du PSS et la ventilation des tranches de retraite. Les plafonds et assiettes doivent être ajustés au pourcentage contractuel.

Cadres, assimilés cadres et ETAM

La catégorisation influe sur la retraite complémentaire , la prévoyance , la santé et, dans certains cas, sur des contributions spécifiques. L'alignement avec la CCN et les contrats collectifs est indispensable.

Forfait-jours

Les jours de renonciation génèrent une rémunération additionnelle à intégrer dans les assiettes de cotisations . La traçabilité des jours cédés et des montants liés facilite les contrôles.

Intérim et portage salarial

Les rappels de salaire et la répartition des obligations entre entreprises concernées requièrent une lecture précise des contrats et des textes applicables. La DSN doit refléter correctement l' employeur déclarant et les assiettes associées.

Primes exceptionnelles

Elles s'analysent comme des éléments de salaire, sauf dispositif légal ou réglementaire spécifique. Leur éligibilité aux allègements obéit aux critères des barèmes en vigueur.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-02-23.