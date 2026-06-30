Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Comment fonctionnent les jours fériés dans les Hôtels, Cafés et Restaurants ?
Jours fériés garantis, paiement du 1er mai, cas des saisonniers : la convention HCR encadre précisément ces situations. Nous reprenons chaque règle pas à pas pour vous aider à les appliquer sans erreur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Champ d'application
À retenir
Les jours fériés du secteur HCR relèvent de la convention collective nationale HCR (IDCC 1979) , plus favorable que le Code du travail.
Les salariés ayant 1 an d'ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an, dont 6 garantis , en plus du 1er mai.
Un jour férié garanti peut être chômé et payé, compensé en repos ou indemnisé.
Le 1er mai travaillé est obligatoirement payé double .
Les salariés à temps partiel comme les saisonniers conservent ces droits, calculés au prorata pour ces derniers.
En France,
11 jours de l'année sont fériés.
Dans la restauration, l'hôtellerie et les cafés, les règles diffèrent toutefois de celles des autres branches. La Convention HCR : guide conformité en hôtellerie-restauration du 30 avril 1997, identifiée par le code IDCC 1979 : tout comprendre sur la convention collective HCR, fixe les droits des salariés et les obligations des employeurs.
Quels sont les jours fériés garantis par la convention collective HCR ?
La convention collective HCR garantit 6 jours fériés par an , en plus du 1er mai , là où le régime général applique les seules règles du Code du travail pour le paiement d'un jour férié. Ces dispositions de branche sont plus favorables aux salariés.La convention distingue deux situations :
les établissements permanents , ouverts plus de 9 mois par an ;
les établissements saisonniers , y compris les salariés saisonniers des établissements permanents.
Dans les deux cas, les salariés bénéficient d'un droit à certains jours fériés garantis, qui s'ajoute au 1er mai. Voici comment ces jours sont traités selon leur nature :
|Type de jour férié
|Jour chômé
|Jour travaillé
|Coïncide avec un jour de repos
|1er mai
|Payé normalement
|Payé double
|Aucune indemnité supplémentaire
|6 jours fériés garantis
|Repos chômé et payé
|Compensation (repos à une autre date ou indemnisation)
|Droit reporté sur un prochain jour férié
|4 autres jours fériés
|Pas de réduction de salaire
|Repos compensateur ultérieur
|Aucune compensation due
Comment fonctionnent les jours fériés en établissement permanent ?
En plus du 1er mai, les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise bénéficient de 10 jours fériés par an, dont 6 garantis .
⚠️ Attention : un jour férié garanti n'est pas forcément un jour non travaillé. L'employeur doit accorder ces 6 jours, mais il peut le faire de trois façons :
sous forme de repos chômé et payé ;
par une compensation en repos à une autre date ;
par une indemnisation financière .
Lorsque le jour férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire ou pendant les congés payés, le salarié conserve son droit pour un prochain jour férié.
Comment vérifier les 6 jours garantis en fin d'année ?
L'employeur vérifie à la fin de l' année civile que chaque salarié a bien bénéficié de ses 6 jours garantis. Dans le cas contraire, il doit l'informer par écrit.
Le salarié dispose alors d'un délai pour régulariser sa situation :
dans les 6 mois suivants et avec accord , il choisit de prendre ses jours en continu ou isolés, ou d'obtenir une indemnisation ;
au-delà de 6 mois , les jours non pris sont obligatoirement indemnisés.
Cette vérification annuelle évite les oublis et sécurise les droits acquis. Par exemple, un cuisinier qui n'a posé que 4 de ses 6 jours garantis se voit proposer par écrit soit deux jours de repos supplémentaires, soit leur paiement. Ce suivi protège aussi l'employeur d'un éventuel rappel de salaire.
Comment sont traités les 4 autres jours fériés ?
Les 4 autres jours fériés, au-delà des 6 garantis, suivent des règles distinctes selon la situation du salarié :
si le jour férié est chômé , aucune réduction de salaire ne s'applique ;
si le salarié travaille ce jour-là, une compensation par un repos est accordée ultérieurement ;
si le jour coïncide avec un repos , aucune compensation n'est due.
💡 Bon à savoir : les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux à temps plein en matière de jours fériés.
Comment fonctionnent les jours fériés en établissement saisonnier et pour les salariés saisonniers des établissements permanents ?
Un établissement ouvert moins de 9 mois par an est considéré comme saisonnier . Ses salariés ayant au moins 9 mois d'ancienneté bénéficient de jours fériés au prorata de leur contrat , arrondis à l'entier supérieur.
📅 Exemple : un salarié ayant travaillé 9,5 mois en 2026 obtient pour 2027 : (6 × 9,5) ÷ 12 = 4,75, arrondi à 5 jours fériés garantis .
⚠️ Attention : si le salarié n'a pas pu prendre tous ses jours fériés avant la fin du contrat, l'employeur doit les lui rémunérer.Les salariés saisonniers dans l'hôtellerie-restauration travaillant dans des établissements permanents relèvent de ces mêmes règles. Par ailleurs, dans le secteur HCR, les apprentis mineurs peuvent travailler les jours fériés , sous réserve que leur rémunération soit doublée .
Comment renseigner les jours fériés sur la fiche de paie en HCR ?
Les jours fériés apparaissent distinctement sur la fiche de paie, qu'ils aient ou non une incidence sur la rémunération. Plusieurs mentions sont possibles :
jour férié chômé et payé ;
jour férié travaillé et indemnité ;
jour férié tombant un jour de repos, sans compensation.
⚠️ Attention : l'absence de décompte des jours fériés rend le bulletin irrégulier et constitue une faute de l'employeur. Pour sécuriser ce point, la lecture des mentions obligatoires d'une fiche de paie reste un repère utile.
💡 Bon à savoir : un logiciel de paie spécialisé automatise le suivi des absences, du planning et des compensations, ce qui limite les erreurs de décompte.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-04.
CCN HCR (IDCC 1979) — Article 26 (jours fériés) — Legifrance — consulté le 04/06/2026
Jours fériés et ponts dans le secteur HCR (IDCC 1979) — code.travail.gouv.fr — consulté le 04/06/2026
Foire Aux Questions (FAQ)
Selon la convention collective HCR, tous les membres du personnel bénéficient des mêmes droits, qu’ils soient à temps partiel, à temps plein ou avec un contrat de 39 heures . Les jours fériés garantis sont calculés sans distinction de durée du contrat.
La convention HCR distingue le 1er mai des autres jours fériés garantis. Le 1er mai est payé normalement s’il est chômé et double s’il est travaillé, sans incidence particulière lorsqu’il tombe un jour de repos. Pour les autres jours fériés garantis, le salaire est maintenu lorsqu’ils sont chômés et un repos compensateur est accordé s’ils sont travaillés. En revanche, aucune compensation n’est prévue s’ils coïncident avec un jour de repos habituel. Dans tous les cas de rémunération, la grille des salaires en HCR doit être respectée.
Oui, les heures effectuées un jour férié dans le secteur HCR sont rémunérées comme n’importe quel autre jour. Si elles dépassent la durée légale (35h) ou la durée contractuelle pour un temps partiel, elles ouvrent droit aux majorations prévues par la convention : heures supplémentaires pour un temps plein et heures complémentaires pour un temps partiel. Aucune règle spécifique ne supprime ces majorations les jours fériés.
Oui, la convention collective HCR impose à l’employeur de doubler le salaire de la journée pour un salarié ayant travaillé un 1er mai. En revanche, si cela coïncide avec un jour de repos ou de fermeture, aucune indemnité supplémentaire n’est prévue, comme dans le cas de l’ indemnité repas en HCR .
Oui, les conventions collectives en restauration stipulent que lorsqu’un salarié travaille pendant un jour férié (hors 1er mai), il peut bénéficier d’un repos compensateur, faute d’indemnisation financière.
Le non-respect des dispositions – jours fériés garantis, paiement du 1er mai, SMIC hôtelier , etc. peut entraîner des rappels de salaire et des litiges prud’homaux. De plus, cela entraîne une perte de la confiance du personnel, ce qui est problématique dans un marché qui peine à recruter.