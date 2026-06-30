À retenir Les jours fériés du secteur HCR relèvent de la convention collective nationale HCR (IDCC 1979) , plus favorable que le Code du travail.

Les salariés ayant 1 an d'ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an, dont 6 garantis , en plus du 1er mai.

Un jour férié garanti peut être chômé et payé, compensé en repos ou indemnisé.

Le 1er mai travaillé est obligatoirement payé double .

Les salariés à temps partiel comme les saisonniers conservent ces droits, calculés au prorata pour ces derniers.

En France, 11 jours de l'année sont fériés. Dans la restauration, l'hôtellerie et les cafés, les règles diffèrent toutefois de celles des autres branches. La Convention HCR : guide conformité en hôtellerie-restauration du 30 avril 1997, identifiée par le code IDCC 1979 : tout comprendre sur la convention collective HCR, fixe les droits des salariés et les obligations des employeurs.



Quels sont les jours fériés garantis par la convention collective HCR ?

Quels sont les jours fériés garantis par la convention collective HCR ?

La convention collective HCR garantit 6 jours fériés par an , en plus du 1er mai , là où le régime général applique les seules règles du Code du travail pour le paiement d'un jour férié. Ces dispositions de branche sont plus favorables aux salariés.La convention distingue deux situations :

les établissements permanents , ouverts plus de 9 mois par an ;

les établissements saisonniers , y compris les salariés saisonniers des établissements permanents.

Dans les deux cas, les salariés bénéficient d'un droit à certains jours fériés garantis, qui s'ajoute au 1er mai. Voici comment ces jours sont traités selon leur nature :

Type de jour férié Jour chômé Jour travaillé Coïncide avec un jour de repos 1er mai Payé normalement Payé double Aucune indemnité supplémentaire 6 jours fériés garantis Repos chômé et payé Compensation (repos à une autre date ou indemnisation) Droit reporté sur un prochain jour férié 4 autres jours fériés Pas de réduction de salaire Repos compensateur ultérieur Aucune compensation due

En plus du 1er mai, les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté dans la même entreprise bénéficient de 10 jours fériés par an, dont 6 garantis .

⚠️ Attention : un jour férié garanti n'est pas forcément un jour non travaillé. L'employeur doit accorder ces 6 jours, mais il peut le faire de trois façons :

sous forme de repos chômé et payé ;

par une compensation en repos à une autre date ;

par une indemnisation financière .

Lorsque le jour férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire ou pendant les congés payés, le salarié conserve son droit pour un prochain jour férié.

L'employeur vérifie à la fin de l' année civile que chaque salarié a bien bénéficié de ses 6 jours garantis. Dans le cas contraire, il doit l'informer par écrit.

Le salarié dispose alors d'un délai pour régulariser sa situation :

dans les 6 mois suivants et avec accord , il choisit de prendre ses jours en continu ou isolés, ou d'obtenir une indemnisation ;

au-delà de 6 mois , les jours non pris sont obligatoirement indemnisés.

Cette vérification annuelle évite les oublis et sécurise les droits acquis. Par exemple, un cuisinier qui n'a posé que 4 de ses 6 jours garantis se voit proposer par écrit soit deux jours de repos supplémentaires, soit leur paiement. Ce suivi protège aussi l'employeur d'un éventuel rappel de salaire.

Les 4 autres jours fériés, au-delà des 6 garantis, suivent des règles distinctes selon la situation du salarié :

si le jour férié est chômé , aucune réduction de salaire ne s'applique ;

si le salarié travaille ce jour-là, une compensation par un repos est accordée ultérieurement ;

si le jour coïncide avec un repos , aucune compensation n'est due.

💡 Bon à savoir : les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux à temps plein en matière de jours fériés.

Un établissement ouvert moins de 9 mois par an est considéré comme saisonnier . Ses salariés ayant au moins 9 mois d'ancienneté bénéficient de jours fériés au prorata de leur contrat , arrondis à l'entier supérieur.

📅 Exemple : un salarié ayant travaillé 9,5 mois en 2026 obtient pour 2027 : (6 × 9,5) ÷ 12 = 4,75, arrondi à 5 jours fériés garantis .

⚠️ Attention : si le salarié n'a pas pu prendre tous ses jours fériés avant la fin du contrat, l'employeur doit les lui rémunérer.Les salariés saisonniers dans l'hôtellerie-restauration travaillant dans des établissements permanents relèvent de ces mêmes règles. Par ailleurs, dans le secteur HCR, les apprentis mineurs peuvent travailler les jours fériés , sous réserve que leur rémunération soit doublée .

Les jours fériés apparaissent distinctement sur la fiche de paie, qu'ils aient ou non une incidence sur la rémunération. Plusieurs mentions sont possibles :

jour férié chômé et payé ;

jour férié travaillé et indemnité ;

jour férié tombant un jour de repos, sans compensation.

⚠️ Attention : l'absence de décompte des jours fériés rend le bulletin irrégulier et constitue une faute de l'employeur. Pour sécuriser ce point, la lecture des mentions obligatoires d'une fiche de paie reste un repère utile.

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie spécialisé automatise le suivi des absences, du planning et des compensations, ce qui limite les erreurs de décompte.

Modèle de bulletin de paie avec jour férié Télécharger gratuitement

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-04.