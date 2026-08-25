Todo lo que necesitas saber del convenio colectivo

Los convenios colectivos son una parte fundamental del derecho laboral, debido a que se mediante el convenio colectivo, se regulan las condiciones de trabajo de sectores concretos en zonas geográficas, y sirven para establecer unos mínimos aplicables a todos los contratos sujetos a ese convenio colectivo.

Por lo tanto, tener clara la aplicación del convenio colectivo de nuestro sector es fundamental para poder gestionar de forma efectiva nuestra empresa, debido a que se trata de la norma principal que regula las condiciones en las que podremos movernos, eso si siempre teniendo en cuenta el Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Para qué sirve un convenio colectivo? ¿Cómo se regulan los convenios colectivos? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el convenio colectivo.

¿Qué es un convenio colectivo de trabajo?

¿Qué es un convenio colectivo de trabajo?

Los convenios colectivos tienen más historia de la que creemos. El primer convenio colectivo registrado en España data de 1843. Este convenio establecía las condiciones de trabajo del sector textil en la ciudad tarragonesa de Reus.

Para aquel entonces no había normas laborales como tal, por lo que su aparición fue algo novedoso para la época. A lo largo del S.XIX aparecieron otros convenios colectivos en ciudades como Sabadell, Sevilla o Barcelona en sectores como la construcción o la industria metalúrgica.

ℹ️ Para saber más puedes consultar el siguiente artículo: ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo?

💡 ¿Sabías que...? En el año 1958 se regulan oficialmente en España los convenios colectivos de empresa como método de negociación entre trabajador y empresario.

La definición oficial de convenio colectivo es un “acuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores en el cual se establecen las condiciones de trabajo de un sector determinado”.

Por otra parte, los convenios colectivos de empresa son un tipo de convenio que se aplica únicamente en la empresa donde se ha negociado. Es decir, no tienen validez fuera de esa empresa en concreto.

Los convenios colectivos están regulados en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el Título III del mismo.

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¿Para qué sirve un convenio colectivo?

Los convenios colectivos regulan todo lo relacionado con las condiciones de trabajo de los empleados, sus derechos y obligaciones.

Funcionan como un nexo de negociación que establece unos mínimos asociados a un sector o una zona geográfica, y se especifican aspectos clave, que determinan el marco jurídico de las condiciones y derechos laborales de nuestros trabajadores.

En un convenio colectivo, los trabajadores ven reflejado aspectos como el salario base, los complementos salariales, la jornada laboral, las vacaciones, las horas extraordinarias, las gratificaciones extraordinarias, entre otras.

Sin embargo, los convenios colectivos tienen fecha de caducidad. Es por ello que cuando se firma un convenio colectivo, se establece una duración determinada de este. Por lo tanto, a posteriori, se deberán renegociar las condiciones establecidas en el convenio colectivo, estos suelen ser momento claves, debido a que determinaran cuáles serán las condiciones salariales, de jornada laboral, entre otros de los trabajadores.

¿Qué prevalece, el convenio colectivo o el Estatuto de los Trabajadores?

Un convenio colectivo nunca podrá empeorar las condiciones laborales establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. Se debe aplicar un principio de jerarquía normativa donde el Estatuto de los Trabajadores siempre estará por encima de los convenios colectivos.

Una vez entendido esto, es importante que sepamos que por mucho que el Estatuto de los Trabajadores suponga una jerarquía normativa en relación al convenio colectivo, a la hora de aplicar las condiciones laborales, siempre prevalece el convenio colectivo, y en su defecto ya nos dirigimos al ET como norma general, que complementa al convenio colectivo.

Una vez el convenio colectivo pierda la vigencia, se deberán volver a negociar las condiciones y todo lo establecido en este.

¿Cómo se regulan los convenios colectivos?

Los convenios colectivos son acuerdos normativos equiparados a la ley misma, por lo tanto se regulan de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores. Encontramos dos tipos diferentes, convenio colectivo estatutario o extraestatutario :

Convenio colectivo estatutario

Se negocia según lo indicado en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores.

Está dotado de eficacia general.

El objetivo principal de un convenio colectivo estatutario es regular las condiciones de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores dentro de un sector determinado, es decir, de la categoría profesional correspondiente al convenio colectivo aplicable para cada caso.

Convenios colectivos extraestatutario

Son otros acuerdos colectivos realizados sin seguir el proceso establecido sin seguir el procedimiento establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Estos carecen de eficacia normativa y eficacia general a diferencia de los convenios estatutarios, es decir, solo se aplican entre las partes firmantes del convenio y los trabajadores que expresamente se adhieran a él. Lo que se conoce como “eficacia limitada”.

Esta comisión está integrada por tres agentes representativos: la Administración del Estado, el representantes de los trabajadores y el representantes de los empresarios.

ℹ️ Para más información sobre los convenios colectivos, te recomendamos la lectura de los siguientes artículos:

En conclusión, los convenios colectivos desempeñan un papel crucial en la definición de las condiciones laborales y salariales, garantizando un entorno de trabajo justo y equitativo. Desde PayFit, entendemos la importancia de gestionar eficientemente estos convenios para asegurar el cumplimiento normativo y la satisfacción de los empleados.

Nuestra plataforma automatiza y codifica los términos de los convenios colectivos dentro de los sistemas de nómina, permitiendo que las empresas actualicen fácilmente las condiciones laborales conforme a los cambios legislativos o acuerdos negociados. Esta codificación no solo facilita la administración de las nóminas, sino que también minimiza errores, ahorrando tiempo y recursos, y permitiendo que los líderes empresariales se enfoquen en impulsar el crecimiento y desarrollo de su organización.

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Actualización automática del sistema de remuneración salarial

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