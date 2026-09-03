Guía sobre el Estatuto de los Trabajadores

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Cuestiones clave del ET para los empresarios y equipos de RR. HH.
Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos
Recurso gratuito para que ahorres tiempo
sobre el Estatuto de los Trabajadores
El Estatuto de los Trabajadores (ET) es la ley que regula las cuestiones básicas de las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores y donde se garantizan los derechos y obligaciones laborales.
Esta guía es un recorrido sobre las cuestiones clave del ET que todo empresario y responsable de RRHH debe conocer.
Por ejemplo, hablamos sobre contratos, horario laboral, vacaciones, excedencias, salario y mucho más.