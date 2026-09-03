Ir al contenido principal
Estatuto de los Trabajadores

Guía sobre el Estatuto de los Trabajadores

  • Cuestiones clave del ET para los empresarios y equipos de RR. HH.

  • Guía creada por nuestros expertos en recursos humanos

  • Recurso gratuito para que ahorres tiempo

FormatoPDF
Fecha de edición05 de febrero de 2026
AutoraPayFit España

Preguntas frecuentes

sobre el Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores (ET) es la ley que regula las cuestiones básicas de las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores y donde se garantizan los derechos y obligaciones laborales.

Esta guía es un recorrido sobre las cuestiones clave del ET que todo empresario y responsable de RRHH debe conocer.

Por ejemplo, hablamos sobre contratos, horario laboral, vacaciones, excedencias, salario y mucho más. 